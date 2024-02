Sabet Penghargaan Grammy Pertama, Segini Kekayaan Miley Cyrus

Bisnis.com, JAKARTA — Miley Cyrus akhirnya membawa pulang penghargaan pertamanya di Grammy. Lantas seberapa besar kekayaannya sepanjang karier?

Penyanyi lagu "Party in the USA" berusia 31 tahun ini memenangkan Grammy Award pertama dalam karirnya untuk kategori penampilan solo pop terbaik untuk "Flowers", single utama dari album studio kedelapannya, "Endless Summer Vacation."

Cyrus juga menampilkan "Flowers" secara live selama Grammy dan merayakan pencapaiannya dengan mengubah lirik lagu, bernyanyi, "started to cry, but then remembered I just won my first Grammy!".

Kemenangan tersebut diraih setelah dia sebelumnya telah masuk dalam delapan kali nominasi sepanjang karirnya, enam di antaranya berasal dari tahun ini.

Album terbarunya, "Endless Summer Vacation," mendapatkan nominasi untuk album terbaik dan album vokal pop terbaik tahun ini, serta penampilan duo/grup pop terbaik untuk "Thousand Miles" dan penampilan solo pop terbaik, lagu terbaik dan rekaman lagu terbaik tahun ini untuk "Flowers."

Lantas berapa kekayaan bersih Miley Cyrus?

Miley Cyrus merupakan seorang penyanyi dan aktris populer yang juga membintangi Serial TV Hannah Montana dan film seperti Hannah Montana: The Movie, Bolt, The Last Song, LOL, dan masih banyak lainnya.

Dia juga merupakan pemenang Billboard Music Award, nominasi Golden Globes, dan nominasi Grammy Award. Mari kita lihat lebih dekat kekayaan bersih Miley Cyrus di tahun 2024.

Kekayaan bersih Miley Cyrus pada 2024 adalah US$160 juta atau setara dengan Rp2,52 triliun menurut Celebrity Net Worth.

Miley Cyrus lahir pada 23 November 1992, di Franklin, Tenn. Dia bersekolah di Heritage Middle School. Setelah menyelesaikan sekolah menengah, Cyrus menghentikan pendidikannya untuk mengejar karir akting.

Pada 2001, Cyrus memulai debut aktingnya di layar dalam serial TV Doc. Setelah menyelesaikan pertunjukannya, dia membuat debut layar lebarnya di film berjudul Big Fish.

Namun, Cyrus mendapatkan peran yang membuatnya befitu tenar pada 2006 setelah berperan sebagai Miley Stewart dalam serial Disney Hannah Montana. Di sini, dia berakting bersama ayahnya Billy Ray Cyrus. Selanjutnya, untuk menghidupkan Miley Stewart, Cyrus dilaporkan menerima US$15.000 per episode.

Selain Hannah Montana, Cyrus juga tampil di berbagai program televisi seperti The Suite Life of Zack & Cody, The Replacements, High School Musical 2, The Emperor's New School, Ant & Dec's Saturday Night Takeaway, Wizards on Deck with Hannah Montana, dan masih banyak lainnya.

Dia juga mendapatkan peran film untuk The Last Song, Sex and the City 2, LOL, So Undercover, The Night Before, dan banyak lainnya.

Di antara film-filmnya, Bolt akan menjadi film Cyrus yang paling sukses dalam peran utamanya, dalam hal penjualan box-office. Bolt meraup sekitar US$310 juta di seluruh dunia.

Meskipun Cyrus memulai kariernya sebagai aktris, karier menyanyinya melejit berkat acara bertema penyanyi Hannah Montana. Tur konser Best of Both Worlds miliknya menghasilkan US$54 juta.

Selain itu, versi filmnya mengumpulkan US$63 juta dalam penjualan box office. Selain itu, album bertema Hannah Montana milik Cyrus terjual lebih dari 13 juta kopi di seluruh dunia.

Sebagai seorang aktris dan penyanyi kehidupan nyata, Forbes mencatat Cyrus memperoleh total US$134 juta ketika dia baru berusia 18 tahun.

Setelah sukses sebagai Hannah Montana, Cyrus mulai menyimpang dari reputasinya yang terikat dengan Disney dan Hannah Montana. Dia kemudian merilis album seperti Breakout, Can't Be Tamed, Younger Now, Bangerz, The Time of Our Lives, Miley Cyrus & Her Dead Petz, dan Plastic Hearts.

