Deretan Makanan Khas Betawi yang Wajib Dicicipi, dari Kerak Telor hingga Roti Buaya

Bisnis.com, JAKARTA - Selama ini orang mungkin hanya familiar kerak telor sebagai makanan khas Betawi. Namun, nyatanya Betawi punya banyak makanan khas lainnya.

Makanan khas ini bahkan masih bisa kita temui di rumah makan yang tersebar di Jakarta.

Baik itu warung makan kecil hingga restoran.

Berikut ragam kuliner lezat khas Betawi yang bisa Anda cicipi dilansir dari unilever

1. Nasi uduk Betawi

Sajian nasi uduk dengan lauk pauk seperti telur dadar, kering tempe, sambal teri, dan ayam goreng ini tidak pernah sepi penggemar. Apabila Anda ingin menyediakan menu sarapan di resto Anda, nasi uduk bisa jadi pilihan yang populer. Agar tampak lebih modern, tampilkan dalam menu sekali gigit (bite-size) atau bentuk kekinian lainnya.

2. Soto Betawi

Soto Betawi terbuat dari paduan kuah santan dengan daging sapi, tomat, serta kentang. Karena tampilannya cenderung berlemak, coba kurangi kesan itu dengan menambahkan tomat, daun bawang, dan irisan jeruk limau. Berikut resep soto betawi yang bisa Anda coba buat.

3. Kue Cucur

Kue ini adalah sajian wajib dalam acara adat Betawi yang sangat cocok disajikan sebagai menu hidangan penutup. Anda juga bisa membuatnya sebagai menu pendamping bagi pelanggan yang ingin menikmati secangkir teh di resto Anda. Agar lebih modern, coba kombinasikan kue ini dengan parutan keju atau lelehan cokelat.

4. Bir Pletok

Walaupun namanya ‘bir’, namun minuman ini sama sekali tidak mengandung alkohol, lho. Terbuat dari beberapa rempah, yaitu jahe, daun pandan wangi, dan serai, minuman ini berfungsi untuk menghangatkan tubuh. Agar terkesan kekinian, gunakan nama unik untuk sajian ini, misalnya free alcohol beer from Betawi, bir kejut ala Batavia, atau nama unik lainnya.

5. Gado-gado Betawi

Segarnya sayuran rebus berupa kangkung, mentimun, hingga pare yang dicampur dengan telur dan ketupat atau lontong akan berpadu sempurna dengan saus bumbu kacang khas racikan Anda. Agar makin cantik tampilannya, sajikan dalam piring dengan bentuk yang unik seperti anyaman bambu atau alas daun selada.

6. Es Selendang Mayang

Minuman ini terdiri dari adonan tepung hunkwe yang dibentuk dan dipotong-potong kemudian dicampur dengan kuah santan, sirup pandan, dan es serut. Minuman es ini sangat menyegarkan dan cocok disajikan sebagai hidangan penutup, terutama di siang hari yang terik. Tonjolkan warna-warni menyegarkan dari adonan tepungnya sebagai ciri unik minuman ini.

7. Ketoprak Betawi

Hidangan segar khas Betawi ini terdiri dari campuran tahu, bihun, lontong, sayuran, dan tauge yang disiram dengan saus kacang yang lezat. Tambahkan taburan bawang goreng agar rasanya makin mantap.

8. Kerak Telur

Makanan tradisional ini terbuat dari beras ketan dan telur ayam atau bebek yang dipadu bumbu rempah khas Betawi. Sajikan dengan taburan kelapa sangrai untuk menambah tekstur renyah di kerak telur.

9. Sate Blora

Sate daging sapi yang disajikan dengan bumbu kacang yang khas, sering dihidangkan dengan lontong dan irisan bawang merah.

10. Semur Jengkol

Olahan jengkol dengan bumbu semur khas Betawi yang kaya rasa. Cocok untuk disajikan dengan nasi hangat dan telur mata sapi.

11. Nasi Ulam Betawi

Hidangan tradisional yang menggabungkan nasi putih dengan campuran berbagai macam sayuran segar seperti daun kemangi, daun melinjo, daun jeruk, dan daun singkong. Hidangan ini biasanya diberi tambahan ikan asin dan bumbu rempah yang diuleg seperti terasi dan cabai merah

12. Rujak Serut Betawi

Rujak buah yang diiris tipis dan dicampur dengan bumbu rujak pedas manis yang lezat. Tambahkan irisan mangga muda untuk menambah kesegaran rujak.

13. Pindang Betawi

Sup gurih yang terbuat dari potongan daging ikan yang dimasak dengan bumbu rempah khas Betawi. Kuahnya yang kental dan lezat dipadukan dengan daging ikan yang lembut, menciptakan cita rasa yang menghangatkan dan memanjakan lidah.

14. Kembang Goyang

Kembang goyang adalah camilan tradisional yang terbuat dari adonan tepung dan telur yang digoreng hingga berbentuk seperti bunga yang renyah. Rasanya yang manis dan gurih membuatnya menjadi pilihan camilan yang populer di berbagai kesempatan.

15. Soto Mie Betawi

Soto mie Betawi adalah varian soto Betawi dengan tambahan mie yang lezat. Kuah santan yang gurih dan daging sapi yang empuk menghadirkan perpaduan rasa yang memanjakan lidah.

16. Roti Buaya

Roti Buaya adalah camilan khas Betawi yang memiliki bentuk unik menyerupai seekor buaya. Roti ini terbuat dari adonan yang lembut dan manis, dengan permukaan yang dilapisi gula halus untuk memberikan rasa gurih dan renyah saat digigit.

17. Ketupat Babanci

Ketupat Babanci adalah hidangan khas Betawi yang terdiri dari ketupat yang terbuat dari beras ketan yang dimasak dalam daun kelapa kering. Proses pemasakan dalam daun kelapa memberikan aroma khas dan kelembutan pada ketupat. Biasanya disajikan dengan lauk seperti opor ayam, semur, atau rendang.

18. Sayur Besan

Sayur Besan adalah hidangan bening yang menyegarkan, terbuat dari bahan-bahan seperti jagung muda, labu siam, dan daun singkong. Bahan-bahan ini direbus dalam santan dengan tambahan bumbu rempah yang memberikan cita rasa khas. Sayur Besan memiliki citarasa gurih dan segar, dengan potongan jagung yang memberikan rasa manis alami. Hidangan ini sering dijadikan lauk pendamping nasi pada acara pernikahan adat dan menjadi pilihan yang populer di kalangan masyarakat Betawi.

19. Asinan Betawi

Asinan Betawi adalah hidangan segar yang terdiri dari campuran berbagai jenis sayuran dan buah-buahan seperti mentimun, kol, kacang panjang, nanas, dan mangga muda yang dicampur dengan saus asam pedas khas. Hidangan ini memberikan perpaduan rasa asam, pedas, dan manis yang menyegarkan di setiap gigitannya.

20. Soto Tangkar

Soto Tangkar adalah varian soto Betawi yang menggunakan daging sapi atau igasebagai bahan utama. Daging iga sapi dimasak dengan bumbu rempah yang kaya, menghasilkan kuah yang kental dan cita rasa gurih. Soto ini sering disajikan dengan tambahan kentang goreng, perkedel kentang, dan taburan bawang merah goreng.