Ini Arti Lirik Viva la Vida Coldplay, Lagu Tentang Raja Louis XVI

Bisnis.com, JAKARTA - Hari ini, Jumat (19/5/2023) sudah dilakukan penjualan tiket konser Coldplay ke masyarakat umum. Antusiasme penggemar band musik ini sangat tinggi, bahkan hingga 1,7 orang yang mengakses hanya dalam hitungan menit.

Bagi Anda yang merupakan penggemar Coldplay, pastinya Anda sudah tak asing dengan lirik lagu Viva La Vida dari album Viva la Vida or Death and All His Friends (2008).

Dilansir dari laman American Songwriter, lagu Viva La Vida merupakan kisah ulang Revolusi Prancis dan kematian Raja Louis XVI dari lukisan tahun 1830 "Liberty Leading the People" karya seniman Prancis, Eugène Delacroix yang menggambarkan kaum revolusioner Prancis yang berbaris dan mengibarkan bendera Perancis dengan tulisan VIVA LA VIDA di atasnya.

Di sisi lain, dalam bahasa Spanyol, "Viva La Vida" berarti "Panjang Umur". Maknanya terkait dengan lukisan yang mirip dengan Delacroix. Lukisan itu menggambarkan kaum revolusioner sebagai pahlawan.

Adapun lagu ini juga terkait dengan kematian dan pidato terakhir dari Raja Louis XVI. Raja Louis XVI memberikan pidato terakhir sebelum dia dieksekusi yang mana saat itu dia menyatakan bahwa dia tidak bersalah dan kepeduliannya terhadap bekas kerajaannya. Secara lirik, lagu ini mengisahkan bagaimana kehidupan Raja Louis XVI semasa memerintah negara Prancis, memerintahkan kapal-kapal di lautan, dan dipenjara.

Simak lirik lagu Viva La Vida:

I used to rule the world

Seas would rise when I gave the word

Now in the morning, I sleep alone

Sweep the streets I used to own

Bait berikutnya mengisahkan Louis XVI yang menggantikan tahta kakeknya karena meninggal saat Prancis dilanda bencana fiskal dan telah dirayakan sebagai raja baru yang akan membawa perubahan.

I used to roll the dice

Feel the fear in my enemy's eyes

Listen as the crowd would sing

Now the old king is dead, long live the king

One minute, I held the key

Next the walls were closed on me

And I discovered that my castles stand

Upon pillars of salt and pillars of sand

Sebelum Revolusi, Prancis dilanda kekeringan, penyakit ternak, dan panen gandum yang buruk yang membuat rakyat miskin semakin melarat. Oleh karena itu, Louis XVI mundur dari kekuasaannya karena tidak mampu menarik Prancis keluar dari krisis ekonomi dan rakyat pun menginginkan tatanan baru.

It was the wicked and wild wind

Blew down the doors to let me in

Shattered windows and the sound of drums

People couldn't believe what I'd become

Revolutionaries wait

For my head on a silver plate

Just a puppet on a lonely string

Oh, who would ever want to be king?



Bait berikutnya memiliki makna bahwa dalam sebuah paduan suara, Raja Louis XVI mengetahui bahwa rakyat bersukacita atas kematiannya dan menantikan hari yang baru.



I hear Jerusalem bells are ringing

Roman Cavalry choirs are singing

Be my mirror, my sword and shield

My missionaries in a foreign field

For some reason, I can't explain

I know Saint Peter won’t call my name

Never an honest word

But that was when I ruled the world

