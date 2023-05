Ini Fakta Film The Little Mermaid yang Habiskan Dana hingga Rp3,7 Triliun

Bisnis.com, JAKARTA - Film The Little Mermaid mengundang pro dan kontra selama proses produksinya, tetapi juga penayangannya mendapatkan pujian yang melimpah dari para kritikus film.

Grace Randolph, salah satu kritikus, menyebutnya sebagai film live action Disney terbaik yang pernah ada. Menurutnya, film ini berhasil memunculkan daya tarik "magis" yang telah menjadi ciri khas dari film-film Disney sebelumnya.

Selain itu, Gillian Blum, seorang kritikus lainnya, juga mengungkapkan beberapa keunggulan The Little Mermaid, termasuk penggunaan efek suara yang mengesankan.

Tidak hanya itu, kemampuan akting Halle Bailey juga mendapatkan pujian yang melimpah, karena dia dianggap berhasil menghidupkan karakter Ariel sekaligus membawa representasi yang kuat bagi perempuan kulit hitam sebagai salah satu karakter Disney.

Ini sejumlah fakta menarik tentang film The Little Mermaid:

1. Habiskan Waktu 13 Jam di Air

Dilansir dari Daily Mail, aktris yang kini berusia 22 tahun ini harus menghabiskan 13 jam di dalam air untuk syuting film The Little Mermaid.

"Saya menantang diri saya untuk bisa go extra miles untuk peran yang dimainkan. Saya merasa karakter Ariel mendorong saya untuk bisa memiliki keberanian itu,” jelasnya pada Edition Magazine yang dikutip Jumat (25/5/2023).

Dalam prosesnya, tim produksi 'The Little Mermaid' memanfaatkan sebuah tangki air besar. Mereka kemudian menambahkan efek visual untuk menciptakan adegan bawah laut yang lebih nyata dan indah.

2. Habiskan Dana Rp3,7 Triliun

Berdasarkan laporan terbaru industri, film live-action "The Little Mermaid" merupakan produksi dengan anggaran yang tinggi.

The Walt Disney Company dilaporkan menghabiskan dana sebesar $250 juta atau Rp3,7 triliun untuk memproduksi film ini, belum termasuk biaya pemasaran dan iklan.

Seperti yang telah disebutkan sebelumnya, para pembuat film memiliki rencana ambisius sejak awal untuk film ini, dan Disney kembali ke bioskop dengan film live-action setelah jeda yang cukup lama, sebagian karena biaya keselamatan terkait Covid-19—dengan angka tepat $200 juta dalam perencanaan produksi awal.

3. Sempat Ditentang

Halle Bailey, aktris yang memerankan Ariel dalam film live action "The Little Mermaid" milik Disney, mengatakan dia terkejut dengan banyaknya komentar yang penuh kebencian terkait pemilihan dirinya sebagai Ariel.

Dirinya menghadapi beberapa reaksi negatif sejak diumumkan bahwa dia akan memerankan karakter ikonik tersebut. "Melihat reaksi dunia terhadap hal itu sungguh mengguncangkan," kata Bailey kepada Edition Magazine.

Beberapa komentar menggunakan tagar "#NotMyAriel" pun menyoroti bahwa Ariel harus dimainkan oleh seorang karakter yang berkulit putih.

4. Digawangi Komposer Terkenal

Film live-action The Little Mermaid merupakan film bergenre musikal dengan lagu-lagu klasik yang dinyanyikan oleh sang putri duyung Ariel. Menariknya, film ini menggaet komposer lama dan baru untuk berkolaborasi.

Seperti, Alan Menken yakni sosok komposer lagu ikonik animasi klasik The Little Mermaid dan Lin-Manuel Miranda yakni sosok komposer lagu dari animasi Encanto dan Hamilton.

Alan Menken komposer lagu ikonik dari The Little Mermaid mengatakan bahwa The Little Mermaid versi live action akan memiliki perubahan lirik lagu. Khususnya dalam lagu Poor Unfortunate Souls dan Kiss The Girl.

Perubahan ini dilakukan untuk menyesuaikan era modern saat ini dan menambah gairah untuk para penonton generasi milenial.

Kemudian, perubahan ini menuai kritik karena penggemar setia The Little Mermaid merasa jika karakter favorit masa kecilnya terlihat terlalu modern. Bahkan disebut tidak sesuai dengan imajinasi mereka yang menyanyikan lagu-lagu klasik.

5. Mendapat Skor Ulasan yang Baik

Dalam ulasan film The Little Mermaid yang dirilis di situs pengumpul ulasan Rotten Tomatoes, film ini mendapatkan skor 71 persen yang dikategorikan sebagai segar (fresh).

Ulasan-ulasan tersebut memuji penampilan Halle Bailey dan kinerjanya yang luar biasa dalam memerankan Ariel.

Julian Roman dari MovieWeb memberikan pujian yang tinggi terhadap penampilan luar biasa Halle Bailey yang mengesankan dan pemeranan yang beragam dalam film ini.

Peter Debruge dari Variety juga memuji penampilan Halle Bailey dan menyatakan bahwa dia adalah alasan yang kuat untuk Disney mengangkat kembali kisah klasik The Little Mermaid.

Maureen Lee Lenker dari Entertainment Weekly juga memberikan pujian kepada Halle Bailey, menyebut penampilannya sebagai hal terbaik dalam semua adaptasi live-action dari Disney.

Helen O'Hara dari Empire menemukan beberapa kekurangan dalam film ini, namun menyatakan bahwa penampilan Halle Bailey sebagai Ariel menyelamatkan film tersebut.

Dalam konteks ulasan film, skor 71 persen di Rotten Tomatoes dapat dianggap sebagai skor yang baik. Hal ini menunjukkan bahwa sebagian besar kritikus memberikan ulasan positif terhadap film The Little Mermaid.

6. Kental dengan Alur Dinamika Pasangan

Dalam film The Little Mermaid, hubungan antara Ariel dan Pangeran Eric kian disoroti. Lantaran dinilai sangat mencuri perhatian, di mana alurnya mengisahkan romantisme yang menyentuh hati.

Ariel jatuh cinta pada Pangeran Eric saat dia mengamatinya dari jauh, dan dia segera berada di sampingnya ketika badai membuatnya terjatuh ke laut.

Lalu, Ariel menyanyikan lagu untuknya sebelum pergi ketika Pangeran Eric sadar kembali; dan dia terus memuja-mujanya ketika Pangeran Eric bersumpah akan mencari gadis yang menyelamatkannya.

Cinta mereka perlahan-lahan tumbuh ketika Ariel menjadi manusia, meskipun dia tidak bisa berkomunikasi dengan Pangeran Eric.

