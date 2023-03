Aktris Sharone Stone Kehilangan Separuh Kekayaannya Gara-gara Silicon Valley Bank

Bisnis.com, JAKARTA - Giliran aktris legenda Amerika dan dunia, Sharon Stone mengungkapkan dirinya mengalami kerugian hingga "setengah" kekayaannya hilang akibat dari Silicon Valley Bank ambruk.

Bintang "Basic Instinct" terlihat menangis saat dia menerima Courage Award alias Penghargaan Keberanian selama penggalangan dana Women's Cancer Research Fund (WCRF) Kamis, (16/3/2023).

Dia mengatakan butuh "keberanian" baginya untuk menyumbang mengingat kegagalan bank yang menghilangkan uangnya.

“Secara teknis, saya adalah orang bodoh tapi saya mampu menulis cek. Meski, aku kehilangan setengah uangku karena masalah bank, akan tetapi bukan berarti aku tidak bisa berada di sini [menyumbang]," jelasnya sambil terisak.

Melansir dari Celebrity Net Worth, sebagai seorang aktris, produser film, dan model dari Amerika Serikat, kekayaannya sempat menyentuh US$60 juta atau setara dengan Rp920 miliar, sebelum adanya insiden keruntuhan SVB.

Meskipun Stone tidak merinci "masalah perbankan" yang menyebabkan rekening banknya anjlok, pidato emosionalnya muncul tak lama setelah keruntuhan SVB dan volatilitas pasar saham.

Sebagai informasi. Departemen Perlindungan Keuangan dan Inovasi California menutup Silicon Valley Bank Minggu lalu, tak lama setelah bank tersebut mengungkapkan telah menerima US$1,8 miliar dari penjualan US$21 miliar dari kepemilikan obligasinya.

Dalam momen tersebut, sejumlah insiden pahit sepanjang kariernya juga dia ungkapkan.

Berdasarkan memoarnya, The Beauty of Living Twice, Stone mengungkapkan, dirinya sempat menjalani operasi pengangkatan tumor dari payudaranya pada tahun 90-an dan menderita stroke pada tahun 2001.

Tak hanya itu, Stone juga harus menjalani operasi pada tahun 2001 untuk mengangkat tumor jinak yang sangat besar, bahkan lebih besar dari payudaranya sendiri.

Sayangnya, saat menjalani operasi rekonstruksi setelah pengangkatannya, Stone mengklaim ahli bedah memberikan implan payudara yang lebih besar tanpa izinnya.

Dia pun mengungkapkan soal perjuangannya melawan tumor fibroid yang besar dan menyakitkan, meski awalnya sang dokter mengalami salah didiagnosis pada November 2022.

Selain masalah keuangan dan kesehatan, wanita Pemain 'Total Recall' tersebut juga bicara mengenai kesulitannya karena baru saja kehilangan adiknya yang meninggal karena penyakit jantung.

"Saudaraku baru saja meninggal tapi itu tidak menghalangiku untuk berada di sini. Ini bukanlah waktu yang mudah untuk kita semua,"

Lewat serangkaian peristiwa yang dirinya alami, Stone memang bermaksud untuk mendorong kaum perempuan agar mendapatkan pendapat yang berbeda ketika memeriksakan masalah kesehatan mereka.

Di hadapan aktris dan aktor kondang dunia, termasuk Rebel Wilson, Nia Vardalos , Rachel Zoe, Lisa Rinna, Harry Hamlin, Julianne Hough, Chord Overstreet, Maria Bello, Dominique Crenn, Lori Loughlin, Olivia Jade Giannulli, Paul Wesley, NJ Falk, dan Kathy dan Rick Hilton.

Aktris berusia 65 tahun itu berpidato dan meminta banyak orang untuk tegar menghadapi sejumlah ujian hidup.

"Jadi mari berdiri tegak. Berdiri dan katakan apa nilaimu. Aku menantang kalian. Itu lah keberanian," ujarnya di ballroom Four Seasons Beverly Wilshire

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News