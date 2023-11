Coldplay Raup Pendapatan Rp9 Triliun dari Music Of The Spheres

Bisnis.com, JAKARTA — Pencapaian Coldplay dalam karir musiknya bukan merupakan suatu hal yang baru. Faktanya, band rock and roll ini berhasil mendapatkan penghasilan yang cukup tinggi dalam tour dunianya kali ini.

Bertajuk Music of the Spheres, tur dunia ini dimulai pada 8 Maret 2022 dan akan berakhir pada tanggal 2 September 2024 untuk album kesembilan mereka, Music of the Spheres.

Kesembilan album Coldplay semuanya memiliki gaya dan tema yang berbeda, namun masing-masing berkontribusi terhadap relevansi Coldplay. Band ini telah berkembang sejak awal, tetapi suara Coldplay konsisten dan vokal Martin langsung dapat dikenali.

Hal ini yang membuat band asal inggris ini disukai sejak awal debutnya dan memiliki penggemar yang cukup besar di seluruh dunia.

Hal ini dibuktikan dengan konser Tur Dunia Music of the Spheres Coldplay langsung sukses, menjual lebih dari satu juta tiket dalam 24 jam untuk enam tanggal pertama yang diumumkan pada tahun 2021 dan terus memecahkan rekor di seluruh dunia.

Bahkan, beberapa kota yang akan dijadikan pergelaran konser Coldplay mengalami lonjakan perekonomian seperti pendapatan dari sektor transportasi hingga penginapan.

Mengutip predicthq.com pada Minggu (12/11/2023), secara total tiket tur yang terjual habis telah menghasilkan $617 juta atau setara dengan Rp9,6 triliun (kurs: Rp15.800) dalam penjualan tiket saja sejauh ini.

Menawarkan lebih dari 107 pertunjukan dan total 6,3 juta penonton, The Music of the Spheres World Tour saat ini berada di peringkat keempat dalam daftar 10 tur terlaris sepanjang masa versi Billboard, mengungguli Tur A Head Full of Dreams mereka dari 2016-2017, yang menempati peringkat di nomor 9 dalam daftar. (Ernestina Jesica Toji)

