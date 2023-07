Sinopsis Film Drama Korea King The Land Season 1

Bisnis.com, JAKARTA - King the Land merupakan salah satu drama Korea Selatan yang sedang menyita perhatian publik. Saat ini, drama tersebut memiliki enam episode dari total 16 episode.

King the Land disutradarai oleh Im Hyun Wook dan ditulis oleh Choi Rom. Im Hyun Wook sebelumnya pernah menyutradarai drama A Person You May Know yang dibintangi oleh Choi Sooyoung, salah satu anggota grup idola SNSD. Kali ini, sutradara Hyun Wook juga menggaet salah satu anggota SNSD sebagai pemeran di King the Land, yakni Im Yoona.

Selain anggota grup idola terkenal SNSD, pemeran utama pria di drama ini juga merupakan anggota grup idola 2PM, Lee Junho. Yoona dan Junho merupakan dua idola sekaligus aktor yang populer di dunia hiburan Korea Selatan. Selain itu, mereka berdua juga pernah melakukan panggung kolaborasi sehingga penampilan keduanya di drama yang sama membuat para penggemar antusias.

Yoona dan Junho dalam King the Land dianggap memiliki kemistri yang bagus sebagai pemeran utama. Bahkan, ada rumor tentang kencan, tetapi langsung dibantah oleh kedua pihak. Dilansir dari Allkpop, agensi kedua bintang tersebut, SM Entertainment dan JYP Entertainment, mengatakan bahwa keduanya memang dekat, tetapi tidak berkencan.

Drama romantis komedi ini pertama kali tayang di kanal televisi Korea Selatan JTBC pada 17 Juni 2023. Ketika membaca judul dari drama ini, sebagian orang mungkin berpikir bahwa latar waktu dan tempatnya adalah kerajaan masa lampau, padahal kebalikannya. Drama ini memiliki latar modern dengan ‘kerajaan’ masa kini, yakni konglomerat.

Film King the Land yang berhasil menempati urutan pertama di ‘10 Acara TV Teratas’ Netflix menceritakan mengenai kisah cinta dua orang yang memiliki latar belakang yang berbeda. Gu Won (Lee Junho) merupakan putra dari keluarga konglomerat King Group yang terlibat dalam perang warisan keluarga.

Gu Won adalah pemuda yang cerdas, elegan, dan chic, tapi dia tidak pandai berkencan. Sementara itu, Cheon Sa Rang (Im Yoona) adalah seseorang berkepribadian cerah dan suka tersenyum. Dia bekerja di hotel milik King Group, King Hotel. Selama bekerja, dia menghadapi berbagai kesulitan.

Gu Won yang mengoperasikan King Hotel mengalami beberapa kesulitan, seperti kesulitan beradaptasi, dengan bisnis keluarganya itu. Karena bekerja di tempat yang sama, Won dan Sa Rang berpapasan. Mereka terlibat dalam interaksi yang tidak cukup baik dan sangat canggung. Karena pertemuan tersebut, Sa Rang menjadi sering terlibat dengan Won.

Sa Rang memiliki kekasih dan mereka pergi ke Namsan Tower saat akhir pekan. Bukannya menikmati perjalanan, Sa Rang dan kekasihnya malah berdebat yang membuat hubungan mereka berdua retak. Beberapa waktu kemudian, Sa Rang pergi dan menghabiskan waktu bersama Won.

Setelah terus menerus berada di dekat Sa Rang, Won mulai merasakan ada perasaan yang muncul terhadap Sa Rang. Won pun memutuskan untuk terus mendekati Sa Rang karena perasaan itu. Namun, Sa Rang justru kebingungan dengan upaya yang dilakukan Won dalam mendekatinya.

Sa Rang jatuh ke suatu tempat dan Won bergegas mencari dan menyelamatkannya dengan helikopter. Won khawatir dengan kondisi Sa Rang dan langsung memeluknya. Sa Rang dan Won yang semakin dekat mulai menunjukkan momen-momen yang manis. Won bahkan mencoba untuk mengatakan sesuatu kepada Sa Rang.

Kira-kira apa ya yang ingin dikatakan Won pada Sa Rang?

Drama King the Land juga tersedia di TVING dan Netflix. Anda dapat menonton secara lengkap di platform tersebut. Untuk episode selanjutnya, yakni episode 7, akan tersedia pada Sabtu (8/7/23).

