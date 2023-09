Simak Tips Berolahraga yang Nyaman di Bulan Olahraga Nasional

Bisnis.com, JAKARTA - Hari Olahraga Nasional dirayakan setiap 9 September. Di bulan olahraga nasional ini, masyarakat masa kini semakin sadar akan pentingnya hidup sehat, terutama setelah pandemi dan di lingkungan penuh polusi.

Di tengah kondisi polusi, olahraga tetap harus dilakukan meski di dalam ruangan seperti di pusat kebugaran atau di rumah saja.

Adapun, olahrga yang bisa dilakukan sendiri di antaranya yoga. Selain bisa mengikuti kelas, bisa juga dilakukan dengan mengikuti video tutorial yang sudah tersedia di berbagi platform.

Kendati kesadaran masyarakat meningkat, nyatanya menurut laporan National Sport Development Index 2022 Kementerian Pemuda dan Olahraga Republik Indonesia (Kemenpora RI), tingkat kebugaran masyarakat Indonesia secara umum–terutama pada usia 30-60 tahun–masih terbilang rendah.

Berikut ini beberapa tips untuk berolahraga dengan tepat, nyaman, dan minim cedera:

1. Pilih jenis olahraga sesuai kebutuhan

Olahraga merupakan salah satu fondasi hidup sehat karena bisa meningkatkan kebugaran dan daya tahan tubuh. Salah satu jenis olahraga yang bisa menjadi pilihan dan bisa dilakukan di rumah dan di dalam ruangan adalah yoga.

Instruktur Yoga, Alyssa Chairiena mengtakan, masyarakat yang baru memulai olahraga yoga, bisa memilih jenis yoga yang sesuai dengan tujuan yang ingin dicapai.

Misalnya, jika ingin meningkatkan kualitas pernapasan, bisa melakukan latihan pranayama atau jika ingin memperkuat tubuh dapat melakukan asana seperti vinyasa yoga atau yin yoga.

2. Olahraga di waktu dan durasi yang tepat

Untuk mendapatkan manfaat yang optimal saat berolahraga, penting untuk kita tahu waktu dan durasi olahraga yang baik bagi kesehatan.

World Health Organization (WHO) menganjurkan orang berusia 18-64 tahun untuk berolahraga dengan intensitas sedang selama 150-300 menit per minggu atau sekitar 30 menit hingga 1 jam per hari.

3. Imbangi dengan makanan bergizi seimbang

Menjaga pola makan juga menjadi adalah salah satu kunci hidup sehat. Selain rutin berolahraga, sebaiknya juga dibarengi dengan mengonsumsi makanan bergizi seimbang.

4. Gunakan pakaian dan peralatan olahraga yang nyaman

Pakaian olahraga yang nyaman akan mendukung gerakan olahraga yang dinamis dengan baik. Selain itu gunakan juga perlengkapan untuk menunjang olahraga, seperti matras yoga atau sepatu yang sesuai dengan olahraga yang biasa dilakukan.

Melansir Kementerian Kesehatan Republik Indonesia (Kemenkes RI), berolahraga dapat merawat kesehatan emosi serta mencegah gangguan depresi.

Ketika berolahraga, tubuh kita mengeluarkan hormon endorfin yang dapat memberikan energi positif bagi tubuh dan dapat memperbaiki suasana hati.

Olahraga juga bermanfaat untuk kesehatan mental karena bisa membuat pikiran lebih tenang dan membantu mengurangi stres.

