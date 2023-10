Pertama di Asia Tenggara, Roland Global Buka Toko Resmi di Indonesia

Bisnis.com, JAKARTA - PT Suara Visual Indonesia (SVI) bekerja sama dengan Roland Global, dipercaya membuka official store Roland pertama di Asia Tenggara.

Sebatas informasi, official store Roland tergolong eksklusif, karena hanya ada di kota-kota besar di Amerika Serikat (AS), London (Inggris), dan Tokyo (Jepang). Khusus Indonesia, official store Roland dipercayakan kepada SVI.

"Tentunya, sebuah kebanggaan bagi kami mendapat kepercayaan dari Roland Global untuk membuka official store pertama mereka di Indonesia. Dengan adanya toko resmi ini, kami berharap bisa memudahkan pelanggan untuk melihat dan merasakan pengalaman (experience center) yang sangat imersif untuk musisi dan masyarakat Indonesia," ucap CEO PT SVI Setiawan Winarto disela-sela pembukaan official store Roland di Jakarta, Selasa (10/10/2023).

Ia menambahkan, SVI memiliki retail store Melodia Musik yang sangat dikenal di kalangan musisi Indonesia dan memiliki cabang di Jakarta, Jogjakarta, Surabaya, dan Bali.

"Sejalan dengan visi Melodia Musik untuk menjadikan Melodia store sebagai rumah kedua untuk musisi, maka Roland Jakarta store ini akan melengkapi showroom Melodia Musik di Pondok Indah ini. Apalagi, kami juga memiliki Music School of Indonesia di gedung yang sama," papar Setiawan lagi.

Di showroom Roland tersebut, memajang semua lini product, mulai dari grand piano, drums, ampli gitar, bahkan sampai ke aksesories, dan product lifestyle.

"Indonesia sebagai salah satu negara dengan jumlah penduduk terbesar di dunia menjadi pangsa pasar strategis bagi Roland. Apalagi, komunitas musik Indonesia juga terus berkembang dari waktu ke waktu menjadi target pemasaran produk-produk Roland," imbuhnya.

SVI, lanjutnya, sebagai distributor audio visual yang sudah dikenal dan berpengalaman cukup lama di industri ini, ingin memberikan level pelayanan terbaik di bidang ini bersama dengan Roland. Selama ini musisi yang mencari alat musik berkualitas produk Roland harus terbang ke luar negeri untuk bisa berbelanja di official store Roland.

"Sekarang, mereka tidak perlu lagi terbang jauh ke luar negeri, karena di sini kami menyediakan varian lengkap dan terbaik, yang sama dengan toko Roland di negara lain, seperti AS, Inggris, dan Jepang," katanya.

Setiawan optimistis, bisa menjangkau lebih banyak lagi konsumen tanah air. "Penduduk Indonesia jumlahnya besar, begitu juga dengan market di industri musik. Musisi Indonesia terus bermunculan, kami berharap dengan adanya toko resmi Roland pertama di Asia Tenggara ini bisa memperluas penetrasi pasar di Indonesia lebih luas lagi," tuturnya.

Turut hadir dalam pembukaan official store Roland, CEO Roland Asia Pacific Nick Meddleton dan musisi Ahmad Dhani yang berbagi pengalaman memakai piano dan keyboard Roland. Acara pembukaan juga dimeriahkan sejumlah musisi tanah air, seperti Saykoji, Alex Hutchings, Marissa Sutanto, Andre Dinuth, Marthin Siahaan, Kenny Gabriel, dan Jordy Waelauruw.

Nick Meddleton menyampaikan, Indonesia merupakan pasar yang penting bagi mereka, selain India dan Tiongkok. "Hadirnya official store di Jakarta ini, kami ingin memberikan pengalaman berbelanja yang lebih personal bagi yang ingin berbelanja," tukasnya.

Sebagai outlet pertama di Asia Tenggara dan di Indonesia ini, Roland dan Boss secara khusus menyiapkan product specialist terbaik di bidangnya untuk membuat kenyamanan dan edukasi tentang produk dengan cara yang paling menyenangkan. Bahkan, set dan audio di official store Roland juga bisa disesuaikan dengan mood pengunjung yang datang.

"Pengunjung yang hendak membeli produk kami juga bisa melakukan booking melalui website resmi kami, agar bisa mendapatkan pelayanan terbaik mereka. Dengan standar toko, teknologi yang ditawarkan, serta pelayanan terbaik, kami yakin bisa menaikkan standar bagi toko musik lainnya di Indonesia," tambahnya.

Range produk yang ditawarkan cukup luas pun demikian dengan harganya. Dari harga ratusan ribu, hingga ratusan juta, tergantung kebutuhan pasar.

Sementara itu, musisi Ahmad Dhani mengaku sudah menggunakan Roland sejak lama. "Saya sudah memakai produk Roland khususnya untuk elektrik piano ini sudah lama sekali. Kenapa saya suka karena keyboard Roland memiliki keyboard elektrik piano yang mampu menghasilkan suara yang klasik. Wood sound-nya seperti piano klasik. Teknologinya digital, tapi tidak meninggalkan suara klasik khas piano," kata pentolan band Dewa itu.

