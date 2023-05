Prediksi Setlist Konser Coldplay di Jakarta, Ada Lagu Favoritmu?

Bisnis.com, SOLO - Netizen di media sosial membagikan prediksi lagu-lagu yang masuk dalam setlist konser Coldplay di Jakarta.

Grup band asal Inggris Coldplay mengonfirmasi bakal menggelar konser di Stadion Gelora Bung Karno, Jakarta, pada 15 November 2023.

Konser Coldplay di Jakarta dalam rangka tur dunia bertajuk "Music of the Spheres World Tour".

"Halo apa kabar yang di Indonesia? Kami sangat bersemangat dengan konser pertama kami di negara indahmu, Jakarta tanggal 15 November 2023 dan kami berharap bertemu kalian di sana," ujar Chris Martin pada video di akun Instagram PK Entertainment.

Kedatangan Coldplay ke Jakarta ditanggapi suka cita oleh para penggemar yang ada di Tanah Air.

Tak ayal, Coldplay pun menjadi trending topic yang sering dibicarakan di Twitter sepanjang hari ini.

Saking ramainya, netizen juga membagikan prediksi setlist berisi lagu-lagu yang mungkin dibawakan Coldplay dalam konser di Jakarta.

Salah satunya dibagikan oleh akun Twitter menfess @tanyakanrl. Netizen membagikan prediksi setlist yang berisi 21 lagu dari konser-konser Coldplay sebelumnya.

"Buat kalian yang mau nonton konser Coldplay, nih ku kasih bocoran setlist dari show-show sebelumnya, biar bisa sing along bareng," tulis akun @tanyakanrl, Selasa (9/5/2023).

Lagu-lagu hits Coldplay seperti "The Scientist","Viva La Vida", dan "Yellow". Selain itu ada nomor-nomor andalan macam "Paradise" dan "Fix You", serta tak ketinggalan lagu yang jadi tema konser ini "Music of the Spheres".

Selain di Indonesia, Coldplay juga akan singgah di negara-negara Asia lainnya yakni Jepang (6-7 November), Taiwan (11 November), Indonesia (15 November), dan berakhir di Malaysia (22 November).

Berikut prediksi setlist konser Coldplay di Jakarta:

