Tiket Coldplay 'Ultimate Experience' Sold Out dalam Hitungan Menit, Sandiaga Janjikan Tambah Hari?

Bisnis.com, SOLO - War tiket konser Coldplay untuk jenis public on-sale dibuka secara resmi pada hari ini, Jumat (19/5/2023) pukul 10.00 WIB.

Dari pantauan Bisnis, banyak masyarakat yang mengeluhkan tak bisa masuk ke halaman pembelian tiket.

Situs resmi penjualan tiketnya, coldplayinjakarta.com, mengatakan bahwa ruang tunggu sudah penuh.

"There are more than 500.000 users waiting in front of you. Please wait and try again after a few moment," tulis situs tersebut.

Apabila sudah berhasil masuk, terlihat bahwa tiket kategori Ultimate Experience sudah terjual habis alias sold out. Padahal penjualan tiket baru berjalan sekitar belasan menit saja.

Tak dipungkiri memang tiket jenis ini menjadi banyak incaran penggemar karena sejumlah keuntungannya. Salah satunya yakni backstage tour dan kesempatan berfoto bersama personel Coldplay.

Hingga pukul 11:32 WIB, hampir seluruh kategori tiket sudah sepenuhnya terpesan atau full booked.

Coldplay tambah hari

Sebelumnya, Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif atau Menparekraf Sandiaga Uno mengaku dirinya gagal saat war tiket konser Coldplay pada Rabu (17/5/2023).

"Jangankan kalian, saya mau belikan untuk keluarga saya saja sulit. Ini beneran, tidak ngadi-ngadi," kata Sandiaga dikutip dari akun Instagramnya, Rabu.

Akibat tingginya minat masyarakat Indonesia untuk datang ke konser Coldplay, ia mengaku tengah berusaha membujuk sang musisi untuk melakukan tur lebih lama di Indonesia.

"Untuk para pecinta Coldplay, mohon bersabar. Kita sedang usahakan agar mereka tidak hanya konser 1 hari, tapi lebih. Paling tidak menambah 1 hari lagi. Gimana.. setuju??"

Meskipun hingga kini belum ada jawaban yang pasti, namun Sandiaga mengaku senang dengan atusiasme masyarakat.

