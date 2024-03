Rekomendasi Wisata Lebaran di Jateng, Jatim, Jabar yang Paling Ramai Dituju Pemudik

Bisnis.com, JAKARTA – Kementerian Perhubungan mencatat provinsi yang paling banyak dituju pemudik adalah Jawa tengah (61,6 juta orang), Jawa Timur (37,6 juta orang), dan Jawa Barat (32,1 juta orang). Ketiga provinsi tersebut mempunyai segudang destinasi wisata yang patut dikunjungi.

Menurut Menteri Perhubungan, Budi Karya Sumadi menjelaskan data tersebut berasal dari survei yang dilakukan oleh para stakeholder yang melibatkan kementerian dan para pakar serta akademisi di bidang transportasi.

“Survei ini terbukti akurat memberikan potensi pergerakan masyarakat yang melakukan mudik dimana pada tahun 2023 jumlahnya mencapai 123,8 juta orang atau 45,67%,” kata Budi, dalam keterangan resmi, dikutip Kamis (20/3/2024).

Bagi Anda yang akan mudik ke tiga provinsi tersebut, pastinya tidak hanya sowan ke sanak keluarga dan kerabat, melainkan juga akan berkunjung ke beberapa objek wisata. Mengingat Jateng, Jatim, dan Jabar mempunyai berbagai wisata ciamik yang wajib dikunjungi.

Oleh sebab itu, supaya Anda tidak bingung untuk bertamasya, Bisnis telah menghimpun beberapa informasi wisata di tiga provinsi itu yang wajib Anda kunjungi.

1. Jawa Tengah



- Batu Angkruk Dieng



Melansir dari laman Visit Jawa Tengah, Batu Angkrung berlokasi di Jalan Dieng Km 22, Desa Tieng, Kecamatan Kejajar. Wisata ini menawarkan pemandangan gunung dan bukit yang bisa memanjakan mata Anda, terlebih terdapat beberapa spot foto yang cocok untuk diposting di media sosial Anda.



Jembatan kaca, taman, dan kereta kencana ala kerajaan jadi spot favorit wisatawan. Untuk biaya Anda tidak perlu khawatir karena hanya dikenakan biaya retribusi sebesar Rp15.000 per orang. Lebih dari itu, Anda bisa meminta ke pengelola untuk menampilkan kesenian khas wonosobo, jika sedang membuat acara di tempat tersebut.



- Desa Wisata Onje



Bagi Anda mencintai sejarah dan ingin memperkenalkan sejarah kepada anak-anak, Desa Wisata Onje cocok dikunjungi. Pasalnya, Anda akan mengetahui bagaimana Kabupaten Purbalingga bisa berdiri hingga sekarang, karena dulunya bernama Kadipaten Onje.



Berlokasi di Kecamatan Mrebet, para pengunjung tidak diperbolehkan untuk mengenakan pakaian berwarna hijau gadung dan harus menjaga sikap, mengingat desa tersebut masih memegang teguh aturan nenek moyang. Selain itu, Anda juga bisa menyusuri wisata alam seperti arung jeram dan susur sungai yang sudah dijamin keselamatannya.



- Telaga Sunyi Baturaden



Terletak di Desa Limpakuwus, Kecamatan Sumbang , Kabupaten Banyumas, telaga sunyi jadi destinasi yang cocok untuk menenangkan pikiran. Karena nuansa alam yang melekat dan sejuknya udara bisa membuat Anda merehatkan pikiran Anda dari hiruk pikuk perkotaan.



Anda bisa merasakan sensasi snorkeling yang dikenakan tarif Rp200.000 per orang, di mana sudah termasuk perlengkapan menyelam dan pemandu. Telaga ini memang memiliki air jernih dan menyegarkan, lantaran telaga sunyi masih berada di area kawasan gunung Slamet. Telaga sunyi di buka setiap hari dari jam 8.00 sampai 17.00, untuk tiket masih tergolong ramah dikantong.



- Umbul Sidomukti



Umbul Sidomukti memiliki fasilitas kolam renang dari mata air alami, camping ground, outbound, dan pemandangan 5 gunung. Sehingga sangat cocok dikunjungi bersama keluarga. Berlokasi di Desa Sidomukti, Kecamatan Bandungan, Kabupaten Semarang, Anda bisa menyewa resort untuk menikmati keindahan di malam dan pagi hari.



- ­Desa Wisata Cepogo, Boyolali



Desa ini terkenal akan kerajinan tembaga dan kuningan yang diolah sebagai perabot rumah tangga, hiasan dinding, hingga lampu gantung. Anda bisa memesan produk yang telah disediakan atau menyesuaikan keinginan sendiri atau make to order. Tentunya, ini bisa menjadi buah tangan yang unik setelah berkunjung ke desa tersebut. Bahkan, Anda bisa melihat langsung proses pembuatan beberapa kerajinan logam itu.



2. Jawa Timur



- Air Terjun Tumpak Sewu



Air terjun ini sudah dikenal oleh wisatawan lokal maupun internasional. Tumpak sewu terletak di Desa Wisata Sidomulyo, Kecamatan Pronojiwo, Kabupaten Lumajang. Tumpak sewu memiliki arti air terjun yang bertumpuk-tumpuk, sehingga menghasilkan deburan air terjun yang menawan. Anda juga akan melihat pelangi yang dihasilkan dari pembiasan air terjun setinggi kurang lebih 120 meter.



Pastikan Anda menggunakan alas kaki agar tidak tergelincir karena mengingat ini merupakan wisata air. Tidak jauh dari tumpak sewu, terdapat goa tetes yang aksesnya harus melewati air terjun dengan intensitas air yang tidak sederas tumpak sewu.

- Kawah Ijen



Kawah Ijen mempunyai blue fire atau api biru yang terjadi secara alami dan tidak pernah padam. Bahkan, blue fire hanya ada dua di dunia, di mana suhu panas bisa menyentuh 200 derajat. Jika Anda tertarik ke Kawah Ijen, pastikan datang ketika malam untuk melihat cantiknya api biru tersebut. Selain itu, hamparan sawah yang terletak di Banyuwangi ini juga bisa memanjakan mata para wisatawan.



- Goa Gong, Pacitan



Susur goa mungkin jadi destinasi wisata yang bisa Anda lakukan. Salah satunya Goa Gong yang terletak di Jl. Salam, Kecamatan Punung, Kabupaten Pacitan. Tiket masuknya juga relatif murah, di mana Rp20.000 untuk orang dewasa dan Rp.5.000 untuk anak-anak. Goa ini memiliki panjang 256 meter yang memiliki beragam stalaktit dan stalakmit. Uniknya, salah satu batu di dalam goa tersebut bisa menghasilkan suara seperti alat music gong, sehingga dinamakan Goa Gong.



- Pulau Gili Iyang, Madura



Gili Iyang terkenal sebagai tempat yang memiliki kesegaran yang tiada tara, karena memiliki kadar oksigen 20,9%. Pulau Gili Iyang terletak di sebelah sisi timur Sumenep. Untuk mencapai pulau tersebut, Anda bisa menggunakan perahu dari pelabuhan penyeberangan Dungkek. Ongkosnya pun tidak membuat kantong Anda jebol, karena hanya dibanderol Rp10.000 per orang.



Tidak hanya kadar oksigennya yang tinggi, pulau ini juga mempunyai hamparan laut yang berwarna biru dan pastinya cocok bagi Anda untuk menikmati keindahan bawah lautnya.



- Gunung Bromo



Gunung ini sudah banyak dikenal oleh wisatawan lokal maupun internasional. Pasalnya, gunung bromo memiliki panorama sunrise yang indah dan hamparan bukit teletubbies. Destinasi gunung bromo seakan tiada matinya, karena selalu ramai dikunjungi wisatawan setiap harinya. Terutama saat hari besar seperti lebaran.Anda bisa membooking tiket secara online agar tidak kehabisan tiket. Pastikan Anda mengenakan pakaian hangat lantaran gunung bromo cukup dingin, terutama jika memasuki musim hujan.



3. Jawa Barat

- Puncak, Bogor



Mungkin bagi warga Jabodetabek, nama puncak sudah cukup familiar. Namun, beda hal dengan warga yang berada di luar kawasan tersebut. Bagi Anda yang mudik ke Jawa Barat, Anda bisa mengunjungi beberapa wisata di Puncak, Bogor. Taman Safari, Kebun Teh, Gunung Gede Pangrango, Kebun Raya Cibodas, dan berbagai wisata curug, merupakan destinasi favorit yang harus Anda kunjungi.



- Pelabuhan Ratu



Kawasan wisata alam sekitar Teluk Pelabuhan ratu menawarkan wisata alam berupa pantai, pegunungan dan hutan. Anda bisa mengunjungi Pantai Citepus, Gadobangkong, hingga Karang Hawu. Adapun cagar alam Sukawayana dan Taman Nasional Gunung Halimun bisa Anda jajaki bersama keluarga. Selain itu, Anda bisa mengunjungi wisata agro perikanan laut di pelabuhan tersebut.



- Kawasan Wisata Perkotaan dan Pendidikan Bandung



Bandung memang memberikan pengalaman tidak terlupakan bagi para wisatawan. Jika pada umumnya Anda mengunjungi wisata alam, di Bandung, Anda bisa menjajaki wisata pendidikan dengan mengunjungi kampus ITB, UNPAD, dan UPI. Tak hanya itu, Anda bisa belajar sejarah lewat museum Geologi, Pos Indonesia dan Museum Negeri Jawa Barat. Destinasi tersebut cocok bagi Anda untuk menambah wawasan dan memberikan edukasi untuk anak-anak.



- Green Canyon, Pangandaran



Berlokasi di Desa Kertayasa, Kecamatan Cijulang, Kabupaten Pangandaran, Green Canyon memberikan sensai keindahan alam karena aliran sungai yang diapit dua bukit. Anda bisa menikmati keindahan aliran sungai dengan menaiki perahu atau body rafting, pastinya cocok untuk memacu adrenaline Anda.



Green Canyon buka setiap hari mulai dari jam 08.00 WIB – 16.00 WIB, sedangkan pada hari jumat buka pada jam 13.00 WIB- 16.00 WIB. Pastikan Anda mengunjungi saat musim kemarau karena debit air tidak begitu tinggi dan deras.



- Tangkuban Perahu



Tangkuban Perahu terletak di Bandung. Gunung ini memiliki kawah yang menjadi incaran untuk berswafoto. Selain itu, kawah domas merupakan tempat yang cocok bagi Anda untuk merehatkan sejenak tubuh dengan berendam air panas. Uniknya, Anda juga bisa mencicipi telur yang direbus menggunakan air panas tersebut. Gunung Tangkuban Perahu beroperasi dari pukul 08.00 WIB- sampai 17.00 WIB. Anda juga harus berhati-hati karena gunung ini masih berstatus aktif.

