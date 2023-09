Daftar Konser Musik Weekend Ini di Jakarta, Ada Pesta Pora dan SM Town

Bisnis.com – Bagi Anda yang ingin menghabiskan waktu weekend dengan menonton konser musik di akhir pekan, maka bisa mengikuti daftar konser di bawah ini.

September bisa dibilang bulannya festival musik. Pasalnya, setelah dibuka dengan berbagai festival musik ternama yakni synchronize fest dan soundrenaline banyak konser-konser musik yang digelar terutama saat weekend.

Dilansir berbagai sumber, berikut daftar konser musik minggu ini:

1. Pestapora 2023

Lebih dari 200 penampil lintas genre dan lintas angkatan akan menghibur. Mulai dari Orkestra hingga Ska dan dari angkatan Vina Panduwinata hingga Naura semua akan unjuk performa di Pestapora 2023. Konser ini akan diadakan pada tanggal 22-24 September 2023 di Gambir EXPO Kemayoran, Jakarta Pusat.

2. Gen On Track Live

Gen On Track Live diselenggarakan oleh Gen 98.7 FM. Acaranya ini sering diselenggarakan demi menghibur masyarakat tanpa pungut biaya. Kali ini Gen On Track mengumumkan D’masiv sebagai special performancenya.

Selain itu, ada juga artis lainnya yang akan mewarnai panggung Gen On Track yakni Stevan Pasaribu dan Shana Shanon, Meiska, Rayen Pono dan Aruma. Jangan lewatkan, tanggal 22 September 2023 pukul 16.00 WIB tepatnya di Taman Literasi Blok M.



3. #Ngeshortsbareng

Jangan lewatkan YouTube Music Night dalam event #Ngeshortsbareng yang diadakan oleh StarHits pada tanggal 22 September 2023 di Pos Bloc, Jakarta Pusat. Akan ada penampilan spesial dari penyanyi papan atas Indonesia, yaitu Andmesh, Naura Ayu, Jebung, Nuca, Agatha Chelsea, dan Comatra.



4. Pertunjukan Musik Jazz oleh Marcello Allulli dan Giovanni Ceccarelli

Konser musik ini dilaksanakan Sabtu, 23 September 2023 pukul 19.00 - 21.00 WIB, di Ruang Serbaguna - Istituto Italiano di Cultura Jakarta duo ini mempertemukan dua musisi yang telah berkolaborasi selama dua puluh tahun dalam berbagai proyek.

Keduanya seniman berpengalaman dalam pertunjukan yang melibatkan berbagai bentuk ekspresi, Allulli dan Ceccarelli menggubah musik orisinal yang mereka bawakan untuk soundtrack live hingga film bisu. Musik mereka mengambil inspirasi dari jazz, cerita rakyat, India, Brazil dan improvisasi spontan.

5. SMTOWN LIVE

Jakarta akhirnya terpilih kembali sebagai tuan rumah ‘SMTOWN LIVE’ 2023 setelah 11 tahun sejak konser ini terakhir diselenggarakan.

Fans dari berbagai penjuru akan menyaksikan langsung penampilan artis-artis SM seperti TVXQ, SUPER JUNIOR, Red Velvet, NCT 127, NCT DREAM, WayV, aespa dan RIIZE. Jangan lewatkan, SM TOWN LIVE di Stadion Gelora Bung Karno, Jakarta pada 23 September 2023 pukul 18.30 WIB.



6. Sunday Creative Music Show

Diselenggarakan oleh Suku Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Kota Administrasi Jakarta Timur, terbuka untuk umum dan free. Event ini akan digelar pada hari Minggu, 24 September 2023 bertempat di Jakarta Internasional Velodrome. Menghadirkan Nine Ball, Remember of Today, Fix Band, Tour Bansky, Sound of The East Rytz and Friends. (Maria Elfika Simplisia)

