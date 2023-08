Wow! Pria Ini Punya Koleksi 12.000 Boneka Barbie

Bisnis.com, JAKARTA - Seorang staf periklanan di Singapura memiliki lebih dari 12.000 koleksi boneka Barbie.

Pria berusia 44 tahun itu bernama Jian Yang.

Dilansir dari Insider, Yang mengatakan boneka Barbie di rumahnya hanyalah sebagian kecil dari seluruh koleksinya.

Dia juga menyimpan koleksinya itu di rumah orang tuanya, di gudang, dan di kantornya.

Tapi, Yang menegaskan bahwa dia tidak kecanduan mengoleksi Barbie.

"Saya tidak melihatnya sebagai kecanduan karena menurut saya kecanduan adalah sesuatu yang sulit Anda hentikan," kata Yang.

Yang menambahkan bahwa dia berhenti mengoleksi ketika dia tinggal di Timur Tengah selama beberapa tahun. Pada saat itu, dia lebih tertarik pada pakaian bermerek, dan akhirnya lebih banyak belanja untuk pakaian bermerek.

Tertarik sejak 1984

Ketertarikan Yang pada Barbie dimulai pada tahun 1984 ketika dia mulai bermain dengan boneka Barbie milik saudara perempuannya.

Dia merasa tidak pernah mulai mengoleksi. Tapi dia tidak berhenti membelinya, dan boneka Barbie beresonansi dengannya lebih dari figur aksinya.

"Barbie entah bagaimana selalu bersamaku karena aku juga mulai berdandan dan membeli pakaian bagus - DKNY, Calvin Klein. Lalu ada Barbie DKNY dan Calvin Klein," kata Yang dilansir dari Insider.

Yang menemukan bahwa minatnya yang semakin besar pada fashion sejalan dengan kecintaannya pada Barbie. Insider Inc.

Kemudian, dia mulai menonton film-film lama. 'Breakfast at Tiffany's', 'The Seven Year Itch', semacam itu. Dan ada boneka Marilyn Monroe dan Audrey Hepburn. Jadi dia membelinya juga.

Yang juga kadang membawa koleksi bonekanya saat traveling dan memfotonya di jalanan, di pegunungan, di hotel.

Sebagai laki-laki yang mengoleksi boneka, dia mengaku kadang membuat curiga banyak orang dan sesekali menerima ejekan.

Dia juga pernah dihubungi seseorang yang ingin menjual boneka Barbie vintage milik neneknya.

Tapi yang mengejutkan adalah ketika penjual mengatakan dia akan menjuall US$1,5 juta untuk boneka itu, yang membuatnya terkejut.

