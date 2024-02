Sinopsis Film Avatar The Last Airbender Live-Action Tayang di Netflix

Bisnis.com, JAKARTA - Avatar: The Last Airbender Live-Action merupakan film yang diminati oleh banyak orang. Setelah meluncurkan beberapa series yang ditayangkan di bioskop, kini Avatar hadir dengan kemasan baru yaitu recreate animasi Nickelodeon dan menggunakan judul yang sama dengan penambahan kata “Avatar” untuk klaim hak cipta yang sudah ditetapkan.



Hal ini dilansir dari theguardian.com, Kamis (22/2/2024), bahwa pihak Nickelodeon terpaksa menambahkan sub judul lain pada film yang berkaitan dengan Avatar. Tadinya film ini hanya berjudul “Avatar saja, tetapi James Cameron yang sudah lebih lama mendaftarkan hak cipta dari Avatar tersebut.



Film Avatar ini berbeda dari series Avatar yang lainnya. Alur cerita yang baru, membuat para penonton merasa terhibur dan terbawa suasana baru yang diangkat dalam film Avatar kali ini.



Di film terbaru ini, cerita yang ditayangkan mendeskripsikan genre seri fantasi dan menceritakan peperangan kerajaan. Ciri khas dari Avatar yang berupa elemen api, bumi, air, dan udara, kini semua elemen tersebut mengandung unsur “Bender” di dalamnya.



Unsur Bender ini akan memperlihatkan kemampuan yang mampu membengkokkan serangan dari elemen lainnya. Film ini akan memperlihatkan kemampuan Avatar dalam menguasai empat elemen, serta menunjukkan peran sebagai penjaga kekuasaan.

Seperti series sebelumnya, di film Avatar akan berubah menjadi biru apabila mendeteksi kejahatan yang berada disekitarnya.



Episode satu dalam film ini akan memperkenalkan Aang (Gordon Cormier) yang berusia 12 tahun. Dia merupakan seorang airbender yang memiliki kemampuan luar biasa. Di saat segerombolan kelompok api menyerang para airbender, hanya Aang yang tersisa dan dalam keadaan hidup. Ternyata Aang merupakan Next generation dari Avatar di film ini.



Aang memiliki visi yang besar dalam membangun kembali dunia yang telah hancur. Dia bekerja sama dengan waterbender Katara (Kiawentiio), dan Sokka (Ian Ousley) merupakan kakak laki-lakinya yang berusia 14 tahun. Menjadi Avatar next generation, tentunya Aang memiliki jiwa pemimpin yang besar dan suka membantu masyarakat sekitar.

film avatar tayang di netflix



Film Avatar ini dimaknai sebagai film yang menceritakan kisah anak laki-laki yang memiliki masa depan yang besar. Rangkaian cerita dalam film ini memperlihatkan kisah perjuangan. Perjuangan yang dimaksud adalah berjuang terhadap visi misi tujuan, dan menyelamatkan orang-orang sekitar dari kejahatan.



Kini Aang mengemban tugas dan tanggung jawab untuk membasmi negara api dengan tujuan menaklukan dunia. Saat melakukan penyerangan ke negara Api, Aang dihadang oleh Zuko (Dallas Liu) seorang putra mahkota dari negara Api tersebut. Dalam kisah ini, Zuko mencoba meraih kembali kehormatannya sebagai putra mahkota.



Aang yang tidak bisa diam melihat kejahatan yang dilakukan oleh Zuko, mencoba memberikan perlawanan dengan tujuan menciptakan kedamaian dunia. Lantas siapakah yang berhasil memenangkan pertarungan tersebut? Jawabannya akan terungkap apabila Anda menonton film Avatar: The Last Airbender Live-Action di Netflix. (Maharani Dwi Puspita Sari)

