Urutan Nonton Film Godzila dari Kronologi Waktu, Terbaru Godzilla x Kong: The New Empire

Bisnis.com, JAKARTA - Monster legendaris asal Jepang, Godzilla, memang banyak digemari oleh masyarakat dunia.

Sejak dulu, cerita tentang Godzilla terus hadir dalam bentuk film untuk menghibur penonton. Berbagai macam cerita Godzilla terus disajikan hingga saat ini.

Terbaru, ada film Godzilla x Kong: The New Empire yang sudah tayang di bioskop. Film ini merupakan sekuel dari film Godzilla vs Kong yang tayang pada 2021.

Film kali ini juga menjadi film kelima dalam franchise MonsterVerse, film ke-38 dari franchise Godzilla, film ke-13 dalam franchise King Kong, dan film Godzilla kelima yang sepenuhnya diproduksi oleh studio film Amerika.

Bagi anda yang merasa bingung dengan cerita awal Godzilla, dapat melihat urutan filmnya berdasarkan kronologi waktu.

Diketahui, Godzilla adalah monster raksasa fiksi legendaris asal Jepang yang pertama kali diproduksi menjadi film oleh Toho Film Company Ltd pada 1954.

Baca Juga Sinopsis Film Godzilla, Tayang Malam Ini di Trans TV

Nama Godzilla merupakan gabungan dari Gorilla dan Kujira yang menggambarkan ukuran, kekuatan, dan hidup di air.

Nah untuk memahami alur cerita dari pertama, anda harus menonton sesuai urutan film Godzilla.

Urutan Nonton Film Godzilla Berdasarkan Waktu

Berikut urutan nonton fim Godzilla dari awal hingga yang paling baru saat ini, berdasarkan waktu rilisnya.

1. Godzilla (1998)

Film pertama Godzilla yang bisa ditonton oleh anda yakni Godzilla (1998). Film ini menceritakan kisah para ilmuwan dan pihak militer yang harus berurusan dengan Godzilla.

Cerita fokus pada sebuah kapal nelayan Jepang yang tiba-tiba diserang monster raksasa mengerikan saat sedang berlayar.

Pencarian terhadap monster tersebut pun menjadi fokus pemerintah dan pihak militer.

2. Godzilla (2014)

Godzilla (2014) merupakan film dengan jalan cerita lebih terbarukan tentang moster legendaris Jepang tersebut.

Film ini menjadi proyek pertama dari MonsterVerse yang diproduksi oleh Legendary Pictures. Disutradarai oleh Gareth Edwards, Godzilla (2014) fokus pada cerita seorang tentara yang berusaha pulang ke rumahnya.

Namun hal tersebut menjadi sangat sulit sebab ia harus melalui pertarungan sengit antara Godzilla dan dua monster lain yang disebut MUTO.

3. Shin Godzilla (2016)

Urutan nonton film Godzilla ketiga yakni Shin Godzilla yang dirilis pada 2016. Film ini memiliki latar di Jepang yang sedang mengalami krisis dalam pemerintahannya.

4. Godzilla: King of The Monsters (2019)

Selanjutnya ada Godzilla: King of The Monsters yang sudah menganggap bahwa monster legendaris Jepang telah punah dan dirasa hanya mitos belaka.

Namun tiba-tiba Godzilla muncul untuk membantu manusia mengalahkan monster bernama King Ghidorah.

King Ghidorah adalah sosok mengerikan yang bisa membangunkan semua monster di seluruh belahan dunia. Nantinya semua monster akan melawan Godzilla.

5. Godzilla vs Kong (2021)

Godzilla vs Kong merupakan cerita baru yang menyajikan pertarungan sengit antara Godzilla dan Kong.

6. Godzilla x Kong: The New Empire (2024)

Masih berlatar sama dengan film sebelumnya, Godzilla vs Kong, Godzilla x Kong: The New Empire menghadirkan cerita baru tentang peradaban manusia.

Kong diceritakan telah hidup sendirian di dalam Hollow Earth. Namun, ternyata banyak hal yang belum terkuak di dalamnya.

Dalam petualangannya, Kong bertemu dengan lebih banyak spesiesnya. Alih-alih mendapat penerimaan, dia malah harus bertarung dengan pemimpin koloni tersebut, Scar King yang tak sendirian, namun mempunyai kekuatan tambahan dari peliharaannya "Shimo", monster sejenis godzilla.

Karena semakin tersingkir, Kong akhirnya meminta bantuan Godzilla untuk menghentikan pemimpin Titan yang begitu kuat agar tidak lolos ke permukaan bumi dan menghancurkannya.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel