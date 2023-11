Urutan Film Marvel Berdasarkan Kronologi MCU dan Tahun Rilis

Bisnis.com, JAKARTA - Film Marvel Cinematic Universe (MCU) telah membentuk warisan sinematik yang megah dan mendalam. Dengan lebih dari 30 film yang terhubung satu sama lain, menentukan urutan film MCU dapat menjadi tugas yang menantang. Di artikel ini, kita akan merinci urutan film MCU berdasarkan kronologi cerita dan tahun rilisnya.

Urutan Film Marvel Berdasarkan Kronologi MCU

1. Captain America: The First Avenger (2011)

Urutan dimulai dengan Captain America: The First Avenger, membawa kita ke tahun 1941 di tengah perang dunia. Film ini menceritakan kisah Steve Rogers yang berubah menjadi Captain America melalui program eksperimen.

2. Captain Marvel (2019)

Kemudian, Captain Marvel membawa kita kembali ke tahun 1995, mengungkapkan kisah asal-usul Carol Danvers dan perannya dalam pertarungan melawan Skrull.

3. Iron Man (2008)

Melangkah ke masa kini, Iron Man memperkenalkan kita pada Tony Stark, seorang jenius miliarder yang menjadi Iron Man setelah diculik oleh teroris.

4. Iron Man 2 (2010)

Iron Man 2 melanjutkan perjalanan Tony Stark, dengan pengenalan Black Widow dan War Machine.

5. The Incredible Hulk (2008)

Menceritakan petualangan Bruce Banner sebagai Hulk dan perburuannya oleh militer.

6. Thor (2011)

Mengikuti eksil Thor ke Bumi dan konfliknya dengan saudara, Loki.

7. The Avengers (2012)

Dalam The Avengers, para pahlawan bersatu melawan Loki dan memperkenalkan kita pada Tesseract, yang kelak menjadi Infinity Stone.

8. Iron Man 3 (2013)

Menghadirkan titik rapuh Tony Stark dan konflik dengan Pepper Potts.

9. Thor: The Dark World (2013)

Thor berusaha menyelesaikan kehancuran yang disebabkan oleh Loki dan perburuan akan Aether.

10. Captain America: The Winter Soldier (2014)

Steve Rogers berhadapan dengan Winter Soldier dan mengungkap konspirasi di dalam SHIELD.

11. Guardians of the Galaxy (2014)

Menghadirkan tim Guardians yang berwarna, Rocket, Groot, dan mengungkapkan keberadaan Thanos.

12. Guardians of the Galaxy Vol. 2 (2017)

Menggali lebih dalam hubungan antara anggota Guardians dan menyentuh tema keluarga.

13. Avengers: Age of Ultron (2015)

Para Avengers melawan Ultron, sementara Vision dan Scarlet Witch diperkenalkan.

14. Ant-Man (2015)

Langkah terakhir di Fase 2, Ant-Man mengenalkan Scott Lang dan teknologi Ant-Man.

15. Captain America: Civil War (2016)

Konflik tim Avengers dan memperkenalkan Black Panther dan Spider-Man.

16. Doctor Strange (2016)

Dokter Strange menemukan kekuatan sihir dan Time Stone.

17. Black Panther (2018)

Black Panther memerankan Wakanda dan perjuangan melawan Killmonger.

18. Thor: Ragnarok (2017)

Thor melawan Hela untuk menyelamatkan Asgard.

19. Ant-Man and The Wasp (2018)

Menceritakan konflik keluarga Hank Pym dan misi di Quantum Realm.

20. Avengers: Infinity War (2018)

Thanos mencari semua Infinity Stones, menciptakan tragedi The Blip.

21. Avengers: Endgame (2019)

Setelah peristiwa menghancurkan dalam Avengers: Infinity War (2018), alam semesta hancur berantakan. Dengan bantuan sekutu yang tersisa, para Avengers berkumpul sekali lagi untuk membalikkan tindakan Thanos dan mengembalikan keseimbangan alam semesta.

22. Spider-Man: Far From Home (2019)

Setelah peristiwa Avengers: Endgame (2019), Spider-Man harus mengambil langkah maju untuk menghadapi ancaman baru di dunia yang telah berubah selamanya.

23. Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings (2021)

Shang-Chi, ahli dalam seni bela diri Kung Fu berbasis senjata, terpaksa menghadapi masa lalunya setelah terlibat dalam organisasi Sepuluh Cincin.

24. Eternals (2021)

Kisah tentang pahlawan luar angkasa yang melindungi Bumi sejak awal peradaban manusia.

25. Spider-Man: No Way Home (2021)

Peter Parker berurusan dengan konsekuensi mantra yang mengganggu multiverse.

26. Doctor Strange in the Multiverse of Madness (2022)

Doctor Strange dan America Chavez berhadapan dengan ancaman dari dimensi lain.

27. Thor: Love and Thunder (2022)

Thor meminta bantuan Valkyrie, Korg, dan mantan kekasihnya, Jane Foster, untuk melawan Gorr the God Butcher, yang bertujuan untuk memusnahkan para dewa.

28. Black Panther: Wakanda Forever (2022)

Penduduk Wakanda bertarung untuk melindungi tanah air mereka dari campur tangan kekuatan dunia sambil meratapi kematian Raja T'Challa.

29. Ant-Man and the Wasp: Quantumania (2023)

Scott Lang dan Hope Van Dyne terbawa ke dalam Quantum Realm, bersama dengan orangtua Hope dan putri Scott, Cassie. Bersama-sama, mereka harus menemukan cara untuk melarikan diri, namun apa rahasia yang disembunyikan oleh ibu Hope? Dan siapakah Kang yang misterius?

30. Guardians of the Galaxy Vol. 3 (2023)

Guardians kembali dalam petualangan baru setelah peristiwa Endgame.

31. Spider-Man: Across the Spider-Verse, Part 1 (2023)

Petualangan Spider-Man melintasi dimensi dalam Spider-Verse.

32. Blade (TBA)

Kisah vampire hunter Blade yang akan memperkenalkan karakter baru di MCU.

Urutan Film Marvel Cinematic Universe (MCU) Berdasarkan Tahun Rilisnya

Iron Man (2008) The Incredible Hulk (2008) Iron Man 2 (2010) Thor (2011) Captain America: The First Avenger (2011) The Avengers (2012) Iron Man 3 (2013) Thor: The Dark World (2013) Captain America: The Winter Soldier (2014) Guardians of the Galaxy (2014) Avengers: Age of Ultron (2015) Ant-Man (2015) Captain America: Civil War (2016) Doctor Strange (2016) Guardians of the Galaxy Vol. 2 (2017) Spider-Man: Homecoming (2017) Thor: Ragnarok (2017) Black Panther (2018) Avengers: Infinity War (2018) Ant-Man and the Wasp (2018) Captain Marvel (2019) Avengers: Endgame (2019) Spider-Man: Far From Home (2019) Black Widow (2021) Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings (2021) Eternals (2021) Spider-Man: No Way Home (2021) Doctor Strange in the Multiverse of Madness (2022) Thor: Love and Thunder (2022) Black Panther 2: Wakanda Forever (2022) Ant-Man And The Wasp: Quantumania (2023) Guardians of the Galaxy Vol. 3 (2023)

Dengan urutan ini, kamu dapat menikmati perjalanan epik dalam MCU sesuai dengan kronologi cerita atau tahun rilis filmnya.

