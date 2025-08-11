Bisnis Indonesia Premium
Air terjun tertinggi di Denmark/cawater-info
Travel

Misteri Air Terjun Terpanjang yang Berada dalam Laut Selat Denmark

Mia Chitra Dinisari
Mia Chitra Dinisari
 Senin, 11 Agustus 2025 - 14:45
Bisnis.com, JAKARTA - Sungai-sungai yang mengalir di atas ngarai-ngarai Bumi menciptakan air terjun yang merupakan keajaiban alam, menarik jutaan pengunjung ke keindahan, kemegahan, dan kekuatannya yang menakjubkan.

Namun, tidak ada air terjun yang lebih besar atau lebih dahsyat daripada air terjun yang terletak di bawah laut, mengalir deras di atas air terjun raksasa yang tersembunyi dari pandangan kita.

Dilansir dari oceanservice.noaa.gov, air terjun terbesar di dunia terletak di bawah Selat Denmark, yang memisahkan Islandia dan Greenland. Di dasar selat tersebut terdapat serangkaian air terjun yang dimulai 600 meter di bawah permukaan selat dan jatuh hingga kedalaman 3.000 meter di ujung selatan Greenland—hampir dua mil.

Tetapi bagaimana mungkin ada air terjun di lautan? Itu karena air dingin lebih padat daripada air hangat, dan di Selat Denmark, air dingin yang mengalir ke selatan dari Laut Nordik bertemu dengan air yang lebih hangat dari Laut Irminger.

Air dingin dan padat tersebut dengan cepat tenggelam di bawah air yang lebih hangat dan mengalir di atas jurang yang sangat dalam di dasar laut, menciptakan aliran ke bawah yang diperkirakan mencapai lebih dari 123 juta kaki kubik per detik. Namun, karena mengalir di bawah permukaan laut, turbulensi dahsyat Selat Denmark sama sekali tidak terdeteksi tanpa bantuan instrumen ilmiah.

Air permukaan yang lebih hangat mengalir ke utara. Air yang lebih hangat ini secara bertahap kehilangan panasnya ke atmosfer dan tenggelam. Air yang lebih padat dan dingin mengalir ke selatan dalam arus yang dalam di sepanjang dasar laut melewati punggungan bawah laut di Selat.

Ketinggian air terjun Selat Denmark sekitar 11.500 kaki (3.400 meter). Sebagai perbandingan, air terjun terbesar di daratan adalah 3.212 kaki (1.080 meter).

