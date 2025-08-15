Bisnis Indonesia Premium
Mpok Alpa/instagram @nina_mpokalpa
Entertainment

Penyebab Mpok Alpa Meninggal Dunia, 3 Tahun Mengidap Kanker

Newswire
Newswire
 Jumat, 15 Agustus 2025 - 16:35
Bisnis.com, JAKARTA - Dunia hiburan Tanah Air berduka atas kepergian Nina Carolina, yang dikenal luas sebagai Mpok Alpa. Komedian berusia 38 tahun itu meninggal dunia pada Jumat pagi, 15 Agustus 2025, meninggalkan duka mendalam bagi keluarga, rekan, dan penggemarnya.

Kabar duka ini dikonfirmasi sahabat dekatnya, Raffi Ahmad, melalui siaran langsung acara For Your Pagi (FYP) di Trans7. Ia menyampaikan rasa kehilangan sekaligus mengenang sosok Mpok Alpa yang selalu membawa keceriaan di setiap penampilannya.

Dilansir dari Antara, Mpok Alpa telah lama berjuang melawan penyakit kanker yang ia sembunyikan dari publik selama kurang lebih tiga tahun. Keputusannya untuk merahasiakan penyakit tersebut dilandasi keinginan agar orang lain tidak merasa kasihan, sekaligus menjaga privasi terkait kondisi kesehatannya.

Baca Juga Kabar Duka, Komedian Mpok Alpa Meninggal Dunia

Menurut sumber, Mpok Alpa bahkan sempat menjalani berbagai pengobatan di Malaysia. Langkah ini dilakukan untuk mendapatkan perawatan yang lebih intensif, terlebih sejak masa kehamilan anak kembarnya, yang membuat perjuangannya semakin berat.

Profil Mpok Alpa

Nina Carolina, yang lebih dikenal dengan nama panggung Mpok Alpa, lahir di Jakarta pada 12 Maret 1987. Ia berprofesi sebagai komedian, presenter, sekaligus penyanyi dangdut. Sosoknya mulai mencuri perhatian publik setelah sebuah video viral pada 2018, menampilkan dirinya curhat ingin diajak ke Alfamart dengan logat Betawi khas yang jenaka.

Bakat seni Mpok Alpa sudah terlihat sejak kecil. Sejak duduk di bangku kelas 6 SD, ia kerap bernyanyi di berbagai acara hajatan, bahkan pernah satu panggung dengan penyanyi legendaris Elvi Sukaesih. Dalam perjalanannya di dunia hiburan, ia berhasil membangun basis penggemar yang menamakan diri mereka Carolina Fans Club (CFC).

Baca Juga Kabar Duka, Komedian Mat Solar Meninggal Dunia

Selepas viral, Mpok Alpa mulai merambah dunia televisi. Ia tampil dalam sejumlah program populer seperti Opera Van Java dan Pagi-pagi Pasti Happy, memperkuat citranya sebagai komedian yang menghibur. Sosoknya dikenal memiliki sikap hangat, rendah hati, dan selalu menjaga profesionalitas dalam bekerja.

Rekan sesama artis, mengenang bagaimana Mpok Alpa tetap ceria di depan kamera meski baru menjalani pengobatan berat. Bahkan saat syuting di lokasi outdoor, ia menahan rasa sakit demi memberikan penampilan terbaik. Keteguhan hati itu menjadi bukti kuat karakternya yang menginspirasi banyak orang.

 

Baca Juga Kala Sociopreneur dan Komedian Kompak Berbagi
Penulis : Newswire
