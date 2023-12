Gantikan Putri Marino, Raihaanun Senang Bisa Jadi ‘Kinan’ dalam Film Layangan Putus The Movie

Bisnis.com, JAKARTA – Series fenomenal Layangan Putus akhirnya diangkat ke layar lebar dan akan dirilis di bioskop Indonesia pada 21 Desember 2023 dengan judul ‘Layangan Putus The Movie”.

Film Layangan Putus ini masih dibintangi oleh pemain utama pria Reza Rahadian sebagai Aris, serta Anya Geraldine sebagai Lydia Danira. Namun, pada peran utama wanita yang sebelumnya diperankan oleh Putri Marino sebagai Kinan, akan digantikan oleh Raihaanun.

Aktris 35 tahun itu merasa senang dapat memerankan karakter ikonik Kinan dalam film ini.

“Memang karena karakternya sudah kuat, dan jalan ceritanya memang saya belum pernah mendapatkan drama yang sebegitu bagusnya di film Layangan Putus ini, jadi ini menjadi pengalaman yang sangat berharga buat saya,” ujar Raihaanun dalam konferensi pers, Selasa (19/12/23).

Raihaanun juga tidak memikirkan soal risiko yang akan dia terima saat menggantikan peran Putri Marino sebagai Kinan pada serial “Layangan Putus” yang sangat membekas di hati para penonton.

Pada konferensi pers tersebut, para pemain film ‘Layangan Putus The Movie’ juga diberikan kesempatan untuk menyampaikan tanggapan serta harapan untuk film ini setelah ditayangkan.

Pemeran utama pria, Reza Rahadian berharap agar film ini bisa diminati dan dinikmati banyak penonton.

“Mudah-mudahan Layangan Putus The Movie bisa menjadi film akhir tahun yang diminati cukup banyak penonton, mereka bisa menikmati filmnya, dan bisa share ke temen-temen lainnya untuk menonton film ini,” ucap Reza.

Dia juga mengucapkan rasa terima kasih kepada lawan mainnya, Raihaanun.

“Bisa bekerja sama dengan Raihaanun adalah sesuatu yang Istimewa. Saya rasa bukan hanya karena kualitas akting, tapi we have Kinan in a different spectrum, is a blessing, so thank you honey,” tambahnya.

Selain Reza, Anya Geraldine juga turut memberikan harapan untuk film ini agar bisa disukai oleh para penonton.

“Pokoknya aku yakin, di sini, kita semua yang bekerja untuk film Layangan Putus sudah memberikan yang terbaik dan aku hanya berharap kalian akan suka,” ungkap Anya saat konferensi pers.

Sebagai informasi, film ‘Layangan Putus The Movie’ merupakan kisah lanjutan dari series Layangan Putus setelah Kinan (Raihaanun) dan Aris (Reza Rahadian) bercerai.

