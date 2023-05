War Tiket Coldplay Makin Sengit, Ada 1,7 Juta Orang Akses Loket.com

Bisnis.com, JAKARTA - Hari ini, Jumat (19/5/2023) penjualan tiket konser Coldplay untuk public sudah terjual. Hari ini juga merupakan kesempatan terakhir bagi para penggemar Coldplay untuk membeli tiket konser.

Dilansir dari akun Instagram @idwantscoldplay, sudah lebih dari 1,7 juta pengguna telah mengakses loket.com di Public On Sale dalam kurang dari 10 menit. Angka tersebut memecahkan rekor di hari penjualan BCA Presale yang mencapai 1,5 juta orang.

Adapun masyarakat yang tidak mengakses laman tersebut karena kapasitas antrean yang sudah lebih dari 500.000 pengguna.

Baca Juga Lagi, Tiket Konser Coldplay Termahal Habis Terjual

cara war tiket konser coldplay Perbesar

Melihat dari adanya hal ini membuat banyak masyarakat yang menginginkan adanya tambahan hari untuk konser musik Coldplay di bulan November 2023 mendatang.

“Tega bener dah ini tiket coldplay…. We need day two please,” dikutip komentar akun Instagram @orenxie dalam unggahan akun promotor yang membawa Coldplay ke Indonesia @pkentertainmet.id, pada Jumat (19/5/2023).

“Tim menunggu updatean day 2 untuk Indonesia,” dikutip komentar akun Instagram @callmekei_ dalam unggahan @pkentertainmet.id.

Tiket BCA Presale yang sebelumnya dijadwalkan tanggal 17-18 Mei 2023. Namun, karena antusiasme masyarakat yang membludak, tiket untuk BCA Presale hanya dijual pada tanggal 17 Mei saja.

Baca Juga Cara Cek Kecepatan Internet untuk Bantu War Tiket Coldplay Nanti

Adapun membeludaknya pengaksesan loket.com pada hari ini karena tiket dijual secara publik yang tak terbatas hanya dari bank BCA saja, bahkan penggemar di negara lain, seperti Singapura pun juga dapat mengakses atau membeli tiket pada hari ini.

Adapun link pembelian tiket konser Coldplay yakni www.coldplayinjakarta.com

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News