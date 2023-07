Sinopsis Film Hidden Strike: Duet Jackie Chan dan John Cena Selesaikan Misi di Baghdad

Bisnis.com, JAKARTA – Setelah terjebak dalam ketidakpastian pasca produksi selama lebih dari lima tahun, film aksi-komedi Hidden Strike akan tayang perdana pada 13 Juli 2023 mendatang.

Film ini dibintangi oleh Jackie Chan, seorang aktor dengan lebih dari 150 penampilan film dan empat dekade pengalaman bela diri, dan John Cena, juara gulat dunia WWE yang telah 16 kali menjadi aktor. Kedua pahlawan laga ini dipertemukan dalam sebuah misi di Baghdad, di mana mereka harus mengawal warga sipil tak berdosa ke tempat yang aman.

Seperti yang sudah disebutkan, film Hidden Strike dibintangi oleh Jackie Chan dan John Cena, yang masing-masing akan memerankan karakter utama, Luo Feng dan Chris Van Horne. Kedua aktor ini terkenal karena memainkan peran yang berfokus pada aksi laga. Sementara Chan telah memiliki film komedi aksi yang sangat populer seperti Police Story dan Rush Hour. Cena juga telah memantapkan dirinya dalam genre ini dengan perannya dalam film Fast and Furious dan DC's Peacemaker dan The Suicide Squad.

Baca Juga Sinopsis Film Elemental, Kisah Elemen Air dan Api

Selain Chan dan Cena, Hidden Strike juga akan menampilkan pemain Game of Thrones, Pilou Asbaek, sebagai pemeran antagonis utama, Owen Paddock, yang tampaknya menjadi dalang di balik pencurian minyak.

Amadeus Serafini (Summer Days, Summer Nights) berperan sebagai Henry Van Horne, adik dari Chris Van Horne yang diperankan oleh Cena. Para pemainnya juga termasuk Zhenwei Wang (The Karate Kid, Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings), Minghau Hou (When We Were Young), Li Ma (Moon Man, Goodbye Mr. Loser), dan Rachael Holoway (The Few).

Trailer Hidden Strike, yang dirilis pada 30 Mei 2023, memberikan gambaran sekilas tentang film yang akan datang. Teaser ini menyiapkan skenario latar belakang Hidden Strike, yang berlatar belakang masa depan yang tidak terlalu jauh ketika perang minyak telah menghancurkan Timur Tengah.

Baca Juga Baru Rilis Trailer, Ini Sinopsis Film Horor The Nun 2

Teaser ini memberikan penonton sekilas tentang aksi yang tidak bisa dibendung, menunjukkan kendaraan yang berserakan di jalan, diikuti dengan ledakan gedung satelit, yang mengilustrasikan ruang lingkup kebrutalan yang akan digambarkan dalam film ini.

Setelah itu, kamera beralih ke Chan dan Cena di dalam mobil mereka, di mana karakter Chan menyaksikan karakter Cena berjuang keras untuk memasang sabuk pengamannya dan kemudian mengajarinya cara melakukannya dengan benar dalam gaya Master Oogway, "Slooow, and put in the hole".

Baca Juga Sinopsis Film Drama Korea King The Land Season 1

sinopsisi film hidden strike tayang hari ini Perbesar

Trailer ini kemudian berlanjut ke adegan pengejaran ala Mad Max, diikuti dengan deklarasi "pencurian minyak terbesar" dalam sejarah. Cena kemudian memberikan julukan-julukan lucu kepada rekan-rekan barunya, meskipun mereka tidak terlihat terhibur dengan kejenakaannya.

Plot film ini sebagian besar berkisah tentang seorang perwira militer veteran Tiongkok yang menjadi kontraktor keamanan swasta, diperankan oleh Jackie Chan, yang dikirim untuk menyelamatkan para pekerja di kilang minyak milik Tiongkok. Dia menyadari bahwa serangan itu hanyalah bagian dari skema yang lebih besar untuk mengambil minyak, pencurian minyak terbesar dalam sejarah yang disebutkan dalam trailer.

Dia bergabung dengan seorang mantan marinir Amerika, yang diperankan oleh John Cena, yang kini tinggal di Irak dan mengajar anak-anak yatim piatu. Namun, marinir tersebut tertipu untuk percaya bahwa dia mencoba mengumpulkan aset yang telah diperoleh secara ilegal di Cina sebelum dia menemukan kenyataan.

Dia awalnya menolak untuk bekerja sama dengan mantan Komando Tiongkok, namun akhirnya setuju untuk membantunya menyelamatkan para tawanan. Dalam menghadapi tentara bayaran, ledakan besar, dan kekerasan yang luar biasa, keduanya menjalin persahabatan yang lucu dengan olok-olok santai mereka. Sinopsis resminya berbunyi:

“Two ex-special forces soldiers must escort a group of civilians along Baghdad's "Highway of Death" to the safety of the Green Zone." ("Dua mantan tentara pasukan khusus harus mengawal sekelompok warga sipil di sepanjang "Jalan Raya Kematian" di Baghdad menuju Zona Hijau yang aman.)

Wawancara Chan dengan The Hollywood Reporter pada tahun 2018 memberikan petunjuk lebih lanjut tentang plotnya, ketika ia mengungkapkan, "Dalam film ini, kedua karakter dimulai sebagai orang yang cukup normal, keduanya pensiunan militer dan bukan pahlawan super.

Pada awalnya, saya pikir kami adalah lawan. Saya pikir dia adalah orang jahat dan dia pikir saya adalah orang jahat. Namun kemudian kami menyadari bahwa kami berada di pihak yang sama dan mengejar musuh yang sebenarnya."

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News