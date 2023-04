Membanggakan! Film Onde Mande Masuk Daftar Far East Film Festival Italia 2023

Bisnis.com, JAKARTA- Film Onde Mande yang merupakan film karya anak bangsa yang berhasil masuk Far East Film Festival 2023. Festival ini akan digelar pada 26-29 April 2023 di Udine, Italia.

Film Onde Mande berhasil masuk untuk mengikuti Far East Festival yang bertujuan untuk mengenalkan film-film populer Asia kepada penonton Eropa pada tahun ini.

Film ini masuk dalam kategori Far East in Progress 2023 yang bersaing dengan film lainnya, yakni Blue Imagine dari Jepang dan Filipina, Dai Boy dari Kamboja, Fruit Cake dari Filipina serta Last Shadow at First Light dari Singapura, Jepang dan Slovenia.

Film yang disutradarai oleh Paul Agusta ini merupakan proyek film persembahan Visinema yang bekerjasama dengan Gandheng Ceneng Film dan Visionari Capital yang akan tayang di bioskop pada pertengahan tahun ini.

Onde Mande ini memfokuskan nuansa budaya masyarakat Minangkabau Sumatera Barat dan akan hadir sebagai film bergenre drama keluarga dan komedi.

Alur cerita film ini menceritakan tentang seorang guru bernama Angku Wan yang hidup sebatang kara di sebuah desa nelayan di tepi Danau Maninjau, Sumatera Barat.

Angku Wan memenangkan hadiah undian dari sebuah perusahaan sabun bernilai miliaran rupiah yang akan digunakan untuk tujuan mulia yaitu membangun desa demi kesejahteraan bersama.

Namun sebelum mengklaim hadiah besarnya, Angku Wan meninggal dunia. Sepeninggalan Angku Wan, warga dan pemimpin desa menyusun rencana besar. Mereka berusaha meyakinkan perusahaan sabun bahwa Angku Wan masih hidup demi menuntut sebuah hadiah dan mewujudkan pesan terakhir nya.

Dua orang perwakilan dari perusahaan sabun tersebut datang ke desa secara tiba-tiba untuk memvalidasi pemenang. Lewat kerjasama dan gotong royong warga desa terus memperjuangkan rencananya demi hak Angku Wan.

Melalui Instagram sutradara, Paul Agusta mengunggah postingan mengenai film yang digarapnya masuk ke dalam Fokus Asia 2023 melalui web fareastfilm.com. Dalam unggahan di akun Instagramnya mengatakan

“ God is Good. Thank you to all those involved in The Prize @ondemandefilm. Thank you @udinefeff udine Far East Film Festival, Italy.”

“Tuhan itu baik. Terima kasih kepada semua yang terlibat dalam The Prize @ondemandefilm. Terima kasih @udinefeff Festival Film Timur Jauh Udine, Italia” tulisnya melalui akun Instagram, Senin (17/4/2023)

Terpilihnya film Onde Mande yang berasal dari Indonesia menjadi sebuah langkah maju untuk mengharumkan nama Indonesia ke panggung Internasional dan berkesempatan untuk bertemu dengan distributor film-film internasional.

