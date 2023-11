Sederet Musisi Indonesia Gelar Konser untuk Gaza, dari David Bayu hingga Seringai

Bisnis.com, JAKARTA -- Sederet musisi Indonesia akan menggelar konser kemanusiaan beserta layanan donasi untuk para korban serangan militer Israel di Gaza, Palestina.

Konser yang bertajuk "Konser Kemanusiaan untuk Gaza" itu akan dilaksanakan di ruang kreatif M Bloc Live House mulai 21 November - 13 Desember 2023.

Sebanyak 16 musisi akan terlibat dalam konser tersebut, mulai dari Bin Idris, David Bayu, Efek Rumah Kaca, Endah n Rhesa, .Feast, Kelompok Penerbang Roket, Kunto Aji, Lomba Sihir, Mustache and Beard, Seringai, The Adams, The Brandals, The Panturas, dan penampil lainnya.

Nantinya, setiap hari akan ada dua penampil di setiap pertunjukan yang dibagi menjadi 7 konser.

"Bukan konser biasa, ini konser untuk mereka yang terpenjara dan teraniaya di tanah airnya sendiri!" tulis M Bloc Space dalam akun Instagramnya.

Tiket konser ini dibanderol seharga Rp100.000 yang aan menjadi donasi kehadiran dan sepenuhnya akan disumbangkan ke Gaza.

Para artis yang mengisi acara ini pun tak dibayar sepeser pun. Seluruh hasil dari donasi kehadiran konser tersebut akan ditampung di reening bank M Bloc Foundation (Yayasan Radar Budaya Kreatif).

Selanjutnya, total donasi yang sudah masuk akan disalurkan via rekening bank resmi Kedubes Palestina setelah konser terakhir berakhir.

Tak hanya membuka donasi lewat konser, musik, M Bloc Spacce juga mmeberikan tiga pilihan kaus resmi Konser Kemanusiaan untuk Gaza dengan harga Rp150.000.

Seluruh penjualan kaus tersebut juga akan sama-sama disumbangkan melalui M Bloc Foundation (Yayasan Radar Budaya Kreatif) ke rekening bank resmi Kedubes Palestina.

