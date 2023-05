10 Makanan Khas Manado Paling Populer, Unik dan Menggiurkan

Bisnis.com, JAKARTA - Manado merupakan ibukota dari provinsi Sulawesi Utara yang memiliki berbagai makanan unik dengan beragam cita rasa yang mungkin sulit ditemukan di daerah. Beberapa makanan khas Manado, seperti cakalang fufu yang terbuat dari ikan cakalang asap hingga ayam woku dengan cita rasa pedas khasnya.

Untuk Anda yang penasaran, kami rangkum 10 daftar makanan tradisional Manado mulai dari makanan berat hingga cemilan atau makanan ringan.

Makanan Khas Manado Paling Populer

1. Ayam Woku Belanga

Salah satu makanan khas Manado adalah ayam woku belanga. Makanan tradisional Manado ini digemari karena memiliki cita rasa pedas gurih yang unik dengan paduan aroma berbagai rempah di dalamnya.

Sesuai dengan namanya, makanan ini berbahan dasar ayam kampung dengan bumbu berupa bawang merah, bawang putih, cabe merah keriting dan cabe rawit, kunyit, jahe, kemiri serta tambahan daun kemangi, daun jeruk, serta irisan daun bawang.

2. Sup Brenebon

Makanan khas daerah Manado yang kedua yaitu sup brenebon. Sup brenebon adalah sup yang berisi kacang merah, daging sapi, irisan buncis, dan seledri serta irisan daun bawang. Masakan berkuah ini terbilang cocok disajikan sebagai menu makan malam didampingi dengan nasi putih hangat.

3. Cakalang Fufu

Cakalang fufu merupakan makanan khas Manado, olahan ikan cakalang yang dimasak dengan cara diasap. Dalam prosesnya, ikan cakalang dibersihkan lalu dibelah dua lalu dijepit menggunakan bambu. Kemudian, diberi bumbu berupa garam dan gula baru kemudian ikan cakalang asap selama kurang lebih 4 jam di atas batok kelapa. Proses pengasapan ini menjadikan cakalang fufu bisa bertahan cukup lama dan cocok dijadikan oleh-oleh.

4. Ikan Kuah Asam Manado

Kuliner khas Manado berikutnya juga berbahan dasar ikan. Ikan kuah asam biasanya dibuat dengan bahan utama berupa ikan kakap, namun bisa juga diganti dengan ikan yang lain.

Bumbu dari masakan ini berupa daun bawang, serai, daun jeruk, tomat, daun kunyit, daun pandan, dan cabe rawit merah serta tambahan daun kemangi. Ikan kuah asam merupakan salah satu makanan khas daerah Manado yang cukup mudah untuk ditemukan di restoran atau warung makan Manado.

5. Klappertaart

Klappertaart merupakan makanan khas daerah Manado yang terpengaruh budaya Belanda pada zaman kolonialisme dulu. Dalam bahasa Indonesia, klappertaart memiliki arti kue tart kelapa. Lebih lengkapnya, makanan tradisional Manado ini terbuat dari bahan dasar berupa kelapa muda, susu, telur dengan bahan tambahan berupa kismis, kenari, dan kayu manis.

6. Nasi Kuning Saroja

Nasi kuning saroja, tidak seperti nasi kuning pada umumnya. Makanan khas Manado ini memiliki ciri khas menggunakan daging, ubi jalar, serta taburan abon ikan cakalang yang menjadikan nasi kuning ini memiliki cita rasa gurih dan lezat.

7. Mie Cakalang

Mie cakalang menjadi salah satu makan paling populer di Manado. Sajian ini berupa mie dengan kuah bening yang dilengkapi dengan bumbu bawang merah, merica, dan irisan daun bawang. Tambahan irisan daging cakalang semakin melengkapi cita rasa makanan khas Manado pada hidangan yang satu ini.

8. Ayam Isi Buluh

Buluh memiliki arti bambu. Makanan khas Manado ini terbuat dari ayam yang dimasak di dalam bambu selama kurang lebih 3 jam lamanya. Teknik masak tersebut menjadikan ayam isi buluh memiliki aroma bambu yang khas.

9. Tinutuan/Bubur Manado

Bubur Manado atau yang sering disebut sebagai tinutuan, merupakan makanan tradisional Manado yang bahan utamanya menggunakan buah labu. Bubur labu tersebut dilengkapi dengan bermacam sayuran seperti kangkung, bayam, daun gedi, jagung, serta daun kemangi. Selain labu, terkadang tinutuan dibuat dengan bahan dasar singkong atau beras.

10. Tuturuga

Makanan yang menempati urutan terakhir di daftar makanan khas Manado yaitu tuturuga. Tuturuga merupakan makanan tradisional Manado yang berbahan dasar ayam. Sekilas, penampilan tuturuga mirip dengan opor ayam.

Perbedaannya terletak pada bumbu khas Manado berupa serai, daun jeruk, daun pandan, dan daun kemangi. Cabai rawit merah pun turut disertakan sebagai pelengkap dan penambah cita rasa pedas pada tuturuga.

Itulah daftar 10 makanan khas Manado yang paling populer dengan cita rasa lezat dan unik.

