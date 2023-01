Link Nonton The Last Of Us Sub Indo, Lagi Viral di Twitter!

Bagikan A- A+

Bisnis.com, SOLO - Klik link berikut ini untuk melihat film The Last Of Us dengan subtitle Indo yang sedang viral di Twitter.

Belakangan, The Last Of Us menjdi viral di Twitter karena sudah memasuki episode baru. The Last of Us merupakan serial film yang saat ini tengah tayang di platform streaming HBO (Home Box Office).

Film ini kali pertama tayang dan bisa disaksikan oleh penggemar film di Indonesia sejak 15 Januari 2023 lalu.

Film ini berhasil mencuri perhatian karena diadaptasi dari game berjudul yang sama terbitan Sony Computer Entertainment yang kemudian dikembangkan Naughty Dog.

Film dengan genre thriller survival ini akan menambah adrenalin para penonton dan para penggemar game The Last of Us.

Kisah film The Last Of Us ini juga lain daripada yang lain. Dikisahkan virus jamur menyerang bumi dan membuat kekacuan.

Cerita semakin menarik karena menampilkan sejumlah aktris kenamaan tanah air seperti Christine Hakim dan Yayu Unru.

Nah, buat kamu yang ingin menyaksikan film The Last of Us, coba klik link berikut ini:

Link Nonton film The Last of Us

Meski demikian sebelum nonton filmnya, kamu wajib berlangganan HBO terlebih dahulu. Caranya mudah kok, kamu tinggal mengikuti langkah-langkah di bawah ini:

1. Download aplikasi HBO Go di Play Store (App Store) dan App Store (iOS).

2. Silahkan daftar akun terlebih dahulu menggunakan e-mail dan password.

3. Pada halaman utama akan menghadirkan beberapa serial dan film yang bisa kamu tonton.

4. Klik film The Last of Us.

5. Nantinya akan muncul pop up klik “Lengkapi langganan”

6. Pilih “Mendaftar” dan kamu akan diarahkan pada dua pilihan paket berlangganan.

7. Pilih langganan yang kamu inginkan

8. Klik “Lanjutkan” dan pilih metode pembayaran yang diinginkan. Selesai.





