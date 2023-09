Zoro dan Luffy Viral di Live Action, Simak Urutan Nonton One Piece Buat Pemula

Bisnis.com, SOLO - Delapan episode One Piece: Live Action akhirnya rilis 31 Agustus 2023 sore. Sebelum penayangan, Netflix telah melangsungkan skrining terbatas di beberapa negara.

Zoro menjadi salah satu karakter yang paling banyak mendapatkan perhatian dari penggemar di Live Action.

Diperankan oleh Mackenyu Arata, karakter Zoro di Live Action benar-benar menghidupkan karakter sang pendekar pedang di manga dan anime One Piece.

Buat kamu yang ingin menyaksikan One Piece: Live Action, kamu bisa melakukan streaming melalui Netflix.

Alur cerita One Piece

Dengan munculnya One Piece: Live Action, rentetan kronologis One Piece semakin banyak dan beragam.

Hingga saat ini, karya marterpiece Eichiiro Oda tersebut telah menampilkan banyak musim dengan alur cerita yang indah, dan karakter yang menyenangkan.

Ini telahmemberikan 1000+ episode yang menakjubkan kepada penggemar setianya di selurub dunia. Kisah "One Piece" kemudian dipecah menjadi banyak saga, dan setiap saga dibagi menjadi kumpulan Arc.

Busur ini terbagi ketika Luffy dan krunya mengunjungi pulau yang berbeda untuk menemukan "One Piece", alurnya berubah tergantung pada kunjungan mereka ke pulau tersebut.

Buat kamu yang bingung dengan urutan nonton One Piece, simak rangkuman yang telah disusun Bisnis berikut ini:

1. East Blue Saga

Romance Dawn Arc: Ep 1-3

Orange Town Arc: Ep4-8

Defeat Him! The Pirate Ganzack! [OVA]

Syrup Village Arc: Ep 9-18

One Piece: The Movie

Baratie Arc: Ep19-30

Arlong Park Arc: Ep 31-44

Loguetown Arc: Ep45

Buggy’s Crew Adventure Chronicles: Ep 46-47

Loguetown Arc Cont. : Ep 48-53

Clockwork Island Adventure

One Piece TV Special: Adventure in the Ocean’s Navel

Jango’s Dance Carnival

Warship Island Arc: Ep54-61

One Piece: Episode of East Blue: Luffy and His 4 Crewmates’ Big Adventure

2. Arabasta Saga

Reverse Mountain Arc: Ep62-63

Whisky Peak Arc: Ep 64-67

Diary of Coby-Meppo: Ep68-69

Little Garden Arc: Ep70-77

Drum Island Arc: Ep78-91

Dream Soccer King

Alabasta Arc : Ep92-130

The Desert Princess and the Pirates: Adventures in Alabasta

Chopper’s Kingdom on the Island of Strange Animals

Post-Alabasta Arc: Ep131-135

3. Sky Island Saga

Goat Island Arc: Ep136-138

Dead End Adventure

The Cursed Holy Sword

One Piece: Open Upon the Great Sea! A Father’s Huge, HUGE Dream

Take Aim! The Pirate Baseball King

Ruluka Island Arc: Ep139-143

Jaya Arc: Ep144-152

Skypiea Arc: Ep153-195

One Piece: Episode of Sky Island

G-8 Arc: Ep196-206

Baron Omatsuri and the Secret Island

4. Water 7 Saga

Long Ring Long Land Arc: Ep 207-219

One Piece: Protect! The Last Great Stage

Oceans Dream Arc: Ep 220-224

Foxy’s Return Arc: Ep225-228

Giant Mecha Soldier of Karakuri Castle

