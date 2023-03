Ini 5 Film yang Pernah Dibintangi Julia Roberts

Bagikan A- A+

Bisnis.com, JAKARTA - Julia Fiona Roberts atau biasa disapa Julia Roberts merupakan salah satu aktris populer di Amerika Serikat. Dia memulai karirnya pada 1988 dan muncul di dua film remaja berjudul Mystic Pizza dan Satisfaction.

Julia juga pernah mendapat nominasi Oscar dan memenangkan Best Actress pada penghargaan People’s Choice. Hingga saat ini dia telah membintangi lebih dari lima puluh film.

Berikut beberapa film yang pernah Julia Roberts bintangi:

1. Pretty Woman (1990)

Film bergenre romantis komedi ini membuat nama Julia Roberts melejit naik dan membuatnya masuk ke nominasi Oscar dan People’s Choice. Pretty Woman juga dibintangi oleh Richard Gere.

Film ini menceritakan tentang seorang miliarder asal New York sedang berada di California bernama Edward Lewis (Richard Gere). Karena satu dan lain hal, mobil yang dia kendarai membuatnya berhenti di pinggir jalan Hollywood Boulevard dan bertemu pekerja prostitusi Vivian Ward (Julia Roberts).

Edward meminta Vivian untuk menunjukkan hotel terdekat. Edward terkejut dengan sikap Vivian yang cukup berkelas untuk pekerja prostitusi dan menawarinya menjadi pendampingnya untuk keperluan bisnis Edward selama seminggu dengan bayaran yang besar.

Selama seminggu, Edward dan Vivian bersama-sama hingga menumbuhkan rasa ketertarikan pada keduanya. Setelah seminggu pekerjaannya berakhir, Vivian harus pergi meninggalkan Edward.



2. Eat Pray Love (2010)

Eat Pray Love merupakan film adaptasi novel milik Elizabeth Gilbert dan disutradarai oleh Ryan Murphy. Lawan main Julia Roberts di sini adalah Javier Bardem, Richard Jenkins, dan lainnya. Film Eat Pray Love saat ini juga bisa disaksikan di Netflix.

Bercerita tentang seorang wanita bernama Liz Gilbert (Julia Roberts) yang hampir memiliki semuanya, seperti suami, rumah, dan karir yang sukses, yang merasa tersesat, bingung dan tidak yakin dengan apa yang sebenarnya diinginkan dalam hidup.

Setelah bercerai, Gilbert berusaha keluar dari zona nyamannya dan melakukan perjalanan keliling dunia dengan tujuan mencari jati diri dan kedamaian diri. Dia menemukan kenikmatan dari makanan di Italia, kekuatan doa di India, dan akhirnya mendapatkan kedamaian batin di Bali.

3. Mirror Mirror (2012)

Mirror Mirror adalah film adaptasi cerita klasik Putri Salju yang dikemas lebih modern. Julia Roberts bersama banyak bintang terkenal dalam film ini, seperti Lily Collins, Armie Hammer, dan Nathan Lane.

Film ini menceritakan kurang lebih sama seperti cerita aslinya. “Mirror mirror on the wall, who’s the fairest of them all?” dialog yang dilontarkan oleh Sang Ratu (Julia Roberts) tetap ada dan menjadi salah satu yang ikonik dalam film ini.

Sang Ratu, setelah Sang Raja menghilang, menguasai kerajaan tersebut. Putri Salju (Lily Collins) yang merupakan putri tiri Sang Raja membuat Sang Ratu cemburu karena kecantikannya. Dia mengusir Putri Salju ke hutan dan akhirnya dia tumbuh menjadi wanita muda pemberani. Putri Salju bertekad untuk menyelamatkan negaranya dari Sang Ratu dengan dukungan teman-teman barunya.

4. Money Monster (2016)

Film drama kriminal misteri yang disutradarai oleh Jodie Foster pernah masuk ke dalam nominasi Best Foreign Film dalam penghargaan Globes de Cristal di Prancis. Bintang yang berperan dalam film ini selain Julia Roberts adalah George Clooney, Jack O’Connell, dan lainnya.

Lee Gates (George Clooney) adalah seorang pembawa acara TV keuangan dan Patty Fenn (Julia Roberts) sebagai produsernya. Mereka mengalami situasi ekstrem karena seorang investor, Kyle Budwell (Jack O’Connell), meluapkan amarah karena telah kehilangan segalanya dan mengambil alih studio secara paksa.

Peristiwa menegangkan tersebut disiarkan ke jutaan orang secara langsung di TV. Lee dan Patty harus bekerja mati-matian untuk mengungkap misteri di balik konspirasi di jantung pasar global berteknologi tinggi yang serba cepat saat ini.

5. Ticket to Paradise (2022)

Merupakan film terbaru Julia Roberts yang bergenre romantis komedi ini memiliki latar tempat di Bali, seperti filmnya yang lalu, Eat Pray Love. Lawan main Julia di film ini adalah George Clooney.

Ticket to Paradise menceritakan dua orang tua yang bercerai, David Cotton (George Clooney) dan Georgia Cotton (Julia Roberts) yang tidak tahan satu sama lain pergi ke Bali untuk pernikahan anak mereka dengan penduduk lokal di sana, Lily Cotton (Kaitlyn Dever). Keduanya memutuskan untuk bekerja sama dalam menghentikan pernikahan putrinya. Mereka percaya aksi tersebut akan mencegah putrinya membuat kesalahan yang serupa dengan kesalahan mereka.

