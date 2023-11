Marvel Kena Boikot karena Israel, Ini Penyebabnya

Bisnis.com, SOLO - Penggemar berbondong-bondong memboikot Marvel setelah muncul tudingan adanya dukungan terhadap Israel.

Dukungan ini diklaim berasal dari munculnya superhero atau pahlawan yang diceritakan dari Israel.

Superhero bernama Ruth Bat-Seraph atau Sabra akan dimunculkan dalam film Captain America: New World Order yang akan dirilis pada 2024.

Kemunculan Sabra pun menjadi pro dan kontra, terlebih saat banyak pihak menyerukan boikot terhadap Israel.

Berdampak pada film The Marvels

Boikot terhadap Marvel karena karakter Sabra ini ternyata mempengaruhi film The Marvels yang baru saja dirilis di bioskop.

Film yang dibintangi oleh Brie Larson ini tercatat menjadi film dengan pendapatan paling rendah sepanjang sejarah.

Melansir Variety, The Marvels menghasilkan 47 juta dolar AS atau sekitar Rp738,45 miliar di Amerika Serikat (AS) dalam debut rilisnya.

Angka ini lebih rendah dari perkiraan awal yang diprediksi mencapai angka 75 juta dolar AS (Rp1,18 triliun).

Viral di Twitter

Pemboikotan The Marvels ini pun diserukan oleh warganet di media sosial Twitter (X) pada beberapa waktu lalu.

Mereka mengaku tak mau melihat The Marvels karena pengaruh Disney yang menyisihkan pendapatannya untuk menyumbang Israel.

Alasan kedua juga disebabkan karena kemunculan Sabra dalam film Captain America.

