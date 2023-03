Genap 26 Tahun, Lisa Blackpink Dapat Kejutan dari Fans di Manilla

Bisnis.com, JAKARTA - Genap bertambah umur di usia 26 tahun, Lisa Blackpink mendapatkan kejutan dari fans saat menggelar konser World Tour bertajuk Born Pink di Manila, Filipina.

Pemilik asli nama lengkap Lalisa Manoban ini mendapatkan kejutan dari fans berupa kue ulang tahun tingkat berwarna kuning ungu. Kue tersebut dihias dengan patung Lisa yang berada di puncak dan beberapa peliharaan kucing nya yaitu leo, luca dan anjingnya bernama love.

Sebelum tepat pada 27 Maret yang merupakan hari ulang tahunnya, para fans yang akrab disapa BLINK itu ternyata merayakan terlebih dahulu saat konser berlangsung hari ke-2 di Manila pada 26 maret 2023.

Pemilik lagu money itu pun tidak lupa merayakannya bersama fans di tengah-tengah konser berlangsung. Para penggemar yang memenuhi area stadion saat konser ikut serta menyanyikan “Selamat Ulang Tahun” untuk Lalisa Manoban hingga membuat dirinya terharu. Selain itu para penggemar membentuk lautan warna khas masing-masing member Blackpink dimulai dari Jisoo berwarna merah, Jennie berwarna biru, Rose berwarna putih dan Lisa berwarna kuning.

Kue Ulang Tahun besar yang diberikan oleh fans dinyanyikan bersama dan para Blink membuat lautan kuning dengan menempelkan kertas kuning ke senter ponsel mereka serta menunjukan spanduk besar bertuliskan “Selamat Ulang Tahun Lalisa” pada bagian bawah arena.

Momen yang mengharukan bagi Lisa Blackpink yang tersentuh dengan kejutan yang diberikan oleh fans dan para member Blackpink turut ikut merayakan dan mengucapkan selamat ulang tahun secara langsung maupun melalui instagram story member.

Melalui unggahan di Instagramnya Lisa Blackpink mengucapkan bahwa dirinya sangat senang bisa merayakan ulang tahunnya bersama BLINK di Manila yang memiliki energi luar biasa saat konser.

“Such crazy energy here in Manila! So happy i got to celebrate my pre-birthday together with my BLINKS” tulisnya dalam postingan unggahan Instagram @lalalalisa_m pada Senin, 27 Maret 2023

Acara ini menjadi momen terharu sekaligus bahagia bagi Lisa Blackpink dan BLINK karena dapat merayakan hari ulang tahun bersama-sama dengan member dan juga fans saat serta membawakan konser dengan penampilan yang menawan dan menerima seluruh kasih sayang dari BLINK yang datang saat konser di Manilla

