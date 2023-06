Bahaya Virus Akses LK21 dan IndoXXI, Ini 10 Platform Nonton Film Legal

Bisnis.com, JAKARTA - Situs menonton film secara daring di internet sangat banyak, baik legal maupun ilegal IndoXXI dan LK21. Sudah sejak lama Kementerian Kominfo memblokir situs streaming film ilegal dan mengimbau masyarakat mewaspadainya.

Dilansir dari situs resmi Kementerian Kominfo, situs film ilegal memberikan kerugian finansial pada industri kreatif Indonesia. Situs ilegal LK21 dan IndoXXI, seperti yang dilaporkan oleh Koalisi Anti Pembajakan (CAP) dalam Media Partners Asia (MPS) karena adanya pembajakan daring merebut pendapatan TV Indonesia.

Tidak hanya itu, situs ilegal juga berbahaya bagi warganet yang mengakses karena rentan virus dan malware. Sudah banyak platform legal yang bisa diakses di Indonesia secara gratis maupun berlangganan.

Berikut platform-platform legal untuk menonton film secara on demand:

1. Netflix

Platform legal satu ini merupakan salah satu yang paling terkenal di Indonesia dan dunia. Netflix menyediakan banyak tontonan yang bisa dipilih sesuai umur, genre, dan jenis tontonan. Netflix tidak hanya menyediakan film dan serial yang diproduksinya, tetapi juga film atau serial yang diproduseri rumah produksi lainnya.

Banyak film Indonesia juga yang tersedia di platform ini Netflix merupakan platform berbayar yang menyediakan banyak paket. Anda bisa menonton film di ponsel, laptop, atau smart TV dengan harga mulai dari Rp54.000 hingga Rp186.000 per bulannya.



2. Disney+ Hotstar

Sama seperti Netflix, Disney+ Hotstar merupakan platform streaming film legal yang terkenal. Beberapa waktu lalu, platform ini pernah bekerja sama dengan provider Telkomsel. Anda bisa menikmati banyak tontonan di platform ini, terutama dari studio Disney seperti cerita klasik jaman dulu, Marvel, dan Star Wars.

Harga berlangganan platform ini adalah Rp39.000 per bulan dan Rp199.000 per tahunnya. Film-film hit garapan Disney yang tayang di bioskop juga akan ditayangkan di platform ini, seperti The Little Mermaid.

3. Amazon Prime Video

Prime Video merupakan platform legal yang satu perusahaan dengan Amazon. Untuk berlangganan platform ini, Anda bisa merogoh kocek sebanyak Rp59.000 untuk per bulannya. Prime Video juga saat ini sedang bekerjasama dengan Telkomsel.

Banyak film populer yang tersedia di Prime Video. Contohnya seperti House of Gucci yang dibintangi oleh Lady Gaga. Tidak hanya itu, Film terkenal Ben Affleck, Good Will Hunting, juga tersedia di Prime Video.

4. Viu

Viu merupakan platform menonton film on demand yang asalnya dari Hongkong. Di platform ini, Anda dapat menikmati banyak film dan serial, khususnya drama Korea Selatan. Selain itu, banyak juga film Indonesia yang diproduksi oleh Viu.

Viu bisa diakses secara gratis oleh semua penggunanya. Namun, ada beberapa film, serial, atau episode yang hanya bisa diakses oleh pengguna VIP. Untuk menjadi pengguna VIP, Anda perlu berlangganan dengan harga Rp33.000 per bulannya.

5. iQIYI

Sama dengan VIU, iQIYI bisa diakses secara gratis oleh penggunanya dan ada beberapa yang hanya bisa diakses pengguna premium. Saat menonton secara gratis akan ada iklan di tengah-tengah tontonan, tetapi tidak untuk pengguna premium. Harga berlangganannya mulai Rp39.000 per bulan.

iQIYI didominasi dengan tontonan dari asia, seperti China, Korea Selatan, dan Jepang. Banyak serial-serial China yang jarang ditemukan di platform lain. Tidak hanya itu, iQIYI juga menyediakan tontonan acara survival musik dari China dan Korea Selatan.

6. HBO Go

Solusi lain dari situs IndoXXI dan LK21 adalah HBO GO. Platform ini dibentuk dari kanal televisi langganan, HBO. Harga langganan HBO Go Indonesia adalah mulai dari Rp33.250 per bulannya.

Banyak film dan serial yang bisa ditonton di sini. Serial yang sedang berlangsung yang dibintangi oleh banyak aktor populer, The Idol, tayang di platform ini. Banyak juga film yang berasal dari 20th Century Fox, Universal Pictures, dan perusahaan saudara jaringan Warner Bros. Pictures.

7. WeTV

WeTV merupakan platform film on demand legal dari China yang sekarang sudah ada di berbagai negara, termasuk Indonesia. Sama seperti iQIYI, platform ini didominasi oleh film dan serial dari Asia, terutama China. WeTV juga bekerjasama dengan Telkomsel dan Anda dapat berlangganan dengan harga mulai dari Rp12.000 per bulan.

Film dan serial Indonesia yang populer juga banyak yang diproduksi dan didistribusikan oleh WeTV. Film dan serial Indonesia yang termasuk dari WeTV Original ada Imperfect the Series, Tilik, dan banyak lagi.

8. Vidio

Buatan Indonesia, platform film ini telah berjalan sejak 2014. Anda bisa mengakses secara gratis serial atau film yang tidak terdapat tanda kuning di posternya. Untuk menjadi pengguna premium yang bebas mengakses semua kontennya, Anda perlu berlangganan dengan harga Rp39.000 per bulannya.

Berbeda dengan platform lain yang cenderung hanya menyediakan film dan serial eksklusif di platformnya, Vidio menyediakan tontonan yang juga tayang di televisi. Tontonan-iontonan tersebut adalah sinetron, pertandingan olahraga, dan acara musik Indonesia.

9. Viki

Viki atau Rakuten Viki adalah platform menonton film dari Amerika. Platform ini menyediakan segala macam film dan serial. Banyak film dan serial Korea Selatan, China, dan Jepang di Viki. Anda bisa mengakses platform ini secara gratis dan berbayar.

Drama-drama Asia lama juga disediakan di Viki. Oleh karena itu, penonton yang ingin bernostalgia dengan menonton drama Asia lama bisa menontonnya di Viki.

10. Bilibili atau Bstation

Platform legal kali ini datang dari Shanghai China. Di platform ini Anda bisa mengakses banyak tontonan secara gratis atau berlangganan. Harga berlangganannya mulai dari Rp25.000 per bulan.

Bilibili menjadi pilihan banyak pecinta anime atau animasi Jepang karena banyak anime yang tersedia di platform ini. Tidak hanya animasi-animasi terkenal seperti One Piece atau Demon Slayer, Bilibili juga menyediakan tontonan yang baru dan cenderung jarang diketahui oleh orang-orang.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News