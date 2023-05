Ini Daftar Film yang Tayang Bulan Juni 2023, Ada Transformers dan Spirit Doll

Bisnis.com, JAKARTA - Pada bulan Juni 2023 ada banyak film dari dalam maupun luar negeri yang dapat Anda saksikan di bioskop. Adapun film tersebut tayang dengan berbagai macam genre baik horor, fantasi ataupun drama.

Film yang tayang papda Juni 2023 yakni Detektif Jaga Jarak, Spirit Doll, Spider-Man: Across the Spider-Verse, Star Syndrome, dan Kutukan Sembilan Setan.

Ini daftar dan sinopsis film yang akan tayang pada bulan Juni 2023 mendatang:

1. Detektif Jaga Jarak (1 Juni 2023)

Film drama komedi yang disutradarai oleh Rahabi Mandra ini turut dibintangi oleh Marthino Lio, Bima Sena, Hana Malasan, Givina Lukita, Debby Sahertian, Unang Bagito.

Melansir dari IMDb, film ini menceritakan sosok Almond Surendra (Marthino Lio), seorang konsultan pernikahan yang berusaha keras mempertahankan rumah tangga kliennya. Tahun ini, Almond berniat menikahi Arum (Givina Lukitadewi), sahabat masa kecilnya.

Orang tua Arum juga sudah sering meminta putrinya untuk segera menikah. Sayangnya, bisnis konsultan pernikahan yang dibangunnya bangkrut, sedangkan pandemi masih terus berlangsung dan entah kapan akan berakhir.

Di masa sulit itu, Almond bertemu dengan Takdir (Bima Sena), seorang pengamen jalanan yang menyambung hidupnya dengan bekerja sebagai mata-mata bayaran untuk menyelidiki perselingkuhan beberapa pasangan. Melihat pekerjaan Takdir yang tidak biasa, akhirnya Almond juga mengikuti jejaknya dengan menjadi detektif.

film hari ini Perbesar

2. Spirit Doll (1 Juni 2023)

Film dengan genre horror ini digarap oleh Azhar Kinoi Lubis. Film ini turut dibintangi oleh Anya Geraldine, Samuel Rizal, Elina Joerg, Anantya Rezky, Anette Edoarda.

Melansir dari IMDb, film ini menceritakan sosok Dara (Anya Geraldine) yang merupakan aktris horror terkenal yang kembali ke panggung hiburan dengan membintangi film 'Boneka Arwah'. Dia baru saja pulih dari tekanan mental pasca perceraiannya dengan Darius (Samuel Rizal) karena perselingkuhan. Ditambah kecelakaan yang merenggut nyawa putrinya, Embun.

Suatu ketika, boneka yang digunakan dalam film Boneka Arwah muncul di depan rumah Dara. Awalnya terasa janggal karena Dara merasakan sosok Embun dari boneka tersebut. Dara memperlakukan boneka tersebut seperti anaknya sendiri. Seiring berjalannya waktu, teror demi teror menghantui orang-orang yang berusaha menyadarkan Dara dari 'kegilaannya'.

spirit doll film bulan ini Perbesar

3. Spider-Man: Across the Spider-Verse (2 Juni 2023)

Film animasi aksi ini dibintangi oleh Shameik Moore, Hailee Steinfeld, Oscar Isaac sebagai pengisi suara. Miles Morales (Shameik Moore) kembali untuk babak selanjutnya dari kisah Spider-Verse.

Melansir dari IMDb, film ini menceritakan bagaimana petualangan yang dilakukan oleh Spider-Man bersama sahabat dan warga Brooklyn untuk melintasi Multiverse. Di sana dia bertemu dengan Gwen Stacy (Hailee Steinfeld) dan tim Spider-People baru untuk menghadapi penjahat yang lebih kuat daripada yang pernah mereka temui sebelumnya.

Para pahlawan berselisih tentang cara menangani ancaman baru. Di sisi lain, Miles harus mendefinisikan kembali apa artinya menjadi pahlawan.

Spider-Man: Across the Spider-Verse Perbesar



4. Star Syndrome (8 Juni 2023)

Film dengan genre drama komedi ini dibintangi oleh pemain yang tak asing di industri layar kaca Indonesia,yaitu Gilang Dirga, Kezia Alethia, Tissa Biani, Tanta Ginting, Tora Sudiro.

Jay Adi (Gilang Dirga) diceritakan sebagai mantan vokalis Jay Adi and The Others yang pernah meraih banyak penghargaan. Namun, mereka membubarkan diri karena ego sang vokalis setelah berhasil membuat 3 album.

Kini, Jay Adi mencoba untuk membangkitkan kembali popularitasnya di industri musik yang ternyata sudah jauh berbeda dari sebelumnya. Pertemuannya dengan Nur (Kezia Alethia), penyanyi muda diharapkan dapat menjadi teman duet yang dapat membawanya kembali menjadi sorotan di industri musik ini.

sinopsis film star syndrom Perbesar

5. Kutukan Sembilan Setan (8 Juni 2023)

Film dengan genre horror ini dibintangi oleh Ajil Ditto, Fandy Christian, Denira Wiguna, Frislly Herlind, Joshua Suherman, dan masih banyak lagi.

Melansir dari IMDb, film ini menceritakan tentang lima sekawan yang bernama Verdy, Sarah, Devon, Miko dan Lia yang sama-sama suka travelling. Suatu ketika mereka memutuskan untuk mengunjungi Gunung Bromo. Mereka juga menyewa villa dengan gaya kolonial. Namun, mereka sempat mengalami perdebatan setelah melihat wujud villa yang tidak sesuai dengan website karena dianggap kuno dan seram.

Akhirnya Verdy dan teman-temannya memutuskan untuk menginap di villa tersebut selama lima hari berlibur di Bromo. Benar saja, di hari pertama mereka menginap di villa tersebut, mereka sudah mendapatkan teror yang membuat mereka kembali berselisih pendapat entah menetap atau pindah.

6. Transformers: Rise of the Beasts (9 Juni 2023)

Film aksi Sci-Fi ini dibintangi oleh Pete Davidson, Peter Cullen, Michelle Yeoh, Peter Dinklage, Ron Perlman, Cristo Fernández, Anthony Ramos, John DiMaggio, Dominique Fishback, sebagai pengisi suara.

Melansir dari IMDb, film berlatar tahun 1994 ini akan membawa penonton dalam petualangan yang penuh dengan aksi untuk menjelajahi dunia bersama para Maximals, Predacons, dan Terrorcons yang bergabung dalam pertempuran antara Autobots dan Decepticons di Bumi.

Noah (Anthony Ramos), seorang pemuda yang cerdas dari Brooklyn, dan Elena ((Dominique Fishback), seorang peneliti artefak nantinya akan terlibat dalam konflik ketika Optimus Prime dan Autobots menghadapi musuh baru yang bertekad untuk menghancurkan mereka yang bernama Scourge.

Transformers Rise of the Beasts rekomendasi film hari inii Perbesar

