Profil Member Babymonster dan Lirik Lagu Terbaru Attention

Bisnis.com, JAKARTA — Babymonster merupakan girl group terbaru asal korea selatan yang baru saja debut pada hari ini Senin, 27 November 2023.

Walaupun baru memulai debutnya, nama Babymonster sudah tidak asing lagi bagi para penggemar K-Pop maupun bukan. Hal ini karena proses pencarian member Babymonster ditayangkan di YouTube milik YG Entertainment, agensi yang menaungi Babymonster.

Proses seleksi yang dilakukan sama seperti seleksi pada umumnya yaitu nyanyi dan juga dance. Hampir semua video nyanyi dan dance viral di media sosial dan ajang pencarian tersebut menjadi pusat perhatian para penggemar K-Pop.

Setelah seleksi berakhir, diumumkan 7 calon anggota yang lolos dan resmi menjadi anggota yaitu Ruka, Farita, Ahyeon, Rami, Rora, Chiquita, dan Asa. Walaupun telah resmi jadi anggota, Babymonster belum juga mengumumkan debutnya padahal audisi telah selesai pada 6 bulan lalu.

Hal ini yang membuat para penggemar Babymonster begitu bersemangat dengan debut Babymonster sehingga saat ini video music Babymonster telah ditonton 12 juga kali da trending 1 di YouTube.

Profil Member Babymonster

1. Ruka

Ruka memiliki nama asli Kawai Ruka dan lahir pada 20 Maret 2002. Ruka merupakan member yang berasal dari Jepang dengan tinggi 164/165 cm.

Ruka merupakan penari utama dan juga rapper utama untuk Babymonster. Ia menjadi anggota terakhir yang resmi ditampilkan pada 6 Februari 2023. Dalam pengumuman debut terakhir ruka menempati peringkat kedua.



2. Pharita

Pharita memiliki nama asli Pharita Chaikong atau nama lahir Pharita Boonpakdeethaveeyod. Dia merupakan member yang berasal dari Thailand dan menjadi idol ke 3 asal Thailand yang berhasil debut setelah Lisa Blackpink dan sesama member Babymonster Chiquita.

Pharita lahir pada tanggal 26 Agustus 2005 dan berzodiak Virgo. Pharita menjadi anggota keenam yang ditampilkan pada 2 Februari 2023. Dalam pengumuman debut terakhir Pharita berada di peringkat ke 5.



3. Asa

Asa atau memiliki nama asli Enami Ada akan menjadi idol asal jepang pertama bersama anggota member Babymonster Ruka. Keduanya merupakan idol asal jepang yang berhasil debut.

Asa memiliki nama panggilan Kim Asa lahir pada 17 April 2006. Di Babymonster Ia menjadi Rapper utama dan juga penari utama. Asa merupakan member ke empat yang diumumkan pada 26 Januari 2023. Pada pengumuman debut terakhir ada berada di peringkat ke 7.

4. Rami

Rami merupakan member Babymonster yang lahir di Seoul Korea Selatan dengan nama asli Shin Haram. Awalnya nama panggung rami adalah Haram lalu kemudian dia mengubahnya menjadi Rami sebelum debut.

Rami lahir pada tanggal 17 Oktober 2023 dan berzodiak libra. Dalam Babymonster Rami berada di posisi Vokalis utama dan penari utama. Rami memiliki tinggi badan yang cukup tinggi yaitu 172 cm. Rami adalah anggota pertama yang resmi ditampilkan pada 12 Januari 2023. Dalam pengumuman debut terakhir, Rami berada di peringkat ke empat.



5. Rora

Rora memiliki nama asli Lee Dain dan lahir pada 14 Agustus 2008. Rora berzodiak Leo dan dalam Babymonster Ia menempati posisi Vokalis utama atau pemimpin dance.

Rora adalah anggota kelima yang resmi ditampilkan, pada 30 Januari 2023. Dalam pengumuman debut terakhir, Rora berada di peringkat ke enam. Dia pertama kali terlihat sebagai gambar kartun di papan tulis, dengan inisial 'RR'.



6. Chiquita

Chiquita menjadi idol Thailand ketiga yang berhasil debut di YG Entertainment setelah Lisa Blackpink dan rekan satu grupnya Pharita. Chiquita memiliki nama asli Riracha Phondechaphiphat dan menempati posisi Vokalis utama, penari utama, dan sub rapper.

Chiquita menjadi member Babymonster termudah karena lahir pada 17 Februari 2009. Ia dijuluki sebagai maknae yang artinya member termuda. Dia adalah anggota ketiga yang ditampilkan secara resmi, pada 23 Januari 2023. Dalam pengumuman debut terakhir, Chiquita berada di peringkat ketiga.



7. Ahyeon

Ahyeon merupakan salah satu anggota Babymonster yang saat ini tidak ikut debut dan lagi hiatus. Hal ini dikarenakan kondisi Ahyeon yang kurang sehat.

Ahyeon memiliki nama asli Jung Ahyeon dan lahir di Toegye-dong, Chuncheon, Gangwon-do, Korea Selatan pada 11 April 2007. Ia merupakan member yang dijuluki sebagai kartu as dan mendapat peringkat satu dalam pengumuman debutnya.

Ahyeon merupakan anggota kedua yang diumumkan debutnya pada 16 Januari 2023. Ia menempati posisi Vokalis Utama, Rapper Utama, Penari Utama, dan kemungkinan akan menjadi center dalam grup. (Ernestina Jesica Toji)

lagu terbaru babymonster attention Perbesar



Lirik Lagu Debut Babymonster Attention

I'm on a mission, don't need permission

No matter what I'm gonna make my own decisions

I'm talking you, you want it too

Yeppeugo chakan naega eotteoke byeonhalji monster

Remember me (Me), sting like a bee (Bee)

Guljurin saja gateun personality

Ne mam ppaego dareun geoseun wonhaji ana

I would never do you wrong

You'll regret it when I'm gone



You

Jom deo ganghage

Deo ppareuge

Nallyeo beorilge

You

Got a lot to say

What a big mistake



Batter, battеr, batter up

Batter up, batter up, battеr up

Batter, batter, batter up

Batter up, batter up, batter up

Batter, batter, batter up





Yeah

Hit it nan dallyeo

Never can stop

Rappin' sijak

Ne gwie shot

Bimyeongeun hamseongi doel geoya loud

Seopeuraijeu

Yo monseuteoui deungjang

Naega ganeun giri giri bichi nari way

Eokkae pyeogo nan goin', goin', gone (Gone)

Batong batgo junbi wallyo

Hudadak run, run, run, run

Nuga nal maga nan deo sege balba neonega jom araseo bikyeo

Sunjinhan cheok naneun geuttan geo an hae nal wonhae but look in the mirror

Jichiji ana gyesok volume up, light em up

Mudae wireul taewo ssak da chiwobeoryeo homerun

Like a boss baby, I'ma boss, baby

Modu da jjijeo Iike brrr-aah

Remember me (Me), sting like a bee (Bee)

Mudaereul gatgo noneun urin MVP

Ne mam ppaego dareun geoseun wonhaji ana

I would never do you wrong

You'll regret it when I'm gone





You

Jom deo ganghage

Deo ppareuge

Nallyeo beorilge

You

Got a lot to say

What a big mistake

[Chorus: Chiquita, Ruka]

Batter, batter, batter up

Batter up, batter up, batter up

Batter, batter, batter up

Batter up, batter up, batter up

Batter, batter, batter up



So listen up, everybody

Soril nopyeo move on (Move on)

We are the monsters of the world

Batter up jigeum dangjang

Ttwieoboja eodideun (eodideun)

Let me show you who we are (Batter up, up, up, up)

So listen up, everybody

Soril nopyeo move on (Move on)

We are the monsters of the world

Batter up jigeum dangjang

Ttwieoboja eodideun (eodideun)

Let me show you who we are (Batter up, up, up, up)

