4 Warna Paspor di Dunia dan Negara-negara Penggunanya

Bisnis.com, JAKARTA - Tahukah Anda jika di dunia ini ada empat warna paspor berbeda yang digunakan?

Ke-empat warna tersebut ada warna merah, biru, hijau dan hitam.

Empat warna paspor ini digunakan di negara-negara yang berbeda dan memiliki arti yang berbeda-beda juga lho.

Berikut 4 warna paspor dan artinya

1. Paspor Merah

Seringkali, warna paspor menunjukkan kesatuan ekonomi suatu negara. Paspor Burgundy digunakan oleh anggota Uni Eropa (kecuali Kroasia), dan negara-negara yang tertarik untuk bergabung (pikirkan: Turki) telah mengubah warna paspor mereka agar sesuai. Komunitas Andean (juga dikenal karena ambisi UE di masa lalu) di Bolivia, Kolombia, Ekuador, dan Peru juga memiliki paspor berwarna merah anggur. Paspor Swiss, dengan gaya Swiss yang mudah dan terkenal, cocok dengan bendera negara tersebut, dengan sampul merah yang diberi tanda salib.

2. Paspor Biru

Serikat ekonomi Caricom, Komunitas Karibia dan Pasar Bersama, negara bagian biasanya memiliki paspor berwarna biru. Pasar Bersama Selatan, yang dikenal sebagai Mercosur, terdiri dari Argentina, Brasil, Paraguay, dan Uruguay semuanya juga memiliki paspor biru. Biru juga merupakan warna yang digunakan di seluruh “dunia baru” (seperti di Amerika Utara), seperti yang dikatakan Boghossian kepada Business Insider.

Namun, paspor Amerika Serikat baru berubah warna menjadi biru laut pada tahun 1976 — agar sesuai dengan warna yang terdapat pada Bendera Amerika. Sebelum itu?

Baca Juga Wajib Pajak Klaim Kena Blokir Paspor, DJP Beri Penjelasan

3. Paspor Hijau

Sebagian besar negara Islam menggunakan paspor hijau karena pentingnya warna dalam agama mereka. Variasi warna hijau juga digunakan oleh anggota ECOWAS – Komunitas Ekonomi Negara-negara Afrika Barat termasuk Nigeria dan Ghana.

Warnanya juga mempunyai tempat yang menyenangkan dalam sejarah AS. Selama satu tahun pada tahun 1993, AS mengeluarkan paspor hijau untuk menghormati peringatan 200 tahun Layanan Konsuler AS untuk pertama kalinya sejak perubahan warna menjadi biru pada tahun 1976 untuk peringatan dua abad tersebut.

4. Paspor Hitam

Paspor hitam, meskipun lebih jarang dibandingkan merah atau biru, memberikan hasil terbaik. Contohnya termasuk Angola, Malawi, dan Selandia Baru di Selandia Baru, hitam juga dianggap sebagai salah satu warna nasional negara tersebut.

Baca Juga Daftar 52 Kantor Imigrasi yang Bisa Terbitkan Paspor Elektronik

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News