Freelance, Film Komedi Aksi Baru John Cena, Tayang di Bioskop Hari Ini

Bisnis.com, JAKARTA - Bagi penggemar aktor sekaligus pegulat profesional John Cena, kini bisa kembali melihatnya berlaga di layar lebar lewat film Freelance.

Freelance adalah film komedi aksi Amerika mendatang yang disutradarai oleh Pierre Morel dan ditulis oleh Jacob Lentz yang baru saja debut. Tak hanya Cena, film ini juga dibintangi oleh Alison Brie, Juan Pablo Raba, dan Christian Slater.

Film ini menceritakan John Cena yang berperan sebagai Mason Pettits yang pensiun dari tentara pasukan khusus Angkatan Darat setelah gagal melakukan sebuah misi yang membuatnya terluka parah dan membunuh banyak temannya.

Pettits memutuskan melanjutkan hidup menjadi pengacara. Namun, dia kembali dipanggil oleh mantan rekannya di pasukan khusus Angkatan Darat untuk kembali menjalankan misi keamanan.

Mason Pettits diminta melindungi jurnalis Claire Wellington (Alison Brie) dalam misinya untuk mewawancarai Juan Venegas, Presiden Paldonia (Juan Pablo Raba) yang dikenal sebagai diktator terkenal.

Namun, semua rencana wawancara itu berubah menjadi petualangan tak terduga ketika mereka diserang kudeta militer di tengah wawancara yang menargetkan Presiden Paldonia itu, ketiganya terpaksa melarikan diri ke hutan bersama-sama.

Lantas bagaimana kisah selanjutnya? Bagaimana cara mereka menyelamatkan diri?

Film yang diproduksi Relativity Media ini disebut menelan anggaran produksi hingga US$40 juta. Film dengan genre komedi aksi ini dapat memberikan pengalaman menyegarkan bagi penonton.

Pasalnya, selain disuguhkan serunya aksi mendebarkan dari tembak menembak, film ini juga menyuguhkan komedi yang segar dan menghibur.

Film ini sudah bisa disaksikan di bioskop mulai hari ini, Rab, 25 Oktober 2023 di layar lebar seluruh Indonesia. Jangan sampai terlewat!

Biaya pembuatan

Freelance berasal dari sutradara Pierre Morel, yang terkenal karena menyutradarai Taken tahun 2008, yang menciptakan kembali film aksi Hollywood pada saat itu. Taken menghasilkan banyak film aksi balas dendam, bersama dengan film "Liam Neeson vs. blank" yang tak terhitung jumlahnya.

Namun, Freelance jauh berbeda dari film terkenal tersebut, karena Morel memilih film komedi aksi yang lebih konvensional, namun bukan berarti Freelance tidak akan begitu menghibur. Freelance memiliki pemeran yang mengesankan dan penuh dengan rangkaian aksi berlebihan dan komedi gila-gilaan.

Namun, Freelance berada di posisi yang tepat untuk berhadapan dengan Killers of the Flower Moon, karena tidak semua orang ingin menonton drama berat berdurasi 3+ jam, jadi komedi aksi ringan yang dibintangi oleh film popcorn yang dibintangi John Cena.

Dalam hal ini, Freelance bisa menjadi sukses besar, dan kemungkinan besar studio Relativity Media bahkan bisa memperoleh laba bersih lebih tinggi daripada film Scorsese.

Anggaran Freelance ternyata sangat sederhana yaitu $40 juta (melalui Deadline), yang berarti mereka hanya perlu menghasilkan setengah dari anggaran Killers of the Flower Moon untuk menjadi sukses.

