Sinopsis The Hunger Games: The Ballad of Songbirds & Snakes, Tayang di Bioskop Hari Ini

Bisnis.com, JAKARTA - Salah satu film prekuel yang dinanti-nanti, "The Hunger Games: The Ballad of Songbirds & Snakes" bakal mulai tayang di bioskop hari ini, Rabu (15/11/2023).

Film besutan suradara Francis Lawrence yang didasarkan dari buku novel berjudul sama dari penulis Suzanne Collins, dan menjadi prekuel dari film The Hunger Games yang dirilis sebelumnya.

Prekuel terbaru ini mulai dibuat pada April 2020, di mana Collins dan Lionsgate mengonfirmasi rencana mereka untuk pengembangan film tersebut sedang dilakukan.

Francis Lawrence kemudian dikonfirmasi untuk menyutradarai, setelah menjadi sutradara untuk tiga film dalam seri tersebut sejak The Hunger Games: Catching Fire.

Skenarionya ditulis oleh Collins, Michael Arndt dan Michael Lesslie, dengan Nina Jacobson dan Brad Simpson sebagai produser bersama Lawrence.

Film ini bercerita dengan latar 64 tahun sebelum peristiwa film pertama, alur ceritanya mengikuti peristiwa yang akhirnya membawa Coriolanus Snow (Tom Blyth) muda ke jalurnya untuk menjadi pemimpin tirani Panem.

Adapun, film ini akan dibintangi oleh Tom Blyth, Rachel Zegler, Peter Dinklage, Hunter Schafer, Josh Andrés Rivera, dan Viola Davis.

Sinopsis Film

Dengan semakin dekatnya Hunger Games tahunan ke-10, Snow muda terkejut ketika dia ditugaskan untuk menjadi mentor Lucy Gray Baird, peserta perempuan dari Distrik 12 yang miskin.

Namun, setelah Lucy Gray menarik semua perhatian Panem dengan bernyanyi menantang selama upacara panen, Snow berpikir dia mungkin bisa mengubah keadaan menjadi menguntungkan mereka.

Menyatukan naluri mereka untuk kecakapan memainkan pertunjukan dan kecerdasan politik, perlombaan Snow dan Lucy Gray melawan waktu untuk bertahan hidup dan pada akhirnya akan mengungkap siapa burung penyanyi, dan siapa ular.

Setelah menunggu beberapa tahun, para penggemar serial film The Hunger Games bisa menyaksikan film prekuel ini di bioskop seluruh Indonesia mulai Rabu, 15 November 2023.

