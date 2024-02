Bob Marley Muncul Perdana di Tangga Lagu Billboard Setelah 40 Tahun Wafat

Bisnis.com, JAKARTA — Musisi legendaris Bob Marley, yang telah meninggal dunia selama beberapa dekade, nyatanya tetap menjadi salah satu tokoh musik paling populer dan dikenal.

Upaya perintisnya untuk membawa reggae ke dunia dari rumahnya di Jamaika mengubah industri musik selamanya. Karyanya masih terus dinikmati dalam jumlah besar, dan orang-orang tidak pernah bosan dengan suara khasnya.

Pekan ini, Marley debut di tangga lagu Billboard, yang belum pernah dia capai sebelumnya. Artis legendaris ini mencatatkan rekor baru meski sudah lebih dari 40 tahun lalu meninggal dunia dan tak pernah merilis karya apa pun sejak itu.

"Legend: The Best of Bob Marley and the Wailers" debut di versi terbaru tangga lagu Album Streaming Teratas. Judul tersebut, yang tidak hanya diberikan kepada Marley, tetapi juga bandnya The Wailers, yang dibuka di nomor 44. Ini adalah entri pertama bagi Marley dan grupnya dalam tangga lagu spesial ini.

Billboard memperkenalkan chart Album Streaming Teratas baru beberapa bulan yang lalu. Ini memberi peringkat pada film-film berdurasi penuh yang memperoleh pemutaran kumulatif paling banyak di platform seperti Spotify, Apple Music, dan lainnya di AS setiap minggunya.

Penghitungan ini biasanya didominasi oleh superstar aktif saat ini, tetapi ketika sesuatu yang istimewa terjadi, artis-artis yang lebih tua memiliki peluang untuk menerobos dan mendapatkan posisi pertama mereka dalam daftar.

"Legend: The Best of Bob Marley and the Wailers" mendarat di tangga lagu Album Streaming Teratas saat lagunya kembali bergaung, khususnya di Amerika.

Nama Marley – dan musiknya – kembali menjadi berita dan berada di top of mind orang-orang berkat dirilisnya film tentang dirinya dan kebangkitannya menjadi terkenal.

"Bob Marley: One Love" telah menjadi hit di box office, menghasilkan lebih dari US$120 juta secara global sejak dirilis pada Hari Valentine.

Marley dan kawan-kawan adalah satu dari empat debut di chart Penjualan Album Teratas minggu ini. Pemeringkatan tersebut, yang mencakup 50 ruang, juga menampilkan pendatang baru dari Kanye West dan Ty Dolla $ign (Vultures 1, No. 1) dan sepasang lagu dari Usher setelah pertunjukan utama Super Bowl Halftime Show (Coming Home, No. 11 dan Confessions , No.16)

Bersamaan dengan masuknya chart Album Streaming Teratas, "Legend: The Best of Bob Marley and the Wailers" juga naik di sejumlah peringkat Billboard lainnya. Judulnya menempati setidaknya empat daftar, dan, seperti biasa, terus memimpin dalam penghitungan Album Reggae.

