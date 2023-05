Soundtrack Film Barbie Diisi Banyak Musisi, Ada Girlband Korea Fifty Fifty

Bisnis.com, JAKARTA - Barbie akan meluncurkan film live action-nya pada 21 Juli 2023 mendatang. Film tersebut akan diisi lagu-lagu dari berbagai musisi, seperti Nicki Minaj, Ava Max, Khalid, dan Fifty Fifty.

Grup yang beranggotakan Keena, Saena, Sio dan Aran memulai debutnya pada 23 November tahun lalu dengan album pertamanya, "The Fifty". Lagu terbaru mereka, Cupid, yang dirilis pada 24 Februari lalu diterima secara positif di luar negeri. Lagu milik FIFTY FIFTY tersebut telah menjadi viral dan diputar di mana saja.

Cupid juga menjadi audio populer di TikTok dan ada lebih dari 2,1 juta video yang menggunakan audio tersebut. Oleh karena itu, nama Fifty Fifty melejit naik di kalangan penggemar musik. Ketenaran Fifty Fifty juga membuat mereka berkontribusi dalam pengisian soundtrack film Barbie.

Barbie The Album melalui media sosialnya mengunggah pengumuman daftar musisi yang turut serta dalam proyek film tersebut pada Kamis (25/5/23). Para penggemar, termasuk penggemar Fifty Fifty, tampak antusias dengan informasi tersebut. Kolom komentar unggahan Instagram @barbiethealbum langsung dipenuhi dengan seruan-seruan para penggemar.

Tak hanya itu, Fifty Fifty juga masuk ke trending Twitter nomor 15 hari ini. Mereka akan merilis soundtrack untuk Barbie yang berjudul ‘Barbie Dreams’ dan berkolaborasi dengan penyanyi Amerika Serikat, Kali. Lagu tersebut akan resmi dirilis pada 21 Juli 2023, saat perilisan film Barbie.

“proud of fifty fifty,” tulis akun Instagram @parxxxx.

“Their songs and the vocals are top tier, even the korean music critizm rate 10/10 for their album. Its a yes to me as a casual listener,” tulis akun Twitter @ashxxxx.

sinopsisi film barbie Perbesar

Warganet berharap lagu FIFTY FIFTY yang akan datang tersebut akan menjadi hit kedua setelah Cupid. Mereka juga berharap hadirnya Fifty Fifty dalam film Barbie membuat industri musik dan grup musik di Korea Selatan menjadi lebih besar lagi. Adapun judul lagu lainnya selain Barbie Dreams yang akan menjadi soundtrack film Barbie 2023.

1. Dua Lipa - Dance The Night (sudah dirilis)

2. Lizzo - Pink

3. Nicki Minaj & Ice Spice - Barbie World (with Aqua)

4. Charli XCX - Speed Drive

5. KAROL G - WATITI (feat. Aldo Ranks)

6. Tame Impala - Journey to The Real World

7. Ryan Gosling - I’m Just Ken

8. Dominic Fike - Hey Blondie

9. HAIM - Home

10. The Kid LAROI - Forever & Again

11. Khalid - Silver Platter

12. Pink Pantheress - Angel

13. GAYLE - butterflies

14. Ava Max - Choose Your Fighter

