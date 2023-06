Contoh Undangan Pernikahan Bahasa Inggris, Simple dan Berkesan

Bisnis.com, JAKARTA - Salah satu hal yang perlu disiapkan menjelang hari pernikahan yaitu undangan pernikahan untuk para tamu. Contoh undangan pernikahan kini sudah marak beredar.

Ada banyak pilihan model undangan pernikahan. Anda bisa menyesuaikan dengan konsep pernikahan atau karakteristik Anda dan pasangan. Bagi Anda yang sedang menuju hari bahagia, berikut ini beberapa referensi undangan pernikahan yang unik dan estetik.

Bagian Penting dalam Undangan Pernikahan

Sebelum membuat undangan pernikahan, pastikan telah mengetahui hal yang hendak ditulis atau disampaikan dalam undangan tersebut. Berikut bagian-bagian penting dalam contoh undangan pernikahan unik yang perlu diperhatikan.

Nama tuan rumah Permintaan untuk mengundang orang agar hadir di pernikahan Nama pasangan yang akan menikah Keterangan tanggal, waktu, dan lokasi acara Informasi resepsi Dress code jika ada

Contoh Undangan Pernikahan dalam Bahasa Inggris

Inilah contoh undangan pernikahan simple yang memuat bagian-bagian di atas.

WEDDING INVITATION

Maura Safitri (Daughter of Mr Yayan and Mrs Yeni)

and

Erwin Susanto (Daughter of Mr Elang Susanto and Mr Elyani)

By requesting mercy and blessings God we invite you to come to our marriage and wedding ceremony.

The marriage will be held on:

Day: Saturday

Date: 27th Mei, 2023

Place: Al Hasan Auditorium

Jl. Mawar No. 124

Surakarta

The wedding ceremony will be held on:

Day: Sunday

Date: 28th Mei, 2023

Venue: Sanadakti Hotel

Jl. Otto Iskandar Dinata no. 14

Surakarta

It is happiness for us if you can come and give your prayer to us.

Maura & Erwin



Kini, contoh undangan pernikahan simple tidak harus selalu dikirim dalam bentuk fisik, tetapi bisa juga dikemas dalam bentuk digital. Dengan mengirimkan contoh undangan pernikahan digital, Anda dapat memangkas biaya pembuatan undangan dan dapat menyebarkan undangan dengan lebih luas.

Dengan mengikuti bagian-bagian yang harus ada di dalam undangan pernikahan, adapun contoh undangan pernikahan islami dan kristen sebagai berikut yang dapat dijadikan sebagai bahan referensi.

Anda pasti pernah menemukan kutipan ayat Al-Quran di dalam contoh undangan pernikahan islami. Nah, ayat Al-Quran yang dipakai pun tidak sembarangan, melainkan harus berkenaan tentang pernikahan, seperti dalam QS An-Nur ayat 32.

"And marry those who are alone among you, and those who are worthy (married) of your male slaves and your female slaves. If they are poor, Allah will enable them with His grace. and Allah is Extensive (His gifts) and All-Knowing." (QS An-Nur: 32).

Peace be upon you, and Allah's mercy and blessings

Glory be to Allah SWT, who has created His creatures in pairs,

Allah, allow us to marry our sons and daughters:



Fathia Ilana (Daughter of Mr Farhan & Mrs Lili)

with

Farraz Alanta (Son of Mr Fahmi & Mrs Assanti)



God willing, it will be held on:

Mei 27th, 2023

6 am

At Al Fatih Great Mosque

Jl. Muhammad Hatta No 12

Surabaya



The wedding ceremony will be held on:

Mei 28th, 2023

10 am

At Grand Alia Auditorium

Jl. Sukabakti No. 13

Surabaya



It is an honor for us if Mr/Mrs/Brother/i is willing to attend to give blessings to the bride and groom.



Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh

Contoh undangan pernikahan kristen juga memuat kutipan al-Kitab yang berkenaan tentang pernikahan. Salah satu kutipan tersebut berasal dari Matthew 19:6. Berikut contoh undangannya.

"So then, they are no longer two but one flesh.

Therefore what God has joined together,

let not man separate."

Matthew 19:6

We are pleased to announce the marriage of

Anton Toraja (Daughter of Mr Glen and Mrs Giovani)



and



Alicia Justin (Daughter of Martin and Mrs Laura)

which took place in a private ceremony

on Mei 27th, 2023

in the Antaberanta Islands



Please join us for a Dinner Reception

Mei 28th, 2023 at 6:00 P.M.

at Toraja Plaza Hall

Jl. Martadireja, Jakarta



Itulah contoh undangan pernikahan kristen dan islami yang dapat dijadikan sebagai sumber referensi. Lalu, perlu diingat bahwa undangan pernikahan dapat dicetak secara fisik maupun dikirimkan dalam bentuk digital kepada kerabat di sekitar Anda.

