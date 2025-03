Kim Soo Hyun Kehilangan Gelar sebagai Aktor Korea dengan Bayaran Tertinggi, Ini Penggantinya!

Bisnis.com, JAKARTA — Aktor Kim Soo Hyun disebut telah kehilangan posisinya sebagai aktor dengan bayaran tertinggi di Korea Selatan di tengah tuduhan seputar hubungan masa lalunya dengan mendiang aktris Kim Sae Ron.

Dilansir The Korea Times, Kim memperoleh penghasilan sebesar 5 miliar won atau sekitar Rp56,16 miliar untuk drama terbarunya yang terdiri dari 16 episode Queen of Tears, yang berarti bisa mendapat 312,5 juta won stau Rp3,5 miliar per episode.

Gajinya merupakan bagian penting dari anggaran produksi drama tersebut yang mencapai 40 miliar won atau sekitar Rp450 miliar.

Sebagai perbandingan, aktor veteran Korea Selatan lainnya memperoleh penghasilan yang jauh lebih sedikit per episode. Hyun Bin misalnya memperoleh penghasilan sebesar US$84.000 atau Rp1,4 miliar per episode.

Deretan ini diikuti oleh So Ji Sub dan Jo In Sung dengan US$67.000 atau Rp1,1 miliar, Lee Min Ho dengan US$62.000 atau sekitar Rp1,02 miliar, dan Lee Seung Gi dengan US$59.000 atau sekitar Rp972 juta.

Mengutip N Entertainments, Park Hyung Sik telah menyalip Kim Soo Hyun sebagai aktor dengan bayaran tertinggi di Korea. Dia dilaporkan memperoleh 500 juta won atau Rp5,6 miliar per episode untuk dramanya yang akan tayang pada 2024 "Doctor Slump," yang berarti 8 miliar won atau hampir Rp90 milisr untuk serial yang terdiri dari 16 episode.

Dilaporkan bahwa Park juga telah menegosiasikan bayaran yang lebih tinggi untuk proyeknya yang akan datang "Buried Hearts," meskipun jumlah pastinya belum diungkapkan.

Aktor berusia 34 tahun itu memulai debutnya sebagai anggota grup K-pop ZE:A pada 2010 sebelum beralih ke dunia akting.

Dia mendapatkan pengakuan dengan perannya dalam drama pada 2013 "The Heirs" dan menjadi terkenal dengan drama-drama hit seperti "Strong Girl Bong Soon," "Suits," dan "Our Blooming Youth."

Sementara Kim, 37 tahun, memulai debutnya di televisi pada 2007 dan memperoleh ketenaran internasional melalui drama seperti "Dream High," "The Moon Embracing the Sun," "My Love from the Star," "It’s Okay to Not Be Okay," dan "Queen of Tears."

Namun, reputasinya telah tercoreng menyusul tuduhan tentang hubungan masa lalunya dengan mendiang Kim Sae Ron, yang meninggal pada usia 25 tahun pada 16 Februari 2025 lalu.

Pada 10 Maret, saluran YouTube Hoverlab, yang juga dikenal sebagai Garo Sero Institute, menayangkan wawancara dengan seorang wanita yang mengaku sebagai bibi Kim Sae Ron. Dia menuduh bahwa Kim Soo Hyun telah terlibat asmara dengan Kim Sae Ron saat dia masih remaja di usia 15 tahun.

Keluarga Kim Sae Ron selanjutnya mengklaim bahwa keduanya telah menjalin hubungan selama enam tahun dan Kim Soo Hyun melalui agensinya menekannya untuk membayar 700 juta won untuk kasus mengemudi dalam kondisi mabuk, yang menurut mereka berkontribusi pada kesulitan yang dialami Kim Sae Ron sebelum kematiannya.