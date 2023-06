Revenge Of Others: Sinopsis dan Pemerannya Lengkap

Bisnis.com, JAKARTA - Revenge of Others merupakan drama Korea yang membahas tentang balas dendam yang teradi di lingkup sekolah.

Berikut sinopsis Revenge of Others. Revenge of Others bercerita tentang Ok Chan-Mi yang merasa janggal dengan kematian saudara kembarnya. Menurut kepolisian, saudaranya meninggal karena bunuh diri. Tapi ia tidak mempercayai keterangan polisi tersebut.

Ia berusaha untuk menemukan penyebab kematian saudara kembarnya. OK Chan-Mi sampai memutuskan untuk pindah ke sekolah kembarannya. Di sekolahnya yang baru ia bertemu dengan Ji Soo-Heon.

Ji Soo-Heon adalah seorang siswa yang berani dan menjunjung tinggi keadilan. Ia membantu siswa lain yang terintimidasi dan melakukan balas dendam pada pelaku bully.

Profil Pemeran Revenge of Others Lengkap

1. Shin Ye Eun (Ok Chan Mi)

Lahir pada 18 Januari 1998, Shin Ye Eun sebelumnya sudah pernah tampil di sejumlah drama popular.

2. Lomon (Ji Soo Heon)

Aktor yang Bernama asli Park Solomon ini lahir di Uzbekistan pada 11 November 1999. Namanya melejit setelah menjadi pemeran utama dalam All of Us Are Dead tahun 2022

3. Seo Ji Hoon (Seok Jae Bum)

Seo Ji Hoon lahir pada 25 April 1997. Signal yang tayang pada 2016 menjadi drama pertamanya sejak terjun ke dunia seni peran.

4. Chae Sang-Woo

Chae Sang-woo merupakan actor kelahiran 31 Maret 1999 yang sudah pernah membintangi berbagai film dan drama. Beberapa film dan drama yang ia bintangi adalah Wretches, The Huntresses, Wedding Dress, dan Unikind Ladies.

Jadwal Tayang Revenge of Others

Episode 1 tayang pada Rabu, 9 November

Episode 2 tayang pada Rabu, 9 November

Episode 3 sudah tayang pada Rabu, 16 November

Episode 4 juga sudah tayang pada Rabu, 16 November

Episode 5 akan tayang pada Rabu, 23 November

Episode 6 akan tayang pada Rabu, 23 November

Episode 7 akan tayang di hari Rabu, 30 November

Episode 8 akan tayang di hari Rabu, 30 November

Episode 9 akan tayang di hari Rabu, 7 Desember.

Episode 10 akan tayang di hari Rabu, 7 Desember

Episode 11 akan tayang di hari Rabu, 14 Desember

Dan episode terakhir, episode 12 akan tayang pada Rabu, 14 Desember

Itulah beberapa hal mengenai drama korea Revenge of Others.

