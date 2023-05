Ini 10 Musisi yang Akan Tampil di Java Jazz Hari Pertama

Bisnis.com, JAKARTA - Festival musik besar, Java Jazz Festival 2023, akan diselenggarakan pada 2 hingga 4 Juni 2023 di JIEXPO Kemayoran. Ada lebih dari 20 musisi yang akan tampil per harinya.

Tidak hanya musisi Indonesia, Java Jazz Festival yang ke-18 ini juga akan menampilkan musisi internasional. Harga tiket festival ini dijual mulai dari Rp175.000 hingga Rp2.450.000. Tiket yang dijual ada beberapa kategori, yakni special show, daily pass, dan 3 day pass.

Berikut 10 musisi nasional dan internasional yang akan tampil di Java Jazz Festival hari pertama (2/6/23):

1. The Chicago Experience ft. Danny Seraphine & Jeff Coffey

The Chicago Experience merupakan persembahan band rock dari Amerika Serikat bernama Chicago. The Chicago Experience bersama kedua anggota Chicago, Danny Seraphine dan Jeff Coffey akan tampil sebagai penampilan spesial di BNI Java Jazz Festival 2023 di BNI Hall pukul 20.30.

Selain menjadi anggota, Danny Seraphine merupakan salah satu pendiri Chicago dan Jeff Coffey adalah penyanyi utama pada 2016 hingga 2018. Chicago awalnya memiliki nama The Big Thing pada 1967 hingga 1968 dan The Chicago Transit Authority pada 1968–1969. Banyak lagu Chicago yang terkenal, di antaranya adalah 25 or 6 to 4, Feeling Stronger, Saturday in the Park, Hard Habit to Break, You're the Inspiration, dan Look Away.

The Chicago Experience tampil java jazz Perbesar

2. Stephen Sanchez

Stephen Sanchez merupakan musisi asal America. Lagunya pernah berada di Billboards 100 Hot di urutan ke 23 dan UK Singles Chart di nomor ke 16. Lagu tersebut berjudul Until I Found You. Dia memiliki lagu terbaru yang merupakan single berjudul Evangeline.

Stephen Sanchez juga masuk ke dalam penampilan spesial dalam festival ini. Dia akan tampil setelah The Chicago Experience ft. Danny Sheraphine & Jeff Coffey dalam panggung yang sama pada 22.30.

3. Ardhito Pramono

Ardhito Pramono merupakan salah satu musisi Indonesia yang terkenal. Dia merupakan pecinta jazz sejak kecil. Awalnya, dia aktif mengunggah konten cover lagu-lagu di YouTube dan berakhir menjadi musisi jazz. Selain bernyanyi, Ardhito bisa memainkan alat musik, seperti gitar, piano, dan drum.

Ardhito sudah menikah dengan seorang desainer. Selain menyanyi, dia juga pernah dan akan membintangi beberapa film. Lagunya yang berjudul ‘Fine Today’ juga pernah memenangi penghargaan dengan nominasi ‘Artis Jazz Kontemporer Terbaik’ di Anugerah Musik Indonesia. Penyanyi Bitterlove ini akan tampil pertama di Tehbotol Sosro Hall pada 17.30.

Ardhito Pramono Perbesar

4. Kaleb J

Kaleb Jonathan atau Kaleb J merupakan penyanyi Indonesia jebolan salah satu ajang pencarian bakat The Voice Indonesia 2019. Saat itu, dia menduduki peringkat keenam. Dia mulai menyanyi pada usia yang terbilang sangat muda, yakni 3 tahun.

Setelah mengikuti The Voice Indonesia, dia memulai karirnya dengan menulis lagu. Lalu, pada 2020, Kaleb merilis singlenya. Lagu yang menjadi hit hingga dicover oleh banyak orang adalah It’s Only Me. Dia akan tampil di MLDSPOT pukul 17.15.

5. Reality Club

Reality Club akan tampil di Blibli Hall pukul 17.45. Grup musik indie rock ini aktif sejak 2016. Grup ini terdiri dari Fathia Izzati sebagai vokalis, Faiz Novascotia Saripudin sebagai vokalis dan gitaris, Era Patigo sebagai drummer, dan Nugi Wicaksono sebagai bassist. Mereka menargetkan ekspansi ke seluruh dunia.

Reality Club pernah tampil di berbagai acara daring internasional, seperti Baybeats Online (SG), Gotobeat Summer Festival (UK), Indoor Inspired (DE), dan Fred Perry Subculture (SEA). Tidak hanya itu, mereka juga pernah masuk ke beberapa nominasi acara penghargaan.

6. Titi DJ

Titi DJ yang memiliki nama asli Titi Dwi Jayati merupakan seorang musisi, model, dan aktris terkenal dari Indonesia. Dia sudah aktif di dunia musik sejak lama, yakni pada 1983, dan termasuk anggota 3 Diva bersama Krisdayanti dan Ruth Sahanaya. Awalnya, Titi merupakan penyanyi latar dan akhirnya menjadi musisi yang memiliki banyak album.

Titi juga pernah menjadi juri di berbagai ajang pencarian bakat, seperti Indonesian Idol, Indonesian Idol Junior, Golden Memories, dan The Voice Indonesia. Puncak karir musik Titi adalah dengan dirilisnya album Bahasa Kalbu (1999) yang meledak di pasaran dengan singel Bahasa Kalbu, Tak Akan Ada Cinta yang Lain, dan Jangan Berhenti Mencintaiku. Dia tidak akan tampil sendirian di BNI Hall pukul 18.30, tetapi bersama Tiyo Alibsjah dan Glen Dauna Project.

7. Nao Yoshioka

Nao Yoshioka akan hadir di panggung Blibli Hall pada 21.45. Nao merupakan musisi asal Osaka, Jepang yang sekarang tinggal di New York City. Dia merupakan musisi dengan genre R&B soul.

Aktif sejak 2011, Nao telah dipuji oleh beberapa veteran musik indie soul, termasuk penyanyi peraih Grammy Gordon Chambers, King of Indie Soul, Eric Roberson, dan Khari Mateen, penulis lagu, produser, dan multi-instrumentalis, karena singlenya, Make the Change, yang dirilis pada 2012. Pada awal 2023, Nao mengunggah sebuah video dan menjadi viral. Penampilan Nao, kualitas penampilan, dan musik band-nya menjadi sorotan.

Nao Yoshioka java jazz 2023 Perbesar

8. Gangga

Gangga Kusuma memulai karir musiknya pada 2019. Tidak hanya menjadi penyanyi, dia juga mendirikan label rekamannya sendiri bernama KSM Records. Lagu pertamanya adalah Don’t dan kemudian dia merilis single keduanya pada tahun depannya berjudul Blue Jeans. Blue Jeans masuk ke chart Viral Global peringkat pertama di Spotify.

Album pertama Gangga dengan cepat menarik perhatian banyak orang dan dinominasikan dalam AMI Awards 2021 sebagai Artis Solo Urban Terbaik & AMI Awards 2022 sebagai Artis Solo Alternatif Terbaik. Setelah rehat dari merilis musik di tahun 2022, Gangga kembali di tahun 2023. Dia akan hadir di MLDSPOT Hall pukul 20.00.

9. Teza Sumendra

Teza Sumendra merupakan penyanyi sekaligus penulis lagu R&B soul asal Indonesia. Dia pernah mengikuti ajang pencarian bakat Indonesian Idol Musim Ketiga pada 2006. Namun, dia harus tereliminasi pada minggu ketiga. Dia pun mulai bangkit dan sempat menjadi vokalis band bernama Chlorophyl Band.

Selain itu, awalnya dia dikenal karena suka mengcover lagi di YouTube dan SoundCloud. Dia juga aktif di pentas teater musikal karena minatnya pada akting dan menari. Pada 2015, Teza merilis single pertamanya, I Want You Love. Dia akan tampil di Outdoor Stage pukul 19.00.

10. Rinni Wulandari

Rinni Wulandari merupakan musisi yang berasal dari keluarga musisi. Oleh karena itu, Rinni sudah terlibat dalam dunia musik sejak dini. Dia biasa menyanyi untuk segala jenis acara sekolah dan sering mengikuti lomba menyanyi. Dia juga pernah tergabung dalam band saat SMP sebagai drummer.

Penyanyi asal Medan ini berhasil menjadi pemenang Indonesian Idol 2007. Saat itu, dia baru berusia 17 tahun dan menjadi pemenang Indonesian Idol termuda. Pada 2014, dia tampil dengan wajah baru dari penyanyi pop menjadi penyanyi R&B hingga sekarang. Dia juga pernah memenangkan penghargaan Best Soul/R&B 2020 pada AMI Awards. Rinni akan tampil pukul 21.15 di MLDSPOT Hall.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News