Contoh Undangan Ulang Tahun yang Simple dalam Bahasa Inggris

Bisnis.com, JAKARTA - Ulang tahun adalah momen yang istimewa dalam kehidupan setiap orang. Saat merayakan ulang tahun, salah satu hal penting yang harus dipersiapkan adalah undangan.

Ada banyak contoh undangan ulang tahun.

Akan tetapi, perlu diketahui bahwa undangan ulang tahun harus memuat berbagai informasi penting seperti tempat dan waktu.

Dalam artikel ini, kami akan menyajikan contoh undangan ulang tahun dalam bahasa Inggris yang dapat menjadi referensi bagi Anda dalam merencanakan acara ulang tahun yang tak terlupakan.

Dengan menggunakan bahasa Inggris, Anda dapat memberikan sentuhan internasional dan kesan yang elegan dalam undangan tersebut.

Tidak hanya itu, kami juga akan membagikan contoh undangan ulang tahun dalam bahasa Inggris untuk berbagai kategori, seperti undangan ulang tahun anak-anak dan undangan ulang tahun untuk usia yang lebih matang, seperti ulang tahun ke-17.

Contoh Undangan Ulang Tahun dalam Bahasa Inggris

Undangan ulang tahun bukan hanya sekedar pemberitahuan tentang acara, tetapi juga menjadi bentuk penghargaan dan ajakan kepada orang-orang terdekat untuk turut merayakan kebahagiaan tersebut. Berikut ini undangan ulang tahun bahasa Inggris yang dapat Anda jadikan referensi:

Surabaya, 1 June 2010

Dear my dearest friend,

I am writing to extend a heartfelt invitation to you for my 15th birthday celebration. It would bring me immense joy if you could grace the occasion with your presence. The details of the party are as follows:

Day / Date: Tuesday / 8 June 2010

Time: 4 p.m.

Venue: My residence, Jl. Pelangi No.31, Keputih Regency, Surabaya

Your presence holds great significance to me, and I truly believe that this event will be incomplete without your company. Your friendship has been a source of happiness and support throughout the years, and it would mean the world to me if you could join in the festivities.

I am eagerly looking forward to celebrating this special milestone in my life together with you.

With warmest regards,

Zahra Nafiah

Contoh Undangan Ulang Tahun Anak

Jika Anda hendak mengadakan pesta ulang tahun anak, maka contoh surat undangan ulang tahun bahasa Inggris anak ini bisa menjadi inspirasi.

Madiun, 20th May 2017

Dear Yudha, my friend,

I am thrilled to share some exciting news with you! Next week, I will be celebrating my 10th birthday. I would be delighted if you could join me at my birthday party, which is scheduled as follows:

Day/Date: Saturday, 14th February 2012

Time: 4 p.m.

Venue: Perum Sri Ratu Regency No. 33, Ngawi

Your presence is highly anticipated, Yudha. Please make sure to mark your calendar and join in the celebration of this special occasion.

With warmest regards,

Sandy Samuel

Contoh Surat Undangan Ulang Tahun Ke-17

Berikut ini contoh surat undangan ulang tahun Ke-17 yang dapat Anda gunakan sebagai referensi:

Bandung, January 3, 2007

Dear Rio,

I am thrilled to extend this invitation letter exclusively to you. I am about to celebrate my sweet seventeen, a milestone that holds a great significance in my life. The event will take place on:

Day/Date: Monday, 11th January 2007

Venue: Cafe Dave Log Bandung

Time: 19.00 - End

Your presence at this sweet seventeen event would mean the world to me. I can't think of a better way to celebrate this special day than to have you, a special person in my life, by my side.

Please save the date and join me in creating beautiful memories on this joyous occasion.

With much admiration,

Darma Andreas

