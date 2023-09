Usher akan Tampil di Superbowl

Bisnis.com, JAKARTA - Superstar pemenang Grammy, Usher, akan menjadi performer alias penampil di acara Super Bowl LVIII 2024.

NFL, Roc Nation dan Apple Music membuat pengumuman pada hari Minggu. Pertandingan besar akan berlangsung pada 11 Februari 2024, di Allegiant Stadium di Paradise, Nevada, tepat di luar Las Vegas. Ini akan disiarkan langsung di CBS.

“Merupakan suatu kehormatan seumur hidup untuk akhirnya memasukkan pertunjukan Super Bowl dari daftar keinginan saya. Saya tidak sabar untuk mempersembahkan kepada dunia pertunjukan yang belum pernah mereka lihat dari saya sebelumnya,” kata Usher.

Ini akan menandai penampilan kedua Usher di Super Bowl. Dia pernah tampil bersama Black Eyed Peas ketika grup pop tersebut menjadi penampil pertandingan tersebut pada tahun 2011.

Usher saat ini sedang menyelesaikan My Way The Las Vegas Residency. Penyanyi yang telah memenangkan delapan Grammy Awards dan menjual 80 juta album di seluruh dunia, memulai debutnya di dunia musik sebagai penyanyi remaja dengan album self-titled-nya pada tahun 1994.

Dia telah meluncurkan sembilan hits No. 1 di Billboard Hot 100, dari “ Bagus & Lambat” menjadi “Ya!” hingga “U Remind Me,” dan beberapa albumnya dianggap klasik R&B dan pop, termasuk Confessions tahun 2004, yang meraih status berlian.

Jay-Z dan perusahaan Roc Nation miliknya kembali memproduksi pertunjukan paruh waktu untuk tahun kelima.

Ikon rap ini memenangkan Emmy bersama Dr. Dre, Snoop Dogg, Eminem, Mary J. Blige, 50 Cent, dan Kendrick Lamar untuk penampilan paruh waktu yang epik dan penuh hip-hop tahun lalu.

“Usher adalah artis dan pemain sandiwara terhebat. Sejak debutnya pada usia 15 tahun, dia telah memetakan jalur uniknya sendiri. Di luar nyanyiannya yang sempurna dan koreografinya yang luar biasa, Usher menunjukkan jiwanya,” kata Jay-Z, yang pernah berkolaborasi dengan Usher pada lagu “Hot Tottie,” “Anything” dan “Best Thing.”

“Perjalanannya yang luar biasa telah mendorongnya ke salah satu panggung termegah di dunia. Saya tidak sabar untuk melihat keajaibannya.”

