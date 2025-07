Film Drakor All of Us Are Dead Season 2 Mulai Diproduksi

Bisnis.com, JAKARTA — Film serial All of Us Are Dead thriller zombie Korea original Netflix, kini telah memasuki tahap produksi musim keduanya.

Setelah penonton menanti selama tiga tahun dengan penuh ketidakpastian, kini informasi kabar baik tentang kelanjutan musim kedua ‘All of Us Are Dead. Meskipun tanggal rilis belum diumumkan, dimulainya produksi musim 2 tentu menjadi kabar yang sangat menggembirakan oleh para penggemar drakor.

Setelah sukses besar di musim pertamanya, All of Us Are Dead meraih kesuksesan internasional dengan mencatat lebih dari 560 juta jam tontonan dalam 28 hari setelah penayangan perdananya.

Bahkan, serial ini kemudian masuk dalam daftar 10 besar serial non-Inggris Netflix yang paling banyak ditonton sepanjang masa, setelah berhasil menembus peringkat 10 besar di lebih dari 90 negara.

Serial drakor All of Us Are Dead musim kedua kembali disutradarai oleh Lee JQ dan menghadirkan kembali keempat pemeran utamanya, termasuk Yoon Chan-young (pemeran Cheong-san). Meskipun karakter Cheong-san tampak meninggal di akhir musim pertama, kini telah dikonfirmasi bahwa ia akan kembali muncul dalam musim kedua dalam bentuk tertentu.

Sinopsis All of Us Are Dead Season 2

Dilansir dari situs Netflix, Kamis (24/07/2025), musim kedua akan berfokus pada tokoh utama Nam On-jo, yang kini duduk di bangku kuliah di Seoul. Diperankan kembali oleh Park Ji-hu, On-jo harus menjalani kehidupan barunya sambil menghadapi trauma yang masih membekas dari pengalaman bertahan hidup di masa SMA.

Namun, gelombang infeksi baru tiba-tiba melanda Seoul, dia kembali terjebak dalam pertarungan mematikan untuk bertahan hidup, kali ini tanpa orang-orang yang dulu menjadi sandarannya.

Musim ini juga akan mengeksplorasi keadaan para penyintas wabah Hyosan asli, termasuk Cheong-san, Nam-ra (Cho Yi-hyun), dan Su-hyeok (Lomon), saat mereka menghadapi tantangan kehidupan pasca wabah sekaligus menghadapi kebangkitan kembali infeksi.

Musim kedua, film ini juga menghadirkan wajah-wajah baru yang sering membintangi serial Netflix. Lee Min-jae (“Weak Hero: Class 2”), Kim Si-eun (“Squid Game” Musim 2), dan Yoon Ga-i bergabung sebagai tiga senior universitas yang tangguh dan telah mengembangkan strategi bertahan hidup mereka sendiri.

Menambah ketegangan dalam cerita adalah Roh Jae-won (“Squid Game” Musim 2 dan 3), yang berperan sebagai Han Du-seok, seorang pemimpin tim di Badan Intelijen, yang kehadirannya diperkirakan akan menambah lapisan ketegangan baru dalam alur cerita.

All of Us Are Dead merupakan serial thriller zombie Korea yang diadaptasi dari webtoon legendaris korea berjudul Now at Our School karya Joo Dong-geun.

Film ini menceritakan perjuangan sekelompok siswa SMA di kota fiksi Hyosan, Korea Selatan, untuk bertahan hidup di tengah wabah zombie. Musim kedua melanjutkan cerita setelah akhir musim pertama, di mana para karakter yang selamat harus menghadapi tantangan sebagai penyintas virus zombie tersebut.

Pemeran All of Us Are Dead

- Park Ji-hu berperan sebagai Nam On Jo

- Yoon Chan-young berperan sebagai Lee Cheong San

- Cho Yi-hyun berperan sebagai Choi Nam Ra

- Lomon berperan sebagai Lee Su Hyeok

- Lee Min-jae berperan sebagai Yong Ma Ru

- Kim Si-eun berperan sebagai So Ju Ran

- Roh Jae-won berperan sebagai Han Du Seok

- Yoon Ga-i berperan sebagai Lee Jong A

- Lim Jae Hyeok berperan sebagai Yang Dae Su

(Muhamad Ichsan Febrian)