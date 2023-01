Ini 10 Manfaat Kacang Almond Bagi Kesehatan dan Efek Sampingnya

Bagikan A- A+

Bisnis.com, JAKARTA - Rasanya yang enak membuat banyak orang menyukai kacang almond. Kacang almond biasa dijadikan sebagai topping makanan ataupun dimakan langsung Selain itu, manfaat kacang almond ternyata sangat beragam.

Meskipun demikian, konsumsi kacang almond juga tidak boleh sembarangan karena dapat memberikan efek samping kurang baik untuk tubuh. Lantas, apa saja manfaat dan efek samping dari mengkonsumsi kacang almond? Simak penjelasannya disini.

Kandungan Kacang Almond

Dilansir dari sehatq.com, kandungan kacang almond terdiri atas zat besi, mangan, tembaga, selenium, folat, dan vitamin E. Selain itu, sebanyak 28 gram kacang almond mengandung nutrisi sebagai berikut.

Kalori (164 Kal)

Karbohidrat (6,1 g)

Lemak (14,2 g)

Serat (3,5 g)

Protein (6 g)

Kalsium (76,3 mg)

Magnesium (76,5 mg)

Fosfor (136 mg)

Kalium (208 mg)

Manfaat Kacang Almond Untuk Kesehatan

Kandungan kacang almond memberikan manfaat baik untuk kesehatan. Inilah beberapa manfaatnya.

1. Mendukung kesehatan kehamilan

Kacang almond mengandung asam folat yang berperan dalam mendukung perkembangan otak dan saraf janin. Selain itu, manfaat kacang almond untuk ibu hamil dapat menjadi meredakan stress oksidatif, peradangan, dan gula darah bagi ibu hamil karena mengandung lemak sehat dan karbohidrat yang menyehatkan bayi dan ibu menyusui.

2. Meningkatkan produksi ASI ibu menyusui

Manfaat kacang almond untuk wanita menyusui juga diketahui bisa meningkatkan kualitas dan kuantitas ASI. Tidak hanya itu, konsumsi kacang almond juga dapat mempercepat pemulihan pasca melahirkan dan meningkatkan proses pertumbuhan serta daya tahan tubuh bayi.

3. Meningkatkan produksi testosteron

Salah satu manfaat kacang almond untuk pria yakni dapat meningkatkan produksi testosteron. Produksi testosteron membutuhkan seng. Kacang almond sebagai sumber seng berdampak pada meningkatnya kadar testosteron sehingga pria terhindar dari disfungsi ereksi.

4. Meningkatkan kesehatan seksual pria

Manfaat kacang almond untuk pria selanjutnya yaitu dapat meningkatkan kesehatan seksual. Kekurangan selenium berdampak negatif terhadap hasrat seksual pria. Kacang almond bermanfaat bagi pria karena mengandung selenium yang dapat meningkatkan fungsi sperma sehingga kesehatan seksual pria meningkat.

5. Meningkatkan kesuburan

Tidak hanya untuk pria, konsumsi almond juga dapat meningkatkan kesuburan wanita. Manfaat kacang almond untuk wanita yang satu ini dapat diperoleh berkat kandungan vitamin E di dalamnya.

6. Mendukung kesehatan kulit

Selanjutnya, manfaat kacang almond untuk wanita maupun pria juga dapat mendukung kesehatan kulit. Hal ini terjadi karena kandungan gizi kacang almond yang baik untuk kesehatan kulit, seperti vitamin E, lemak, dan protein baik.

7. Mengurangi risiko kanker

Berdasarkan penelitian dalam jurnal Gynecology and Obstetric Investigation menunjukkan bahwa dengan mengkonsumsi kacang almond dapat mengurangi risiko kanker payudara tiga kali lebih rendah daripada yang tidak mengkonsumsinya.

8. Menurunkan tekanan darah

Manfaat kacang almond bagi kesehatan dapat menurunkan tekanan darah. Tekanan darah tinggi disebabkan kurangnya magnesium dalam tubuh. Kandungan magnesium dalam kacang almond berperan dalam mencegah terjadinya tekanan darah tinggi tersebut.

9. Mengurangi berat badan

Berdasarkan penelitian dalam International Journal of Obesity and Related Metabolic Disorder menunjukkan bahwa responden yang mengkonsumsi kacang almond mengalami terjadinya penurunan berat badan sebanyak 62% dibandingkan dengan responden yang diet dengan diperkaya karbohidrat kompleks.

10. Menurunkan kolesterol

Terakhir, manfaat kacang almond bagi kesehatan yakni dapat menurunkan kadar kolesterol. Berdasarkan penelitian dalam Journal of The American College of Nutrition menemukan bahwa terjadi penurunan kadar kolesterol jahat dalam tubuh sekitar 5,3 mg/dl setelah mengkonsumsi 45 g kacang almond setiap harinya.

Efek Samping Kacang Almond

Meskipun banyak sekali manfaat kacang almond bagi kesehatan, ada baiknya untuk tidak mengkonsumsinya secara berlebihan. Konsumsinya hanya boleh sebanyak 23 butir saja setiap harinya untuk mencegah penumpukan kalori dan lemak. Apabila berlebihan, inilah potensi efek samping kacang almond yang ditimbulkan.

Berpotensi meningkatkan berat badan akibat kandungan kalorinya.

Memicu sembelit dan kembung karena tingginya serat.

Memicu interaksi obat karena mangan di dalamnya.

Memicu sakit kepala, kelelahan, diare, dan penglihatan mengabur karena kadar vitamin E yang berlebihan.

Menyebabkan alergi.

Itulah manfaat dan efek samping dari konsumsi kacang almond. Jadi, alangkah lebih bijak bagi yang memiliki riwayat penyakit ataupun sedang mengonsumsi obat-obatan tertentu untuk mengkonsultasikan nya terlebih dahulu tentang asupan kacang almond kepada dokter.

