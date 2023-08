Apa itu Law of Attraction? Ini Manfaat dan Cara Menerapkannya

Bisnis.com, JAKARTA - Law of attraction adalah apa yang kamu pikirkan, itulah yang akan terjadi. Oleh karena itu, LOA disebut juga sebagai metode manifestasi. Law of attraction ini hadir berdasarkan kepercayaan bahwa pikiran adalah bentuk energi, sehingga jika kamu berpikiran positif maka kamu cenderung lebih sukses dalam berbagai hal.

Better Up mengatakan bahwa law of attraction menggunakan strategi yang didukung oleh bukti. Strategi yang dimaksud dalam law of attraction adalah self-talk positif, visualisasi, dan mengubah bias dalam hidup kamu.

Berikut ini adalah beberapa hal mengenai law of attraction yang sudah dilansir dari berbagai sumber:

1. Manfaat law of attraction

Efek spiritual

Menurut riset dalam Journal of Religion and Health, dilansir dari Very Well Mind, menjelaskan bahwa hubungan spiritual seseorang berhubungan dengan banyak manfaat kesehatan seperti mengurangi stres, tingkat depresi yang rendah, dan kesejahteraan.

Kesejahteraan

Bukan hanya secara spiritual, menerapkan law of attraction juga memiliki dampak positif untuk kesehatan mental dan kesejahteraan. Secara tidak langsung, saat menerapkan LOA kamu lebih optimis dan mempercayai hal-hal baik akan terjadi sehingga kamu juga akan lebih bahagia.

2. Cara menerapkan law of attraction

Visualisasikan tujuan kamu.

Selalu bersyukur.

Lakukan afirmasi positif.

Pelajari bagaimana mengidentifikasi pikiran negatif.

Lihat hal positif pada setiap situasi.

Coba lakukan journaling untuk ragam ide dan rencana.

3. Cara menggunakan law of attraction untuk mencapai karir

Bangun rasa percaya diri

Kamu harus yakin dengan hal tersebut akan membantu kehidupan di kemudian hari. Contohnya jika kamu memiliki hobi menulis, maka lakukan secara sungguh-sungguh. Bahkan jika memungkinkan, carilah pekerjaan yang masih berhubungan dengan tulis menulis.

Pikirkan secara matang tujuan hidup kamu

Jika sudah menemukan hal-hal yang disukai, maka kamu bisa berangkat dari sana. Lalu, coba untuk memikirkannya secara mendalam. Melalui cara ini, kemungkinan salah dalam mengambil keputusan hidup bisa diminimalisir.

Terus fokus mengejar karir Impian

Jangan pantang menyerah dan tergiur oleh hal-hal yang bisa memberikan kesenangan sementara. Jika kamu sukses segala kesenangan dunia akan lebih mudah untuk didapat. Semakin fokus maka semakin mudah juga dalam menghadapi semua rintangan yang ada.

4. Law of attraction di tempat kerja

Gunakan visualisasi kreatif sebelum memulai kerja

Ini adalah teknik terbaik dalam menerapkan LOA di tempat kerja, yaitu dengan memvisualisasikan tujuan. Kamu bisa menggunakan teknik ini kapan saja saat bekerja.

Lakukan afirmasi positif di pagi, siang dan malam hari

Melakukan afirmasi positif secara rutin akan membantu kamu termotivasi mencapai tujuan dalam pekerjaan. Kamu bisa membuat versi afirmasi untuk diri sendiri dan memilih target atau tujuan yang ingin dicapai.

Mengurangi pikiran negatif

Saat akhirnya kamu sudah menentukan tujuan dan target serta memvisualisasikannya, jangan lupa untuk membuang jauh-jauh pikiran negatif saat bekerja. Mulailah hari dengan pikiran yang positif sehingga energi yang kamu terima dan lepaskan juga positif.

Itulah beberapa hal mengenai law of attraction yang mungkin belum kamu ketahui.

