Sandra Dewi Matikan Kolom Komentar di Instagram, Efek Harvey Moeis Jadi Tersangka Korupsi PT Timah

Bisnis.com, JAKARTA - Artis Sandra Dewi tiba-tiba saja mematikan kolom komentar di Instagram, setelah Kejagung menetapkan suaminya, Harvey Moeis menjadi tersangka korupsi PT Timah Tbk. (TINS).

Kolom komentar di Instagram Sandra Dewi menghilang, Rabu (27/3/2024) malam, usai Harvey Moeis menjadi tersangka kasus korupsi PT Timah Tbk. (TINS). Harvey Moeis adalah pengusaha pertambangan dan tidak memiliki media sosial.

Apa yang penyebab Harvey Moeis menjadi tersangka korupsi PT Timah?

Dirdik Jampidsus Kejagung RI, Kuntadi mengungkapkan bahwa Harvey berperan sebagai perpanjangan tangan dari PT Refined Bangka Tin (RBT) dalam melancarkan aksinya dalam kasus tersebut.

Kuntadi menjelaskan bahwa Harvey menghubungi eks Direktur Utama PT Timah Tbk. Mochtar Riza Pahlevi Tabrani (MRPT) untuk mengakomodir pertambangan liar di wilayah IUP PT Timah.

Kemudian, untuk melancarkan aksinya dalam kegiatan pertambangan yang diduga ilegal itu, Harvey seolah-olah menyewa jasa peleburan ke PT Timah.

Adapun pengikut Sandra Dewi di Instagram mencapai 24,1 juta pengikut. Netizen sempat terpukau dengan aksi Harvey yang memberikan jet pribadi kepada anaknya.

Baca Juga : Intip Kekayaan Harvey Moeis, Suami Sandra Dewi Jadi Tersangka Korupsi PT Timah

Meskipun memiliki jet pribadi, Harvey tidak pernah mempublikasikan kepada khalayak ramai. Kendati begitu, Sandra Dewi juga sangat jarang mengunggah foto saat duduk di dalam jet itu, hanya satu atau dua kali saja posting foto.

Sandra Dewi terkejut dengan kabar ini. Spontan, netizen langsung memberikan komentar pedas dan nyinyir melalui akun istri Harvey Moeis. Kondisi ini, membuat Sandra Dewi mematikan kolom komentar di Instagram.

Dalam story yang diunggah, Sandra Dewi juga mengunggah beberapa kiriman makanan dan buah, dengan dengan tulisan get well soon.

suami sandra dewi harvey moeis tersangka korupsi kasus timah Perbesar

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel