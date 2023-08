Film Barbie Berhasil Raup Pendapatan di Atas US$1 Miliar

Bisnis.com, JAKARTA – Film Barbie berhasil meraih pendapatan di atas US$1 miliar dalam pekan ketiga pemutarannya secara global. Barbie menjadi film kedua yang berhasil memecahkan rekor dengan meraup pendapatan di atas US$1 miliar pada tahun ini.

Berdasarkan laporan Bloomberg, Senin (7/8/2023), Warner Bros melaporkan bahwa di Amerika Serikat, film box office tersebut berhasil meraih pendapatan US$459,4 juta. Sementara itu sisanya diperoleh dari pendapatan secara internasional

Hal tersebut menjadikan Barbie sebagai film kedua tahun ini setelah The Super Mario Bros yang meraup pendapatan di atas US$1 miliar. Mario Bros tercatat berhasil meraup pendapatanU S$1,35 miliar dalam penjualan tiket.

Pencapaian Barbie ini memberikan sentimen positif yang sangat dibutuhkan oleh induk dari Warner Bros yakni Discovery Inc., bersama dengan jaringan teater termasuk AMC Entertainment Holdings Inc. dan Cinemark Holdings Inc..

Adapun, produksi film Barbie menelan biaya mencapai US$145 juta atau setara dengan sekitar Rp2,17 triliun. Adapun, pos anggaran terbesar diberikan untuk marketing. Biaya ini termasuk menawarkan kesempatan pada penggemar untuk tinggal di rumah impian Barbie di Malibu, dan rangkaian kegiatan pop-up di sejumla kota di Chicago dan bekerja sama kemitraan dengan lebih dari 100 merek.

Sekadar informasi pemeran utama Barbie yakni Margot Robbie berhasil menjadi artis dengan bayaran tertinggi di Hollywood saat ini karena penghasilannya di film Barbie.

Berdasarkan laporan Variety pada 2021, Robbie memperoleh bayaran sebesar US$12,5 juta atau sekitar Rp188 miliar (asumsi kurs Rp15.047/US$).

Namun bayaran ini bisa lebih besar, mengingat Margot Robbie juga mendapat upah dari iklan, sponsor, dan lain sebagainya di film Barbie.

Aktris cantik ini juga diprediksi memperoleh bayaran lebih tinggi, mengingat perusahaannya yang bernama LuckyChap Entertainment ikut andil dalam pembuatan proyek Barbie.

Variety juga melaporkan bahwa bayaran sebesar US$12,5 juta ini juga diberikan kepada Ryan Gosling yang berperan sebagai Ken.

Apabila melansir dari Screen Rant, jumlah gaji Robbie untuk Barbie ini diambil sebanyak 10 persen dari total anggaran produksi Barbie.

"Jumlah itu (bayaran sebagai pemeran film Barbie) jauh lebih tinggi daripada yang dia terima dari peran di film-film sebelumnya," tulis laporan Screen Rant.

