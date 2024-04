Comeback dengan Lagu Sheesh Intip Profil Member BABYMONSTER

Bisnis.com, JAKARTA - BABYMONSTER merupakan salah satu girl group dibawah naungan YG Entertainment yang baru-baru ini telah melakukan comeback dengan membawakan lagu berjudul sheesh.

Comeback yang dilakukan pada tahun ini cukup berbeda dibandingkan pada tahun sebelumnya, tahun ini girl group BABYMONSTER debut dengan formasi tujuh member yakni lengkap dengan Ahyeon.

Dilansir dari kpop.fandom.com dan kprofiles.com, BABYMONSTER atau yang dikenal sebagai BAEMON beranggotakan 7 orang yakni Ruka, Pharita, Asa, Ahyeon, Rami, Rora, dan Chiquita.

Profil member BABYMONSTER:

1. Ruka

Kawai Ruka atau biasanya dipanggil dengan sebutan Ruka ini merupakan salah satu member dari girl group BABYMONSTER yang diperkenalkan terakhir kepada publik yakni pada 6 Februari 2023. Sebelum debut di BABYMONSTER, Ruka pernah menjadi member dari girl grup Jepang yakni Shibu3 Project.

Pemilik lesung pipit ini telah bergabung pada YG Entertainment pada tahun 2018 dengan mengikuti audisi ‘Top Off’ oleh DJ khaled (bersama JAY Z, Future, Beyonce).

Fakta yang cukup menarik yakni bahwa Ruka merupakan wanita pertama asal Jepang yang berhasil debut dibawah naungan YG Entertainment, lahir pada 20 Maret 2002 menjadikannya dirinya sebagai member tertua dalam grupnya, dia melakukan debutnya dengan mengambil posisi dancer dan rapper.

Ruka sudah menyukai dunia tari sejak berusia 6 tahun maka dari itu dia sangat ahli dalam beberapa tarian hip hop. Keahlian yang dimilikinya tidak lepas dari kerja keras yang dilakukannya, Ruka selalu menggunakan waktu luang untuk terus berlatih demi meningkatkan tariannya. Mantan CEO YG Entertainment bahkan pernah mengklaim bahwa dance yang dibawakan Ruka sangat baik sehingga dirinya tidak pernah mengkritik tariannya.

Ruka juga menjadi salah satu member yang cukup fasih dalam berbahasa asing, bahasa yang dikuasai yakni bahasa Jepang, Korea, dan Inggris.

2. Pharita

Pharita Chaikong atau biasanya dikenal dengan nama panggung Pharita ini merupakan member dari girl group BABYMONSTER dengan menempatkan posisi sebagai vokalis dan dancer. Lahir pada 26 Agustus 2005 dengan tinggi 171 cm menjadi salah satu member perwakilan dari Thailand.

Pharita mengikuti audisi YG Entertainment pada bulan Juli 2020, dia mengikuti audisi selama 2 setengah tahun, lagu audisi yang dibawakannya yakni ‘How You Like That’ dari BLACKPINK, Pharita berhasil terpilih dari 1,226 pelamar yang mengikuti audisi untuk YG.

Pharita merupakan member keenam yang berhasil debut dan diperkenalkan kepada publik pada 2 Februari 2023 dalam pengumuman debutnya Pharita berada diperingkat ke 5. Dia juga menjadi member kedua yang berasal dari Thailand setelah Lisa BLACKPINK.

Fakta menarik tentang Pharita yakni dia menjadi salah satu member yang cukup fasih dalam berbahasa Inggris, Korea dan Thailand. Dia sangat menyukai film anime, dirinya juga suka berpergian ke kebun binatang untuk melihat hewan favoritnya yakni jerapah dan burung. Namun, Pharita tidak menyukai pantai karena dia merasa bahwa pasir akan membuat dirinya kotor.

Dia mempunyai panutan dalam berkarir yakni girl group BLACKPINK, khususnya Lisa. Pharita berharap bahwa dirinya bisa berhasil seperti panutan atau idolanya.

3. Asa

Enami Asa atau biasanya dikenal dengan nama panggung Asa yang ahir pada 17 April 2006 merupakan salah satu member dari BABYMONSTER yang menempatkan posisi sebagai rapper dan dancer.

Asa menjadi member pertama asal Jepang yang berhasil debut dengan member lainnya yakni Ruka. Asa menjadi member keempat yang resmi diperkenalkan kepada publik pada 26 Januari 2023, pada pengumumannya debutnya dia mendapatkan peringkat ke 7.

Asa telah bergabung bersama YG Entertainment pada tahun 2018 dengan mengikuti audisi “Weekend Warrior” oleh 80kidz. Asa menjadi salah satu yang member yang sangat bertalenta, dia bisa melakukan teater musikal, dance hip-hop hingga menulis lirik dan memproduksi musik.

Leejung yang merupakan pelatih tari BABYMONSTER mengatakan bahwa Asa adalah member yang paling cepat dalam menguasai koreografi.

4. Ahyeon

Jung Ahyeon atau biasanya disebut dengan nama panggung Ahyeon ini lahir pada 11 April 2007 di Toegye-dong, Chuncheon, Gangwon-do merupakan salah satu member BABYMONSTER yang berasal dari Korea.

Ahyeon menjadi member kedua yang resmi diperkenalkan kepada publik pada 16 Januari 2023 dengan menempatkan posisi sebagai vokalis, rapper, dancer dan center. Pada pengumuman debut, dirinya berhasil menduduki peringkat 1.

Ahyeon menempuh pendidikannya di Hanlim Arts High School, bersama dengan sesama anggota grup, Rami. Dia berada di Kelas 1-6, di bawah Departemen Musik Terapan.

Center dari group BABYMONSTER ini sangat suka menari sejak masih kecil yakni saat berusia 5 tahun. Berkat keahlian yang dimilikinya, dia tertarik untuk mengikuti audisi yang diadakan YG dan Ahyeon telah berlatih selama 4 tahun disana.

Fakta menarik tentang Ahyeon yakni dapat berbahasa asing seperti Korea, Inggris (yang mulai dipelajari sejak usia 5 tahun), dan Cina (yang mulai dipelajari sejak usia 7 tahun).

5. Rami

Shin Haram atau biasanya dikenal dengan nama panggung Rami ini merupakan member dari BABYMONSTER yang lahir pada 17 Oktober 2007 di Seoul, dia menjadi salah satu member yang berasal dari Korea Selatan.

Berhasil debut dengan posisi sebagai vokalis dan dancer, Rami menjadi member pertama diperkenalkan kepada publik pada 12 Januari 2023 dengan nama panggung sebelumnya yakni Haram. Pada pengumuman debut yang disiarkan, dirinya menempati peringkat ke 4.

Rami telah bergabung dengan YG Entertainment sejak Agustus 2018 melalui keikutsertaannya pada audisi “Good Time” oleh Owl City dan Carly Rae Jepsen. Rami bersekolah di Hanlim Arts High School, bersama dengan sesama group lainnya yakni Ahyeon. Rami berada di Kelas 1-7, di bawah Jurusan Musik Terapan. Dia satu-satunya orang yang memenangkan beasiswa untuk departemennya.

Fakta menarik tentang Rami yakni dia cukup fasih dalam berbahasa Inggris dan sangat pandai dalam bidang olahraga. Tidak hanya itu saja, dirinya juga sangat menyukai petualangan dan suka akan tantangan. Banyak netizen yang mengatakan bahwa dia mirip dengan aktris Go Yoonjung.

6. Rora

Lee Dain atau biasanya dikenal dengan nama panggung Rora ini lahir pada 17 Agustus 2008, dia merupakan salah satu member berasal dari Korea yang berhasil debut dengan menempati posisi sebagai vokalis dan dancer.

Rora menjadi member kelima yang diperkenalkan kepada publik pada 30 Januari 2023, pada pengumuman debutnya dia mendapatkan peringkat ke 6. Sebelum debut dirinya merupakan mantan anggota group USSO Girl dengan nama panggung U.ha.

Rora telah bergabung dengan YG Entertainment sejak 2018, dia baru belajar cara menari dengan benar setelah masuk YG. Menurut instruktur tarinya, Rora merupakan salah satu peserta yang mengalami kemajuan paling pesat dalam 2 tahun terakhir.

Fakta menarik tentang Rora yakni dirinya pernah mengikuti audisi ‘Roller Coaster ' oleh CHUNGHA dan dia pernah menjadi bagian dari acara memasak di Korea yakni Man vs Child pada tahun 2018.

7. Chiquita

Riracha Phondechaphiphat atau bisanya dikenal dengan nama panggung Chiquita ini merupakan member dari BABYMONSTER yang lahir pada 17 Februari 2009 dan menjadi salah satu member asal Thailand.

Chiquita berhasil debut dengan menempati posisi sebagai vokalis, dancer dan maknae. Dia menjadi member ketiga yang diperkenalkan kepada publik pada 23 Januari 2023, pada pengumuman debutnya dia berada diperingkat ketiga.

Maknae group ini menempuh pendidikannya di Sarasas Witaed Nakhon Ratchasima, selama menempuh pendidikannya Chiquita juga belajar bahasa Korea. Fakta menarik tentang dirinya yakni dia sangat menyukai boneka, dia memiliki banyak boneka didalam asramanya dan dirinya masuk dalam daftar ‘World Wide Best Handsome Beautiful In The World 2023’.

